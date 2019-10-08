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18:13 08 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    عالم سبوتنيك

    تركيا تكمل استعداداتها لعملية عسكرية شمالي سوريا... والإمارات توقف حظر السفر إلى لبنان

    عالم سبوتنيك
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    مواضيع الحلقة: روسيا تتابع الموقف وتركيا تكمل استعداداتها لعملية عسكرية شمالي سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية؛ الرئيس العراقي يطالب بإصلاحات ووقف العنف ضد المتظاهرين مع خروج مظاهرات جديدة؛ الإمارات توقف حظر السفر إلى لبنان مع انطلاق المؤتمر الاستثماري الإماراتي - اللبناني الثاني في أبوظبي.

    روسيا تتابع الموقف وتركيا تكمل استعداداتها لعملية عسكرية شمالي سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية

    © REUTERS / SATISH KUMAR
    نائب لبناني: دعم الإمارات للحريري ضروري وسط الهجمة الداخلية
    أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة وتركيا لم تقوما بإبلاغ روسيا بسحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا، وأن موسكو تتابع الموقف عن كثب.

    قالت تركيا إنها أتمت استعداداتها لعملية عسكرية في شمال شرق سوريا بعدما بدأت الولايات المتحدة في سحب قوات، مما يمهد الطريق لهجوم تركي على القوات التي يقودها الأكراد والمتحالفة مع واشنطن منذ وقت طويل.
    لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر من أنه "سيدمر ويمحو تماما" اقتصاد تركيا إذا أقدمت على شيء في سوريا يعتبره "متجاوزا للحدود" في أعقاب قراره الذي أعلنه يوم الأحد بسحب 50 من القوات الخاصة الأمريكية من المنطقة الحدودية.

    قال د. فايز الدويري، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن "العملية التركية المخطط لها شمال شرق سوريا جاءت بعد اتصال أردوغان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

    وأكد أنه "تم السماح لتركيا بتنفيذ العملية ولكن الكل يعلم أنه خلال الفترة الماضية الرئيس ترامب لا يثبت على رأي ويغيره بين فترة وأخرى".

    وأوضح في حديثه لبرنامج "عالم سبوتنيك"، أن ما حصل من القوات الأمريكية "ليس انسحابا " ولكنه إعادة انتشار"، تطال ما بين 100 إلى 150 فردا من القوات الخاصة الأمريكية سيتم إعادة انتشارهم في أماكن أخرى".

    وأشار إلى أن "هناك تحذيرات لابد أن تؤخذ على محمل الجد من البنتاغون والمسؤولين بأن أي عملية عسكرية تركية قد تخلق مشاكل لتركيا"

    وشدد على أن "حركة القوات التركية يجب أن تكون محددة لتجنب مناطق الأمريكيين لكن تركيا حتى اللحظة لا تزال سائرة في طريق إكمال الحشد العسكري".

     وعن شكل العملية العسكرية التي يمكن أن تقوم بها تركيا في شمال سوريا، ذكر أنها "ستكون عملية اختراقات تنفذها قوات المعارضة السورية بدعم عمليات لوجيستي تركي على غرار درع الفرات أو معركة عفرين".

    الرئيس العراقي يطالب بإصلاحات ووقف العنف ضد المتظاهرين مع خروج مظاهرات جديدة

    قالت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية في بيان إنه قد قتل رجل أمن عراقي، وجرح 4 آخرون بينهم ضابطان، في إطلاق نار قرب المتظاهرين في ساحة المظفر بمدينة الصدر في بغداد.

    وقد ندد الرئيس العراقي برهم صالح بالهجوم على المتظاهرين ووسائل الإعلام، وحث قوات الأمن على الحفاظ على حقوق جميع العراقيين. كما دعا إلى تعديل وزاري وحث البرلمان على تطبيق إصلاحات، بما في ذلك في مجال الانتخابات، لتلبية مطالب المحتجين. وتجاوز عدد القتلى بعد سبعة أيام من الاضطرابات المئة بالإضافة إلى أكثر من ستة آلاف مصاب.

    قال الكاتب والمحلل العراقي، عبد القادر الجميلي لـ"عالم سبوتنيك"، إن "الحوارات الوطنية التي تمت في السابق لم تجدِ نفعا وبالتالي فدعوة رئيس الجمهورية، برهم صالح، لن تجد صدي لدي المتظاهرين الذين ملوا من الحوارات، مضيفا أن علي الحكومة تقديم المتورطين بقتل المتظاهرين إلي العدالة لأن هذا من شأنه إقناع المحتجين بجدية الحكومة في التعامل مع مطالبهم .

    وأوضح، الجميلي، أن حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة هي محاولة لاحتواء غضب الشارع العراقي وهذا يتعلق بمدي إسراع الحكومة في تنفيذ قراراتها، معربا عن أمله في أن تكون الحكومة الحالية قد استوعبت الدرس من الحكومات السابقة  التي لم تكن تنفذ وعودها .

    وأكد، المحلل السياسي العراقي، أن الحكومة أعادت خدمة الإنترنت جزئيا، متوقعا عودة المظاهرات بقوة بعد العودة الكاملة للإنترنت ، كما أشار إلي الانتشار الأمني الكثيف في العديد من المناطق  خاصة التي انطلقت منها التظاهرات. 

     ولفت، الجميلي، إلي أن هنالك بعض الأحزاب المتنفذة في السلطة العراقية هي التي تمسك بزمام الأمور، وهي المسؤولة عن الفساد المنتشر في البلاد، وبالتالي علي الحكومة محاربة تلك الأحزاب.

    الإمارات توقف حظر السفر إلى لبنان مع انطلاق المؤتمر الاستثماري الإماراتي- اللبناني الثاني في أبوظبي

    رئيس وزراء لبنان سعد الحريري
    © REUTERS / Aziz Taher
    الحريري يعلن إنجاز "الأمر الأصعب" بالنسبة للإمارات
    أعلنت الإمارات السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان ابتداء من اليوم وذلك بعد زيارة يقوم بها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري إلى أبوظبي. وكانت قد قررت أبوظبي منع مواطنيها من السفر إلى لبنان في فبراير/شباط من عام 2016.

    وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي شدد على دعم الإمارات للبنان ”على المستويات المختلفة. وأشارت الوكالة إلى أن الحريري يزور الإمارات للمشاركة في أعمال المؤتمر الاستثماري الإماراتي-اللبناني الثاني الذي ينعقد في أبوظبي.

    قال الخبير الاقتصادي، غالب أبو مصلح، إن "الهدف الأساسي للسماح لمواطني الإمارات بالسفر إلي لبنان هو إمكانية توظيف الرأسمال الخليجي في لبنان، والذي يوظف عادة في العقارات وليس في الإنتاج، مضيفا أن دفع الخليجيين في المضاربات العقارية يخلق نوعا من الضخ المالي في السوق، إلا أن هذا ليس حلا للمشاكل الاقتصادية اللبنانية.

    وأشار، أبو مصلح، إلي أنه تاريخيا فإن الاستثمار الخليجي في لبنان لم يكن أكثر من العقارات والسياحة، لأن لبنان ليس معدا لاستقبال التوظيفات الزراعية أو الصناعية أو التجارية.

    وأكد الخبير الاقتصادي اللبناني أن حل مشاكل لبنان لا يمكن أن يأتي من الخارج لأن الدعم الخارجي يؤثر فقط بشكل جزئي ويسكن الألم اللبناني، فالمشكلة داخلية في لبنان وهي متمثلة في السياسات اللبنانية الخاطئة النقدية والمالية والاقتصادية ، هذا بالإضافة إلي أن القدرة اللبنانية علي المنافسة بالسلع والخدمات أصبحت محدودة جدا ، محذرا من أن استمرار هذه السياسات الخاطئة سيؤدي إلي الانفجار.

    يصادف اليوم ذكرى وفاة مخرج "المومياء"، المخرج المصري الراحل شادي عبد السلام وعبر في أفلامه عن شخصية الإنسان المصري الذي يستعيد أصوله التاريخية وينهض من جديد وترك شادي عبد السلام بصمته على ديكور وملابس الأفلام التي شارك فيها.

    الكلمات الدلالية:
    العراق, سوريا, لبنان
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