روسيا تراقب التحرك التركي في سوريا...وإيران تغلق معبرين مع العراق

مواضيع الحلقة: روسيا تراقب التحرك التركي لإقامة منطقة آمنة... وتؤكد حرصها على وحدة سوريا؛ إيران تغلق معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق بسبب الأوضاع الأمنية؛ واشنطن تعلن حربا جديدة على أوروبا وتفرض رسوما على بضائعها.

روسيا تراقب التحرك التركي لإقامة منطقة آمنة... وتؤكد حرصها المحافظة على وحدة سوريا

قال الكرملين إن موسكو تراقب الوضع في شمال سوريا عن كثب، بعد التصريحات التركية بالتحرك بشكل منفرد في إقامة ”منطقة آمنة“ شمال شرقي سوريا. ولفت المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن من حق تركيا الدفاع عن نفسها لكن يجب الحفاظ على وحدة أراضي سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إنه لا يملك خيارا سوى التحرك على نحو منفرد، نظرا لعدم إحراز تقدم يذكر مع الولايات المتحدة بشأن إقامة ”منطقة آمنة“ في أكثر تصريحاته وضوحا بشأن اعتزام تركيا شن هجوم عبر الحدود.

إلى ذلك أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن تأييد موسكو لإطلاق تفاعل بين أنقرة ودمشق، بشأن عزم تركيا شن عملية شرق الفرات لإقامة منطقة آمنة، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لا تريد حدوث تعاون بين تركيا وسوريا".

قال الدبلوماسي الروسي السابق، سيرغي بورفيوف، إن "لدى تركيا خيارين في التعامل مع الشمال السوري فإما أن يستمروا في نفس النهج والسياسة والطموحات أو تغيير وجهة النظر والانتقال إلى التشاور والتفاوض مع الجهات المعنية".

وعن إمكانية قبول الطرفان السوري والتركي الجلوس والتفاوض، ذكرأن الخطوة الأولى لأي توافق بينهما هو تطبيع العلاقت بين الجانبين"، والتي وصفها بأنها "ضرب من الخيال" ومن ثم "التحول إلى المشاورات والمفاوضات".

إيران تغلق معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق بسبب الأوضاع الأمنية

على خلفية التظاهرات في المدن العراقية، أعلنت إيران غلق معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق، بسبب تطور الأوضاع الأمنية، بحسب ما قاله قائد حرس الحدود الإيرانية، قاسم رضائي.

وفي وقت لاحق، أعادت طهران فتح معبر جذابة مع العراق، والإبقاء على معبر خسروي مغلقا حتى إشعار آخر. يأتي هذا الإجراء، بعدما قالت مصادر في الشرطة العراقية إن 11 شخصا، بينهم شرطي واحد، قُتلوا خلال احتجاجات شهدتها مدن في جنوب العراق الليلة الماضية. وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، حظر تجوال كاملا على الأفراد والمركبات في العاصمة بغداد اعتبارا من الخامسة صباحا من يوم الخميس وحتى إشعار آخر.

قال المحلل السياسي، كريم بدر، إن "أسباب غلق إيران للمعبرين الحدوديين يعود إلى قرب موعد الزيارة الأربعينية حيث يدخل ملايين الزوار إلي كربلاء"، مضيفا أن "الوضع الآن في العراق مرتبك ومن الصعب دخول الناس للعتبات المقدسة من الحدود الإيرانية وهو إجراء احترازي إلي أن تنكشف الأمور خلال الأيام القادمة".

وأعرب ،بدر،عن اعتقاده أن يتم فتح المعابر قريبا لأن الإيرانيين اعتادوا علي زيارة الإمام الحسين سنويا في الأربعينية ومن الصعب ايقافها".

وأكد أن "المتظاهرين العراقيين خرجوا من أجل محاربة الفساد والظلم لا من أجل مناهضة إيران فهناك من يريد حرف التظاهرات عن مسارها وهدفها المشروع متهما السفارة الأمريكية بمحاولة القيام بذلك".

واشنطن تعلن حربا جديدة على أوروبا وتفرض رسوما على بضائعها

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان ممثلها في المبيعات، روبرت لايتيز، عن رغبة بلاده بفرض رسوم جديدة على عدد من المنتجات الأوروبية المستوردة. وقال لايتيز إن بلاده ستفرض جملة من الرسوم الإضافية على عدد من البضائع ذات المنشأ الأوروبي، بمعدل 10 في المئة على رسومات الطائرات الأوروبية المستوردة، بالإضافة لعدد من المنتجات الصناعية والزراعية بنسبة تصل إلى 25 في المئة.

هذه التدابير تم اتخاذها بعد أن سمحت منظمة التجارة العالمية للولايات المتحدة باتخاذ إجراءات تجارية تصل قيمتها النقدية لحوالي 7.5 مليار دولار ضد الاتحاد الأوروبي، على خلفية تقديم شركة "إيرباص" الدعم لتصنيع الطائرات الأوروبية. وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 18 أكتوبر/تشرين الأول، على أن يتم تطبيق الجزء الأكبر من الرسوم على الواردات القادمة من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا.

قال الخبير الاقتصادي مصطفي البارزكان: إن "قرار فرض رسوم جمركية إضافية علي عدد من البضائع الاوروبية جاء بناء علي شكوى قديمة مقدمة من الولايات المتحدة بشأن عدم الانصاف بينها وبين الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن "المفوضية الأوروبية سترد علي هذا القرار حيث إن لديها لائحة من البضائع والخدمات التي يمكن أن تفرض عليها رسوم للرد علي واشنطن الأمر الذي قد يصل معه الخلاف التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كما الحرب التجارية بين الأخيرة والصين وهذا سيؤثر كثيرا علي الاقتصاد الأمريكي".