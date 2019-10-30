الصدر والعامري يتفقان على الاطاحة بالحكومة العراقية.. والجيش اللبناني يطالب المتظاهرين بفتح الطرقات

الموضوعات: الصدر والعامري يتفقان على الاطاحة بالحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، وبعد استقالة الحريري الجيش اللبناني يطالب المتظاهرين بفتح الطرقات، وأزمة بين تركيا والولايات المتحدة بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح فرض عقوبات على تركيا، ومتابعة لليوم الثاني من مبادرة "مستقبل الاستثمار 2019" في الرياض.

الصدر والعامري يتفقان على الاطاحة بالحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي

أصدر هادي العامري زعيم "تحالف الفتح" في البرلمان العراقي بيانا أعلن فيه قبول المساعدة في الإطاحة برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وبذلك يتفق مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي

عرض على العامري العمل للاطاحة بالحكومة العراقية وذلك مع اشتداد الاحتجاجات ضد الحكومة في بغداد ومعظم مناطق جنوب البلاد.

وطلب مقتدى الصدر، الذي يتزعم أكبر كتلة في البرلمان، من عبد المهدي الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وعندما رفض رئيس الوزراء دعا الصدر منافسه السياسي الرئيسي هادي العامري إلى مساعدته في الإطاحة به. ويتزعم العامري تحالفا يسيطر على ثاني أكبر كتلة برلمانية في العراق.

قال المحلل السياسي العراقي صفاء الأعسم لبرنامج "عالم سبوتنيك":

إن كتلتي زعيمي التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر والفتح بقيادة هادي العامري هما الأهم في العراق لذلك هما مؤثرتان في الدعوة لتغيير رئيس الحكومة والبحث عن بديل متفق عليه من الجميع و للتعاون من أجل تحقيق المصلحة العامة للبلاد.

وأشار المحلل السياسي العراقي إلى أن العراق لا يحتاج لتغيير رئيس الوزراء بقدر التغيير في فقرات الدستور واصلاحه وهذا الموضوع ليس سهلا في الوقت الحالي ومؤكدا أن المحاصصة لابد أن تتغيير بشكل جذري لخدمة المواطن العراقي والكتلتان قادرتان على التغيير وتقديم البديل.

وأشار صفاء الى أنه كانت هناك مطالب كثيرة للمواطن العراقي ولم تلبي لذلك لم يستطع رئيس الحكومة التصرف بشكل حقيقي للنظر في هذه المطالب مع وجود مظاهرات مستمرة تطالب بتغيير سياسة الحكومة نتيجة للبطالة والتردي في كافة الخدمات ما أجبر الكتلتين الكبيرتين على التواصل مع الجماهير ومحاولة تغيير الحكومة نظرا لما لهما من ثقل وأعضاء كتيرون في البرلمان.

بعد استقالة الحريري الجيش اللبناني يطالب المتظاهرين بفتح الطرقات

حقق المتظاهرون في لبنان أول مطالبهم التي رفعوها وأصروا عليها منذ أسبوعين وأعلن رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته بعد الضغط الجماهيري.

من جانبها حثت قيادة الجيش اللبناني في بيان المحتجين اليوم على فتح الطرق المقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد 13 يوما من المظاهرات التي أصابت البلاد بالشلل. يأتي البيان بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري مما يطيح بحكومته الائتلافية ويلبي أحد مطالب المتظاهرين.

وأكدت قيادة الجيش في البيان على أن حق التظاهر السلمي مكفول بموجب القانون لكنها قالت إنه ينطبق على ”الساحات العامة فقط“.

قال رئيس المركز العربي للحوار والدراسات، الشيخ، عباس الجوهري، إن "استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قد تساهم في تهدئة الشارع الذي انفجر غضبا في وجه هذه السلطة بكل أطيافها".

ودعا الجوهري المتظاهرين إلى البقاء في الشارع لمراقبة الخطوات العملية التي أرادها الشارع من بعد الاستقالة وهي الذهاب إلى حكومة تكنوقراط لا مكان فيها لهذه الطبقة السياسية التي لا يوجد بها ثقة عند الناس".

وأشار إلى أن السيناريو المرتقب يتمثل في إجراء مشاورات لتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة التي سئم منها اللبنانيون"، موضحا أن "مجلس النواب ما زال قادرا على اتخاذ القرارات ولكن بإصغاء للشارع وإلا سيكون انتفاض على كل الطاقم النيابي والمجلس".

ولفت إلى أن "الشارع يريد وزراء تكنوقراط يأتون لخدمة الإدارة العامة في لبنان وتستطيع الأحزاب أن تحاسبهم أو تشارك في الحكم من خلال المجلس النيابي".

ونبه على أن "هذه الأجراءات مقدمة لانفراج الوضع في لبنان وإلا سوف يضغط الشارع أكثر لسقوط حتى المجلس النيابي".

أزمة بين تركيا والولايات المتحدة بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح فرض عقوبات على تركيا

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساترفيلد بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح الاعتراف بقتل الأرمن قبل نحو قرن من الزمن بوصفه إبادة جماعية ودعوة المجلس إلى

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قرار مجلس النواب الأمريكي بخصوص إبادة الأرمن لا قيمة له وتركيا لا تعترف به.

وتقر تركيا بمقتل كثير من الأرمن الذين كانوا يعيشون في أراضي الإمبراطورية العثمانية في اشتباكات مع قوات عثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها تنفي كون ذلك ممنهجا أو يشكل إبادة جماعية.

قال الباحث في العلاقات الدولية، ناصر زهير، إن "تصويت مجلس النواب الأمريكي بفرض عقوبات على تركيا سيؤدي إلى توتر العلاقات بين الجانبين ولكن لن يكون له تأثير سلبي".

وأوضح أن "إدارة ترامب تستطيع اتخاذ إجراءات لعدم تنفيذ هذه العقوبات بالإضافة إلى رفض الرئيس الأمريكي تطبيق العقوبات على تركيا".

وأشار إلى أن "العملية انتهت على الأرض بالاتفاق الأمريكي التركي وبعده جاء الاتفاق الروسي التركي وبالتالي لا توجد عمليات عسكرية على الأرض وهو ما يمثل ذريعة لترامب لعدم تفعيل العقوبات".

متابعة لليوم الثاني من مبادرة "مستقبل الاستثمار 2019" في الرياض

لليوم الثاني تستمر فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في دورتها الثالثة لعام 2019 بالعاصمة السعودية الرياض وقد بدأت سلسلة مناقشات بمشاركة دولية واسعة، ضمت رؤساء دول وكبار المسؤولين التنفيذيين ورجال الأعمال من شتى أنحاء العالم، وتلخصت جلساتها الأولى في مناقشة ضرورة وضع منظور طويل الأجل للاستثمارات السيادية والخاصة، والوعي بأهمية التقنيات المتعددة.

من جانبه قال كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي إن صندوق الثروة السيادية الروسي لن يقوم باستثمار ضخم في الطرح العام الأولي لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"

بسبب أنها بالفعل منكشفة تماما على النفط".

لكن ديمترييف قال "إن مستثمرين روس يبحثون ما يزيد عن عشرة مشاريع وفرص جديدة في السعودية في قطاعات الطاقة والسياحة والبتروكيماويات والبناء وذلك خلال".

ومن الرياض قالت موفدة "سبوتنيك"، هند الضاوي، إن مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 في تجربتها الثالثة تشهد الكثير من الحضور الكثيف تجاوز 6 الاف زائر والكثير من المسؤلين الكبار من 30 دولة من دول العالم منهم رئيس وزراء الهند ووزير الخارجية الإماراتي ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير ووزير الخزانة الأمريكي ومسؤولون من البرازيل والدول العربية.

وأشارت الضاوي إلى أن المؤتمر أكد على ضرورة تعميق الشراكات الدولية حيث أن الكثير من الشركات الناشئة بدأت الاستثمار على المستوى الدولي في مختلف القطاعات والحديث عن المستقبل الاقتصادي والاستثماري وأهمية الاعتماد على القدرات الشبابية وتأهيل الأيدي العاملة ومناقشة الجديد في مجال الطاقة مع إحداث التوازن بين الطاقة التقليدية والتكنولوجيا للوصول لعالم أكثر نظافة بعيدا عن التلوث.

وأوضحت موفدة "سبوتنيك" أن هناك جلسات مهمة ومنها جلسة لوزير الطاقة السعودي مع وزير الدولة الإماراتي تحدثت عن إعادة تدوير الكربون للحد من التلوث والإعتماد بشكل كبيرعلي التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبعد عن الطاقة التقليدية منوهة أنه تم توقيع حوالي 23 اتفاقية تجاوزت قيمتها 15 مليون دولار.

وقالت هند إن هناك مشروعات عرضتها السعودية كمشروع البحر الاحمر لتاهيل الجزر التي لم يسكنها أحد وتتجاوز مساحتها 2000 كيلو متر من خلال الشراكة مع عدة دول لأن السعودية في هذه المبادرة تريد تسويق نفسها بشكل كبير لجذب الاستثمارات الاجنبية وخاصة مع وجود حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين ماىجعل المنطقة العربية البديل لجذب الاستثمارات بشكل جديد وغير تقليدي.

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