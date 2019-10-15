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18:22 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    عالم سبوتنيك

    رسائل زيارة بوتين للسعودية والإمارات... وعقوبات أمريكية على تركيا لوقف العملية العسكرية في سوريا

    عالم سبوتنيك
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    مواضيع حلقة اليوم: جولة بوتين في السعودية والإمارات حصاد اقتصادي ورسائل سياسية؛ عقوبات أمريكية على تركيا تشمل وزارتين وثلاثة وزراء لوقف العملية العسكرية في سوريا؛ البعثة الأممية تتهم الجيش الليبي بغارة تودي بحياة أطفال والمسماري ينفي ويؤكد أن الغارة ضربت أهدافا عسكرية.

    جولة بوتين في السعودية والإمارات حصاد اقتصادي ورسائل سياسية

    يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة مباحثات في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك خلال جولته الخليجية التي بدأها بزيارة السعودية.

    ومع بدء زيارته للإمارات قال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، إنه على هامش الزيارة، سيوقع الصندوق وشركاؤه من دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الصندوق السيادي لشركة "مبادلة للاستثمار"، على 10 اتفاقيات استثمارية في قطاعات مثل التكنولوجيا المتطورة والصحة والتعدين واللوجستيات والإنتاج الصناعي بقيمة أكثر من 1.3 مليار دولار".

    قال أحمد أصفهاني الكاتب الصحفي إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية والخليج تعبير عن استعادة موسكو لدورها العالمي والإقليمي، وفي منطقة الشرق الأوسط التي تموج باضطرابات ونزاعات سياسية واقتصادية في مرحلة ما بعد الربيع العربي. وأضاف أصفهاني أنه كان لابد لروسيا من تعزيز أوراقها الاقتصادية والسياسية في هذه المنطقة من خلال مثل هذه الزيارة.

    وأشار أصفهاني إلى أن بوتين سيحاول التوصل مع الزعماء الخليجيين إلى صيغة الحل الروسية في سوريا وهي الحل السياسي خاصة بعد إحراز تقدم ملحوظ في هذا الملف.

    عقوبات أمريكية على تركيا تشمل وزارتين وثلاثة وزراء لوقف العملية العسكرية في سوريا

    فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على تركيا وطالبها بوقف التوغل العسكري في شمال شرق سوريا. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن الرئيس ترمب فرض عقوبات تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على القوات الكردية شمال شرق سوريا.

    وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية، الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي.

    في الوقت نفسه قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية إن وحدات من الجيش السوري انتشرت في مدينة منبج بالشمال. وأذاع التلفزيون لقطات لمجموعات قال إنهم من سكان منبج يحتفلون بقدوم القوات النظامية.

    وقال الباحث في العلوم السياسية، عمر المرابط، إن "الرئيس الامريكي متذبذب في قراراته ليس في موضوع تركيا فقط بل في ملفات عديدة"، مشيرا إلى أن "تركيا اعتادت على العقوبات الأمريكية المتكررة".

    ولفت إلى أن "العقوبات الأمريكية الاخيرة يهدد الاقتصاد التركي لكنه لن يوقف الهجمات على شمال سوريا خاصة أن أنقرة تقول إنها تأتي للقضاء على ممر إرهابي".

    وأوضح أن "تركيا في داومة لا أحد يوقع كيف ستخرج منها في ظل استغلال الحكومة السورية لرد الصاع صاعين على تدخل تركيا الاول في سوريا".

    البعثة الأممية تتهم الجيش الليبي بغارة تودي بحياة أطفال والمسماري ينفي ويؤكد أن الغارة ضربت أهداف عسكرية

    قالت البعثة الأممية في ليبيا إن مقاتلة تابعة لـ "الجيش الوطني الليبي" أغارت على حي الفرناج بطرابلس، مما أودى بحياة ثلاث طفلات من أسرة واحدة وأسفر عن إصابة فتاة أخرى من العائلة نفسها وأمها.

    القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر
    © AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File
    حفتر يتحدث لـ"سبوتنيك" عن آخر المستجدات على الساحة الليبية
    وطالبت البعثة بالوقف الفوري للهجمات العشوائية على العاصمة.

    بينما نفى الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، هذه الادعاءات باستهداف نادي الفروسية في جنزور، موضحا أن القوات الجوية استهدفت مخزنا للذخيرة يبعد 200 متر عن النادي.

    وقال المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية إن الجيش الوطني الليبي قادر على إنهاء الحرب خلال يومين عن طريق اجتياح كاسح بالأسلحة الثقيلة ولكن "سلامة المواطنين" في طرابلس تبقى أولوية، وأضاف حفتر إن الهدف هو تخليص الليبيين في طرابلس من بطش المليشيات وليس مجرد الدخول الى العاصمة بأي ثمن.

    قال رئيس تحرير صحيفة "الساعة 24"، عبدالباسط بن هامل، إن "فقد المدنيين في ليبيا ياتي نتيجة الحروب والدمار"، واصفا "الجريمة" بأنها "بشعة ولا يمكن السكوت عنها".

    وطالب "بفتح تحقيق وكشف من وراء هذه الجريمة وكل الجرائم في المناطق التي استهدفت بالصواريخ والطائرات".

    وعن مسؤولية قوات الجيش الليبي عن الغارة كما يتهمها مسؤولون في حكومة الوفاق، أشار إلى أن "الجيش رد وأكد أنه لم يستهدف مدنيين ونحافظ على قواعد الاشتباكات"، موضحا أن "الفيصل في الأمر هو التحقيق الشفاف الذي يكشف الجاني".

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, السعودية, تركيا, سوريا
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