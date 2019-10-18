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16:40 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    عالم سبوتنيك

    تجدد المظاهرات في لبنان... و"قسد" توافق على اتفاق أمريكا وتركيا

    عالم سبوتنيك
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    مواضيع الحلقة: المظاهرات تتجدد في لبنان ومحاولات لقطع طرق والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع، و"قسد" توافق على اتفاق أمريكا وتركيا التي أوقفت إطلاق النار خمسة أيام لانسحاب القوات الكردية، وترتيبات أوروبية لمحاكمة أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق.

    المظاهرات تتجدد في لبنان ومحاولات لقطع طرق والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع

    لليوم الثاني تستمر المظاهرات في لبنان والتي سميت بـ"انتفاضة الواتسآب"، تنديدا بسياسة الحكومة واحتجاجا على الضرائب الجديدة، لتعكس مدى عمق الأزمة الداخلية والاحتقانات المعيشية. وتظاهر آلاف الأشخاص في بيروت لليوم الثاني احتجاجا على إدارة الحكومة اللبنانية لأزمة اقتصادية في أحد أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات مما دفع الحكومة لسحب رسوم جديدة مقترحة على مكالمات الواتساب.

    في السياق نفسه نقل تلفزيون المنار عن وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن قولها إن رئيس الوزراء سعد الحريري ألغى اجتماع الحكومة المقرر اليوم.

    في الوقت نفسه دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالة الحكومة على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ يوم أمس في مختلف أنحاء البلاد بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية.

    قال النائب البرلماني عن لجنة الطاقة في البرلمان اللبناني "زياد حواط" إن ما يحدث اليوم هو نتيجة متوقعة لسوء إدارة البلاد خلال الأعوام السابقة والحالة الإقتصادية للدولة في حالة سيئة جدا ومنذ سنة تقريبا وجميع اللبنانين ينادون بإصلاحات حقيقية وجذرية لتطهير الإدارة ووضع رؤية إقتصادية سليمة وشفافة وحتى اليوم لم يحدث أي جديد، والشعب اللبناني يعاني من تدهور الأوضاع الإقتصادية والحياتية والمعيشية. 

    وأضاف حواط "بغض النظر عن أعداد المتظاهرين فهناك فكرة ورسالة يهدف اللبنانيون إيصالها للسلطة اللبنانية فلا يهم الأعداد على قدر الهدف من هذه المظاهرات التي تعبر عن غضب الشارع اللبناني والرسالة هى أن الشعب اللبناني لم يعد يثق بالسلطة اللبنانية وإدارتها وبالتالي يجب على جميع من يعمل داخل الحكومة اللبنانية أن يأخذ مطالب الشعب اللبناني على محمل الجد والبدء بالإصلاح الحقيقي والفعلي".

    وتابع "ضرورة البدء مباشرة بتحقيق الإصلاحات المطلوبة والتي سبق وأن تم الحديث بشأنها ويذكر أن البرلمان لم يعط الثقة للموازنة السابقة 2019 بسبب وجود بعض القصور والثغرات لذلك يجب أن تشمل موازنة 2020 كل هذه الثغرات والبدء سريعا بإصلاح هذه الثغرات ووقف الهدر وإقامة الإصلاحات الضرورية الحقيقية التي ترضي الشارع اللبناني، غير ذلك لن يهدأ الشارع اللبناني".

    وقال حواط "إنه من الممكن أن تتغير الحكومة ويجب أن تكون الحكومة الجديدة حكومة تكنوقراط غير مسيسة تعالج مشاكل الشعب اللبناني وتعالج الوضع الإقتصادي المتردي وتكسب ثقة المجتمع اللبناني أولا والمجتمع الدولي ثانيا من أجل البدء جديا في عملية إنقاذ لبنان اقتصاديا".

    قسد توافق على اتفاق امريكا وتركيا التي أوقفت اطلاق النار خمسة ايام لانسحاب القوات الكردية

    قال القيادي بقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني إن القوات قبلت بالاتفاق مع تركيا في شمال سوريا و“ستفعل كل ما يلزم لإنجاحه“. وأضاف كوباني أن اتفاق وقف إطلاق النار هو ”البداية فحسب“ ويجب ألا تتحقق أهداف تركيا التي شنت توغلا في شمال سوريا الأسبوع الماضي. وأشار كوباني إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يقتصر على المنطقة بين مدينتي رأس العين وتل أبيض الحدوديتين.

    وقال الأستاذ والمحاضر في القانون الدولي، سليمان سليمان، إن "سوريا تتعرض لاعتداء يخالف المواثيق والقوانين الدولية وهو نوع من الإرهاب السياسي والاقتصادي".

    قوات سوريا الديمقراطية قسد
    © AP Photo / Maya Alleruzzo
    مقتل 5 من مسلحي "قسد" بقصف جوي تركي على رأس العين شمال سوريا

    وأشار إلى أن "الاعتداء التركي في كل التصنيفات العالمية والدولية يعتبر اعتداء على دولة ذات سيادة".

    ولفت أن "كل المعاهدات والاتفاقات التركية مع الحلف الغربي لا تعنينا، ما يعنينا أن هناك أرض سورية اقتحمها التركي بحجة إقامة منطقة آمنة أو دفع الشرور أو حفاظا على أمنه القومي واعتدى على دولة ذات سيادة".

    وأكد سليمان، أن "أي اتفاق مع الأمريكي ليس للدولة السورية به شأن سواء طبق العقوبات أو حذفت".

    وأضاف أن "أردوغان لا يفكر في أمنه القومي ولا فيما تحدث عنه سابقا  وإنما يشعل الحرب وهو ما لم تقبله الدولة السورية وسترد عليه بكل الوسائل على هذا الاعتداء".

    ترتيبات أوروبية لمحاكمة أعضاء تنظيم داعش الإرهابي في العراق

    أبدى المسؤولون العراقيون الحذر بعد إجراء محادثات مع القوى الأوروبية هذا الأسبوع بهدف تسريع وتيرة الجهود لوضع إطار قضائي من شأنه أن يتيح محاكمة المتشددين، المحتجزين داخل سوريا، في العراق.

    جنود الجيش العراقي
    © AFP 2019 / Azhar Shallal
    العراق وافق فقط على تسلم عناصر "داعش" من العراقيين دون بقية الجنسيات الأخرى

    وقال دبلوماسيون ومسؤولون لرويترز إن الدول الأوروبية تحاول تسريع خطة لنقل الآلاف من مقاتلي تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) من معسكرات الاعتقال السورية إلى العراق، بعد أن زاد الهجوم التركي في شمال سوريا من خطر هروب المتشددين أو عودتهم إلى ديارهم.

    وزار خبراء قانونيون من بلجيكا وبريطانيا والدنمرك وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد بغداد هذا الأسبوع لإجراء محادثات بهذا الشأن، كما زار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان العراق يوم الخميس لمناقشة القضية مع الحكومة العراقية والزعماء الأكراد. ويشكل الأوروبيون نحو 10 آلاف مقاتل من داعش أسرتهم في سوريا الفصائل الكردية التي تتعرض لهجوم عسكري من القوات التركية.  

    قال خالد الأسدي النائب السابق لرئيس العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي: "إنه لم يصدر موقف رسمي من بغداد بموافقته على إيواء عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من مواطني الدول الأوربية، مشيرا إلى أن الجلسات التي ضمت وزراء عراقيين مع نظرائهم الأوربيين بخصوص هذا الشأن تأتي في إطار أهمية هذه القضية وحساسيتها اتصالاً بأمن المنطقة كلها.

    وأضاف الأسدي في حوار خاص لراديو سبوتنيك أن العراق وافق فقط على تسلم عناصر "داعش" من العراقيين دون بقية الجنسيات الأخرى.

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

    الكلمات الدلالية:
    لبنان, تركيا, العراق
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