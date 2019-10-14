زيارة تاريخية لبوتين إلى السعودية والإمارات... انتشار الجيش السوري على الحدود مع تركيا

مواضيع الحلقة: بوتين يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ 12 عاما؛ الجيش السوري يبدأ الانتشار على الحدود مع تركيا بموجب اتفاق مع الأكراد؛ قيس سعيد يعلن فوزه برئاسة تونس وسط احتفالات شعبية.

بوتين يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ 12 عاما

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومنها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، وسط توترات إقليمية متصاعدة في المنطقة.

ويلتقي بوتين خلال زيارته للمملكة التي تعد الآولى خلال 12 عاما، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث التعاون بين البلدين.

في هذا السياق، قال مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في موسكو دكتور رائد جبر إن زيارة الرئيس الروسي للسعودية بالفعل زيارة تاريخية تضع خارطة طريق لتوسيع التعاون في المجالات المختلفة بين البلدين، بعد أن كان التعاون في السابق في مجالات تقليدية.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي و النفطي السعودي، د. محمد سرور الصبان، أن هناك مجالات استثمارية عديدة في المملكة، كالطاقة والبتروكيماويات وتحلية المياه والطاقة المتجددة حتى في المجال النووي، إضافة إلى الكثير من الفرص التي أتاحتها رؤية 2030 السعودية، وسيكون لروسيا النصيب الأكبر وسط تنافس الدول على هذه الفرص، نظرا للعلاقة المميزة بين الدولتين.

الجيش السوري يبدأ الانتشار على الحدود مع تركيا بموجب اتفاق مع الأكراد

أعلنت ما تعرف بـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، الاتفاق مع الحكومة السورية على نشر الجيش السوري على طول الحدود مع تركيا.

من جانبها أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن الجيش السوري بدأ فعليا تحريك قواته إلى جبهات القتال في شمال شرق البلاد لمواجهة ما وصفته "بالعدوان التركي".

في هذا الصدد، قال النائب مهند الحاج عضو مجلس الشعب السوري إن هناك رغبة أمريكية للخروج السياسي من سوريا بعد أن شعر ترامب بعدم القدرة على الاستمرار في سوريا وتحقيق نتائج ، مشيرا إلى أن الاتفاق مع الأكراد سمح بانضمام قوات "قسد" تحت لواء الجيش السوري لمواجهة العدو التركي.

و أضاف الاتفاق مع "قسد"، تم عبر الأصدقاء الروس الذين التقوا عسكريين أمريكيين في منبج، وبعدها عاد الوفد الروسي لدمشق وتم الإعلان عن الاتفاق الذي انضمت بموجبة قوات "قسد" تحت لواء الجيش السوري لصد "العدوان التركي".

من جانبه، قال الكاتب الصحفي التركي محمود عثمان، إن تركيا تعتقد أنه لن يكون هناك مشكلة مع الطرف الروسي بخصوص منبج، مشيرا إلى أن الموقف الرسمي التركي حتى هذا اللحظة هو عدم التعامل مع القوات السورية أو الرئيس بشار الأسد بل التعامل غير المباشر عبر الطرف الروسي من خلال لقاءات مباشرة وتنسيق عسكري وأمني واستخباراتي أو على الصعيد السياسي من خلال لقاءات استانة وسوتشي، وأكد أن التواصل والتنسيق مع الطرف الروسي قائم ومستمر .

واستبعد عثمان وقوع تصادم بين القوات السورية والتركية بسبب الوساطة الروسية، مشيرا إلى هناك تفاهمات أمريكية تركية بخصوص منبج بحيث تخضع المدينة لإدارة محلية من أهالي منبج بإشراف تركي

قيس سعيد يعلن فوزه برئاسة تونس وسط احتفالات شعبية

أعلن المرشح المستقل قيس سعيد فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس التي أجريت، أمس الأحد الأحد.

وقال سعيد في كلمة بعد إعلان فوزه إن "الدولة التونسية مستمرة و أنه يقدر حجم المسؤولية"، مضيفا: "القانون في تونس سيتم تطبيقه على الجميع".

قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي، بدر السلام الطرابلسي، إن فوز قيس سعيد بالانتخابات وهو من خارج المؤسسة يرجع إلى استقلاليته السياسية عن الأحزاب واللوبيات المالية وعن أي أطراف خارجية، يمكن أن تتدخل في العملية السياسية، فضلا عن رفعه لشعار مقاومة الفساد الذي تورطت فيه العديد من الأطراف السياسية.

وحول أولويات الرئيس الجديد قال الطرابلسي إن أمام الرئيس مهام ترتبط بصلاحيتة في مؤسسة الرئاسة الدولة على رأسها ملفات السياسية الخارجية والعلاقات والأمن القومي كرئيس لمجلس الأمن القومي وقائد للقوات المسلحة، إلا أن المهمة الأصعب أمامه ستكون تشكيل الحكومة في ظل عدم حصول كتلة برلمانية على أغلبية.