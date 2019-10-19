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17:03 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    عالم سبوتنيك

    مهلة الحريري لشركائه في الحكومة... مجلس العموم يصوت على بريكسيت

    عالم سبوتنيك
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    موضوعات اليوم: الحريري يمهل الحكومة 72 ساعة لدعم "الإصلاحات" و الخروج من الأزمة، جلسة تاريخية للبرلمان البريطاني للتصويت على صفقة بريكسيت الجديدة، البنتاغون يؤكد أن قواته لن تشارك في إقامة المنطقة الآمنة بسوريا.

    الحريري يمهل الحكومة 72 ساعة لدعم "الإصلاحات" والخروج من الأزمة

    أمهل رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، شركاؤه في الحكومة 72 ساعة، لدعم الإصلاحات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وإلا سيكون له "كلام آخر".

    وجاءت تصريحات الحريري على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها لبنان، احتجاجا على تردي الأوضاع الأقتصادية و تفشي الفساد.

    وقال الدكتور بيار الخوري، الأكاديمي وأمين سر الجمعية الاقتصادية اللبنانية:" إن لبنان يواجه أزمة كبيرة، ويحاول  الطاقم السياسي إيجاد مخرجًا من الوضع الراهن، معتبرًا أن مهلة 72 ساعة من قبل الحريري قصيرة جدًا، لحل تراكمات عمرها 29 عام، بالإضافة لمواجهة لبنان الكثير من التحديات، خلال هذه الفترة، عطلت النموذج الاقتصادي المأمول، مع عدم توافر فهم عميق داخل بيروت؛ لطبيعة النموذج الاقتصادي المنكشف على الخارج."

    جلسة تاريخية للبرلمان البريطاني للتصويت على صفقة بريكسيت الجديدة

    يصوت البرلمان البريطاني، السبت، على الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة بوريس جونسون بشأن بريكست، قبل 12 يوما فقط من موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

    وتحتاج الحكومة التي لا تتمتع بأغلبية في مجلس العموم، إلى 230 صوتا لإقرار الاتفاق، لكن نجاح الاتفاق مرتبط بموافقة البرلمان البريطاني الذي تبنى موقفا متصلبا من قبل.

    في هذا الصدد، قال الأكاديمي والباحث السياسي، جعفر الهاشمي، إن: "هناك معارضة شرسة لمشروع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مجلس العموم"، مشيرا إلى أن "الفرص باتت شبه معدومة" لحصوله على الأغلبية.

    وأكد أن:"اليوم هو الفرصة الأخيرة لمشروع جونسون ولكن إذا واجه رفض البرلمان ستكون أمامه فرصة واحدة وهي التوجه للاتحاد الأوروبي من أجل أن يأخذ تأجيلا حتى بداية السنة المقبلة وقد يكون هذا هو الخيار الأفضل من باقي الخيارات".

    البنتاغون يؤكد أن قواته لن تشارك في إقامة المنطقة الآمنة بسوريا

    قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن القوات الأمريكية لن تشارك في إقامة المنطقة الآمنة بشمال سوريا.

    وأضاف:" أن الولايات المتحدة تواصل انسحابا مدروسا من شمال شرق سوريا"، لكنها ستظل على اتصال مع تركيا وقوات سوريا الديمقراطية".

    في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي من نيويورك، ماك شرقاوي إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنسحب تماما من الملف السوري، مشيرا إلى أن تصريحات البنتاغون تعني أنه لن يكون هناك تنسيق أو تأمين من قبل القوات الأمريكية المشتركة مع تركيا .

    وأضاف أن:" القوات التي تتواجد في شمال سوريا ليست قوات أمريكية فقط بل هو تحالف دولي مكون من 69 دولة، لافتا إلى أنه عندما كان هناك اتفاق في منبج العام الماضي وكانت هناك دوريات مشتركة ما بين الولايات المتحدة وبين الأكراد في منبج، كان الأمر مختلف تماما وكان في مرحلة سابقة عما يحدث الآن من غزو تركي، على حد قوله.

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