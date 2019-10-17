مستقبل العملية التركية بعد دخول الجيش عين العرب واتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول بريكست

مواضيع حلقة اليوم: مستقبل العملية التركية بعد دخول الجيش السوري مدينة عين العرب (كوباني) واتفاقه مع الأكراد؛ وقرب توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في جدة؛ واتفاق مبدئي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول بريكست...وجونسون يطالب البرلمان بضمان الخروج.

مستقبل العملية التركية بعد دخول الجيش السوري مدينة عين العرب (كوباني) واتفاقه مع الأكراد

دخل الجيش السوري مدينة عين العرب "كوباني"، على الحدود مع تركيا، وذلك بموجب اتفاق مبرم برعاية روسية بين الحكومة السورية والسلطات الكردية المحلية لمواجهة عملية "نبع السلام".

بالتزامن مع ذلك دمرت القوات الأمريكية قاعدتها العسكرية في بلدة خراب العاشق بكوباني بعد الانسحاب منها. كما انسحب الجيش الأمريكي في وقت سابق بكامل عتاده وأسلحته من قاعدة تل أرقم في مدينة رأس العين، ونقطتين عسكريتين في تل أبيض ورأس العين.

سياسيا أشارت المستشارة السياسية للرئيس السوري، بثينة شعبان إلى أن الحكومة السورية لا تريد استبدال المحتل الأمريكي بآخر تركي، مشيرة إلى أن روسيا تريد عقد اجتماع أمني "سوري-تركي" بمدينة سوتشي.

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي، رضا الشريقي، إن "دخول الجيش العربي السوري إلي عين العرب "كوباني" يأتي في إطار قرار القيادة السورية تحرير كل تراب الأرض السورية من الاحتلال والإرهاب"، مضيفا أن "الأتراك يقبلون بتواجد القوات السورية في عين العرب وعلي الحدود".

ولفت الشريقي، إلى أن "اتفاق أضنة الذي كان ينظم العلاقة علي الحدود بين سوريا وتركيا وبالتالي قد يكون هناك اجتماعات من أجل هذا الغرض بين الجانبين خاصة مع وجود الراعي الروسي"، متوقعا "اتجاه البلدين نحو توقيع اتفاق جديد للاتفاق علي جميع المسائل الخلافية".

قرب توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في جدة

نشرت صحيفة الأيام اليمنية ما قالت إنه المسودة النهائية لاتفاق جدة، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لإنهاء التوتر بين الطرفين. ويتكون الاتفاق من ثلاثة أقسام رئيسية، تتمثل في الجانب العسكري

والجانب الأمني والجانب السياسي.

وتضمنت الخطوط العريضة لاتفاق جدة، أن كل الأطراف اليمنية شريكة في مواجهة الانقلاب الحوثي والتمدد الإيراني، وتأجيل كافة الملفات السياسية الخاصة بالنزاعات الداخلية إلى فترة ما بعد الحرب، وأن أمن واستقرار المحافظات المحررة مسئولية كل الأطراف المشاركة في الحكومة.

يأتي ذلك، بعد نفي المتحدث الرسمي باسم الحكومة، راجح بادي، الأنباء عن تحديد موعد توقيع الاتفاق. وقال إن "الموقف الحكومي سيظل ملتزماً بالثوابت الوطنية.

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، إن "هناك بالفعل اتفاقا تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وهناك مسودة جاهزة لهذا الاتفاق إلا أن هناك بعض الملاحظات التي تحتاج لتوضيح أكثر وبالتالي تم تأجيل التوقيع الذي كان من المفترض أن يتم اليوم".

واعتبر أن الضمانة الرئيسية في هذا الاتفاق "هي إقرار الجميع سواء في الحكومة الشرعية أو في المجلس الانتقالي أن السعودية تعتبر مرجعية هذا الاتفاق".

اتفاق مبدأي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول بريكست.. وجونسون يطالب البرلمان بضمان الخروج

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، عن توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الى اتفاق حول بريكست قبل قمة الاتحاد. وفي تغريدة له على تويتر، وصف يونكر الاتفاق بأنه عادل ومتوازن بالنسبة

للاتحاد والمملكة المتحدة، وطالبا قمة الاتحاد الأوروبي التي تعقد اجتماعاها اليوم في بروكسل بقبول هذه الصفقة.

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يُسلِم سيطرة بريطانيا على شؤونها لنفسها. وطالب جونسون البرلمان بضمان خروج بريطانيا يوم السبت، لمعالجة القضايا الأخرى ذات الأولوية، مثل تكاليف المعيشة، والخدمات الصحية الوطنية، والجريمة والبيئة.

قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد أصفهاني إن "الاتفاق الجديد الذي تم الإعلان عنه اليوم بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتضمن تفاصيل وإجراءات تمنع قيام حدود برية فاصلة مع أيرلندا الشمالية، وهناك ترتيبات لبقاء ايرلندا داخل الاتحاد جمركي، وهو ما أغضب حزب الاتحاد الديمقراطي في أيرلندا الشمالية".

وتوقع أن "يرفض التصويت الذي دعا إليه رئيس الوزراء السبت مالم يتمكن من اقناعهم بالتصويت لصالح الاتفاق كما أن هناك جانب من حزب المحافظين يتوافق مع تصويت حزب الاتحاد الديمقرطي ومن الممكن أيضا ان يرفض التصويت لصالح القرار".

تابع المزيد على برنامج "عالم سبوتنيك"...