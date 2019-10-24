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17:17 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    عالم سبوتنيك

    بوتين يشدد على تقارب المواقف مع أفريقيا... والملك سلمان يعفي العساف من منصب وزير الخارجية

    عالم سبوتنيك
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    مواضيع حلقة اليوم: بوتين يشدد على تقارب المواقف مع أفريقيا ويؤكد استمرار روسيا في دعم وتعزيز العلاقات، و روسيا تعلن استعدادها للتوسط في أزمة "سد النهضة".. والسيسي يلتقي أبي أحمد في سوتشي، و الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن تركيا بعد نجاح وقف النار في شمال سوريا، و الملك سلمان يعفي العساف من منصب وزير الخارجية السعودي ويعين الأمير فيصل بن فرحان.

    بوتين يشدد على تقارب المواقف مع أفريقيا ويؤكد استمرار روسيا في دعم وتعزيز العلاقات

    ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في حفل استقبال ترحيبي أقامه على شرف الزعماء والقادة الأفارقة المشاركين في القمة الروسية الإفريقية بسوتشي. وأكد بوتين، أن موسكو ستواصل خطّها الاستراتيجي لتعزيز الاستقرار في إفريقيا وتحقيق الأمن الإقليمي، باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي.

    وقال بوتين في أولى الجلسات العامة للقمة، إن تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية يعد أحد أولويات السياسة الخارجية لروسيا، مشددا على أن مواقف روسيا والدول الإفريقية متقاربة الأمر الذي يسمح بتنسيق المواقف والتحركات في الساحة الدولية.

    قالت موفدة "سبوتنيك" في سوتشي، نغم كباس، إن "القمة شهدت اليوم أعدادا كبيرة لقادة وزعماء أفارقة"، مشيرة إلى استقبال الرئيس بوتين للوفود في اجتماعات مغلقة".

    ولفتت إلى "اجتماعات ممثلي الرئيس الروسي مع الوفود الأفريقية حيث اجتمع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج ووزير خارجية محمد الطاهر سيالة وبحثوا حل الأزمة السياسية والإنسانية في ليبيا".

    روسيا تعلن استعدادها للتوسط في أزمة "سد النهضة"... والسيسي يلتقي أبي أحمد في سوتشي

    أعلن الكرملين عن استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التوسط بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف بين البلدين حول سد النهضة، وبحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن الرئيس بوتين اقترح

    سد النهضة
    Akhbarelyoum.com
    كيف ستساعد روسيا مصر وإثيوبيا في الاتفاق بشأن سد النهضة؟
    الوساطة خلال لقائه قيادة البلدين.

    وكان مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أعلن أيضا أن روسيا مستعدة للتوسط بين البلدين، في حال طلب الطرفان التوسط، في ظل العلاقات الطيبة لهما مع موسكو.

    إلى ذلك.. التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على هامش قمة روسيا-إفريقيا في مدينة سوتشي. ويأتي اللقاء بعدما أعربت الخارجية المصرية، عن صدمتها إزاء تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، حول ملف سد النهضة، مبديا جاهزية للحرب بسبب السد.

    قال الدبلوماسي الروسي السابق سيرغي بورفيوف إن مشكلة استخدام مياه نهر النيل مشكلة قديمة في القارة الإفريقية، نظراً لتعارض المصالح الوطنية عند كل طرف.

    مشيرا إلى أن الوساطة الروسية المعروضة لن تتعدى السبل الدبلوماسية في ضوء العلاقات الجيدة التي تربط موسكو بأطراف الأزمة القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

    وأشار بورفيوف إلى أنه يستبعد أن يصدر عن سوتشي بيان خاص بهذه الأزمة.

    من جهته أكد الدبلوماسي المصري السابق إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر لن تمانع الوساطة الروسية التي أعلن عنها مؤخراً لكن غير معروف موقف الجانب الإثيوبي من مثل هذه الوساطة.

    وأشار الشويمي إلى أنه لا يشترط في الوسيط أن تكون لديه أوراق ضغط لكي ينجح في حل مثل هذه الأزمة وإنما من الممكن أن تعتمد موسكو على علاقاتها الجيدة مع الأطراف وعلى مكانتها الدولية وقوتها الإقليمية، لافتاً إلى ان المرجع في حل هذه الأزمة التي ستعتمده موسكو هو القانون الدولي.

    الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن تركيا بعد نجاح وقف النار في شمال سوريا

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات التي فرضتها على تركيا، مشيدا بنجاح وقف إطلاق النار على الحدود التركية السورية، ولفت إلى أن ذلك جاء بعد أن أبلغت الحكومة التركية إدارة البيت الأبيض بإيقاف العمليات.

    وقال ترامب إنه أمر وزير خزانته برفع كل العقوبات التي فرضت (على أنقرة) في 14 أكتوبر/تشرين الأول. وسبق لترمب أن أشاد بالاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا لإخراج المقاتلين الأكراد من المنطقة على الحدود بين سوريا وتركيا، ووصفه بـ"النجاح الكبير".

    قال المحلل السياسي التركي، باكير أتاجان، إن "الولايات المتحدة أخطأت حينما وضعت هذه العقوبات علي تركيا الحليفة لها منذ فترة طويلة".

    وأشار إلى أن "أي اعتداء علي تركيا هو اعتداء على حلف الأطلسي"، مضيفا أن "الولايات المتحدة أخذت بعين الاعتبار حماية المصالح الأمريكية والتركية".

    وحول الالتزام التركي بوقف القتال أوضح أتاجان، أن "أنقرة ملتزمة حتي قبل توقيع الاتفاقية رسميا ومعها الفصائل المدعومة تركيا".

    وبين المحلل السياسي التركي أن "الدول الأوربية معترضة علي خطوة الرئيس ترامب لتعارض المصالح الأوربية مع الأمريكية".

    الملك سلمان يعفي العساف من منصب وزير الخارجية السعودي ويعين الأمير فيصل بن فرحان

    قرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إعفاء وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، من منصبه، وتعيينَ الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله لتولي في هذا المنصب، مع إبلاغ الجهات المختصة بهذا القرار لاعتماده وتنفيذه.

    وعمل وزير الخارجية الجديد، الأمير فيصل فرحان، منذ فبراير 2019، سفيرا للمملكة لدى ألمانيا. العاهل السعودي أصدر أوامر أيضا بإعفاء وزير النقل، نبيل بن محمد العامودي، من منصبه، وتعيين صالح بن ناصر بن العلي الجاسر خليفة له، إضافة إلى تعيين عبد الله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

    قال اللواء الركن الدكتور، شامي محمد الظاهري، قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ورئيس هيئة إدارة القوات المسلحة سابقا إن "المملكة العربية السعودية تحاول إعادة بناء مؤسساتها الحكومية من خلال تعيين الشباب في المناصب الهامة في الدولة والتعديل الوزاري الأخير هو خير نموذج لذلك".

    وأضاف أن اختيار الأمير "فيصل بن فرحان آل سعود" كوزير للخارجية جاء لخلفيته الكبيرة والهامة في العمل الخارجي الدبلوماسي والسياسي، حيث عمل مستشارا بوزارة الخارجية  وسفيرا  لخادم الحرمين الشريفين لدي ألمانيا كما كان مستشارا خاصا لصاحب السمو الملكي الأمير "محمد بن سلمان ".

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