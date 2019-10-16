Widgets Magazine
تسجيل
17:23 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    روسيا تشجع تطبيق الاتفاق بين دمشق والأكراد... وتحذير من عودة "داعش" إلى سوريا والعراق

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    مواضيع الحلقة: لافروف يقول إن روسيا ستشجع على تطبيق الاتفاق بين دمشق والأكراد؛ التعاون الأمني بين سوريا وتركيا على الحدود؛ تحذيرات من عودة نشاط تنظيم "داعش" إلى سوريا والعراق؛ قائد الجيش الجزائري يُؤكد أن الانتخابات ستضع البلاد على الطريق الصحيح وشخصيات بارزة تنضم لمطالب الحراك.

    لافروف يقول إن روسيا ستشجع على تطبيق الاتفاق بين دمشق والأكراد، والتعاون الأمني بين سوريا وتركيا على الحدود

    أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ستشجع على تطبيق الاتفاق الأخير بين دمشق والأكراد، والتعاون الأمني بين سوريا وتركيا على الحدود المشتركة بهدف ضمان أمن البلدين.

    وقال لافروف ندعو إلى تسوية الوضع الراهن من خلال الحوار بين الحكومة والهياكل الكردية. وقد بدأ مثل هذا الحوار ويأتي بنتائج ملموسة".

    ودخلت وحدات من الجيش السوري مدينة منبج الاستراتيجية في شمال سوريا، يوم الاثنين الماضي، تطبيقاً لاتفاق أعلنت الإدارة الذاتية الكردية توصلها إليه مع دمشق، لصدّ هجوم واسع بدأته تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ نحو أسبوع.

    في الوقت نفسه يبحث مجلس الأمن الدولي مجددا الهجوم التركي على شمال سوريا اليوم بناء على طلب من ألمانيا، التي تمثل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في المجلس وهي: فرنسا وبولندا وبريطانيا وبلجيكا. 

    قال الدكتور وسام جواد، الخبير بالشؤون الروسية، إن "تباين مواقف الدول الكبرى في مجلس الأمن، حول التدخل العسكري التركي في شمال سوريا متوقع، بينما مواقف سوريا وحلفاءها خاصة روسيا يعتبر الأهم في الوقت الراهن، لأن هذه الأطراف هي من ستحدد المستقبل في سوريا"، معتبرًا أن انتصارات دمشق مع حلفائها دفعت ترامب لإعلان الانسحاب من سوريا، بينما يعول الأوروبيون بعد انسحاب الولايات المتحدة على إطالة أمد الحرب في سوريا، لكن هذه الخيار لن يجدي نفعًا، في ظل المتغيرات الحالية، على حد قوله.

    وأردف جواد في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، قائلًا:" الموقف الروسي كان صحيحًا جدًا في طريقة التعامل مع أزمة الشمال السوري، ويعد ثمرة جهد كبير قدمته روسيا في سبيل الوصول إلى حل للأزمة السورية"، لافتًأ إلى نجاح موسكو مؤخرًا في إيجاد أرضية مشتركة للتفاوض بين قسد وحكومة دمشق.

    وعن احتمالات وقوع اشتباك بين الجيشين السوري والتركي، استبعد الدكتور وسام جواد، الخبير في الشؤون الروسية حدوث ذلك، بينما قد تحدث مناوشات من حين لأخر، بالإضافة إلى أن الجانب الروسي لن يسمح بحدوث اشتباك بين القوات السورية والتركية، مشيرًا إلى أهمية اقتناع بعض قيادات قسد الداعيين للانفصال بالعودة إلى دمشق.

    تحذيرات من عودة نشاط تنظيم "داعش" إلى سوريا والعراق

    اتهمت فرنسا وبريطانيا تركيا والولايات المتحدة بإضاعة كل الجهود التي بذلك للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) بسبب الاجراءات الأخيرة في شمال سوريا من سحب للقوات الأمريكية وبدء عملية عسكرية تركية في المنطقة. وقال رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب أمام برلمان بلاده إن عودة تنظيم "داعش" أصبحت محتومة في شمال سوريا وربما في شمال غرب العراق أيضا".

    ومن جانبه قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب إن الهجوم التركي ”طائش“ و“نتائجه عكسية“. وقال راب أمام البرلمان البريطاني ”لا نريد أن نرى المقاتلين الأجانب وقد عادوا إلى المملكة المتحدة“.

    وتعتقل قوات سوريا الديمقراطية 12 ألف عنصر من تنظيم "داعش" بينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي من 54 دولة. وأعلنت الإدارة الذاتية، أن 785 من عائلات المتطرفين الأجانب فروا من مخيم عين عيسى في ريف الرقة الشمالي بعد قصف تركي قربه. كما اتهمت القوات التركية باستهداف سجنين على الأقل يقبع فيهما مقاتلون من التنظيم.

    وقال حسن حردان، الباحث السياسي والاستراتيجي، إن "حالة الفوضى التي حدثت في الشمال السوري، بعد انسحاب القوات الأمريكية، أدت لهروب عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، وقد قامت الإدارة الأمريكية بنقل عدد من العناصر الإرهابية الأساسية إلى القواعد الأمريكية في العراق"، معتبرًا أن ما يحدث يعكس رغبة الولايات المتحدة في إظهار التنظيم الإرهابي "داعش" من جديد؛ لشرعنة وجودها في العراق.

    وأضاف حردان في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك" قائلًا،" الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم تنظيم "داعش" الإرهابي، لذلك نقلت قيادات التنظيم؛ لإعادة استخدامهم في الأنبار العراقية، حيث لا تزال هناك خلايا نائمة يتم ملاحقتها من قبل الجيش العراقي"، مذكرًا أن عودة النفوذ الأمريكي في العراق جاءت تحت مبرر، مساعدة العراق في القضاء على الإرهاب، بالإضافة إلى إعلان دونالد ترامب القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا؛ كتبرير وتمهيد لسحب قواته من سوريا".

    وأوضح حسن حردان، الباحث السياسي والاستراتيجي، أن "تنظيم "داعش" الإرهابي لم يعد بنفس قوة الماضي، ولذلك لا يمكن عودة التنظيم كما كان في السابق، بل سيتم استخدامه أمنيًا، من خلال القيام بعمليات تخريبية في مناطق بالشرق الأوسط من حين لآخر، بهدف تبرير وجود القوات الأمريكية".

    قائد الجيش الجزائري يُؤكد أن الانتخابات ستضع البلاد على الطريق الصحيح وشخصيات بارزة تنضم لمطالب الحراك

    أبدى قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، “تفاؤله” بتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة في موعدها المحدد في 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

    يحتفل الناس في الشوارع بعد أن قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته في الجزائر العاصمة
    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    مرشح جزائري: منفتحون أكثر على روسيا والصين وعلاقتنا مع أمريكا ترتبط باحترام السيادة

    وقال، في كلمة ألقاها بمقر القوات البحرية بالعاصمة، إن “مؤسسة الجيش متيقنة كل اليقين بأن قطار الجزائر تم توجيهه نحو الاتجاه الصائب. واعتبر قايد صالح أن “تأسيس السلطة المستقلة للانتخابات يشكل حجر الزاوية لعوامل نجاح السباق الرئاسي المنتظر والحاسم“.

    في الوقت نفسه تقدمت 19 شخصية سياسية بمبادرة تُطالب برحيل كلي لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بينها الحكومة الجزائرية بقيادة نور الدين بدوي. وطالبت السلطة بالتعجيل في اتخاذ إجراءات التهدئة لتوفير الشروط الضرورية لانتخابات حرة وشفافة، والاستجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله، وإطلاق سراح معتقلي الحراك“.

    قال علي ذراع الناطق باسم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر لبرنامج "عالم سبوتنيك" إن هناك استعدادات كبيرة لاجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر بعد أن تم استدعاء الهيئة الناخبة وأكد أن هناك حوالي 140 مرشحا واقبال من الناخبين على تسجيل اسمائهم موضحا أنه سيتم دراسة ملفات المترشحين كل على حده، وبالتالي ستنطلق الحملة الانتخابية في موعدها مع إعطاء فرصة لمن يريد تغطيتها ومراقبتها من أي جهة.

    وأوضح ذراع أن الدستور الموجود هو الذي يحكم البلاد ولم يتغير وبعد انتخاب رئيس جمهورية جديد سيقرر ما إذا كان يريد تغيير الدستور أم لا وأوضح أن رئيس الأركان الجزائري قايد صالح أبدى تفاؤله بسير العملية الانتخابية لأن الشعب الجزائري ينتظر انتخابات نزيهة تنتشل البلاد من أزمتها.

    وأكد الناطق باسم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن من يرفض اقامة الانتخابات له مطلق الحرية ولكن في نفس الوقت عليه أن يقدم بدائل أو مشروع يمكن أن يقود البلاد ، قائلا إنه لا يمكن الاستمرار بدون شرعية أو بدون وجود بديل دستوري يقود الجزائر في هذه المرحلة.

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء بيلا حديد في حفل توزيع جوائز غلامور لعام 2017، بعنوان نساء العام، في مسرح كينجغز في بروكلين، نيويورك 13 نوفمبر 2017
    أجمل 10 نساء وفق جراح تجميل بريطاني
    مرشحة للرئاسة تتهم السلطات الأمريكية باستخدام القاعدة في الحرب ضد الأسد
    مرشحة للرئاسة تتهم أمريكا باستخدام "القاعدة" في الحرب ضد الأسد
    إنفوجرافيك - 20 اتفاقية وقعتها روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين
    20 اتفاقية وقعتها روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك