تواصل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.. قسد ترفض الانضمام للجيش السوري

الموضوعات: تواصل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف لليوم الثاني، قسد ترفض دعوة الجيش السوري للانضمام له، وأردوغان يحذر من عملية، عسكرية في شمال سوريا، الإمارات تسحب قواتها من عدن اليمنية وتسلم سيطرتها للسعودية.

تواصل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف لليوم الثاني

يواصل ممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني في جنيف، مسار التفاوض حول الدستور، في خطوة وصفتها الأمم المتحدة بـ"لحظة تاريخية.

وانطلقت أعمال اللجنة التي تحظى بإجماع دولي، خلال جلسة افتتاحية ترأسها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بحضور الأعضاء المئة والخمسين للجنة الممثلين بالتساوي للحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

وتأمل الأمم المتحدة والقوى الدولية أن يمهد عمل اللجنة، الطريق أمام تسوية سياسية أوسع بعدما فشلت جولات التفاوض سابقاً في تحقيق أي تقدم

قال عضو مجلس الشعب السوري، إلياس مراد: "اجتماعات اللجنة الدستوية أمر مهم في هذا التوقيت بالذات خاصة أن الدولة السورية تستعيد مساحات كبيرة من الأرض التي كان يحتلها إرهابيون أو جماعات مسلحة لها أجندات خارجية تهدف إلى اقتطاع جزء من البلاد".

وأوضح أن الجديد في الأمر: "هو أن يلتقي السوريون لمناقشة دستور البلاد المعدل عام 2012"، مبينا أنه "التعديل الثامن للدستور ما يعني أنه قابل للتعديل بما يخدم الأهداف والمرحلة التي يعيشها الوطن".

قسد ترفض دعوة الجيش السوري للانضمام له، وأردوغان يحذر من عملية عسكرية في شمال سوريا

رفضت "قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دعوة الجيش السوري للانخراط في صفوفه، وشددت على ضرورة التوصل "إلى تسوية سياسية تحفظ خصوصيتها .

من جانبه هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتوسيع المنطقة الآمنة في سوريا باتفاق مع واشنطن، إذا تطلبت الضرورة ذلك، مؤكداً استعداد تركيا لإطلاق عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد.

قال مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي خالد عيسى:" إن قسد تعتبر نفسها دائما قوى سورية تدافع عن الوطن لكن طريقة الدعوة لانضمام إلى الجيش السوري كانت بأسلوب خطأ، فهذه القوات منظمة ولها قيادة وقد اثبتت فعاليتها على الأرض ومطالبنا دائما كانت أن تكون هذ الإدارة طابعا دستوريا ضمن إطار الادارة السورية وأن تاخذ شكلارسمي للعمل مع الجيش السوري للدفاع عن حدود الوطن ، وهذه الدعوة من قبل القيادة في دمشق للانضمام الفردي لقوات قسد كانت غير موفقة ونحن دائما كنا جاهزين لكي نتحاور ونجد صيغة لكي تشكل هذه القوة من منظومة دفاعية سورية."

وأكد عيسى أن عودة قسد لكنف الدولة السورية لم يكن تكتيكا مرحليا مشيرا إلى إن "هناك توافق مع دمشق عسكريا عبر الأصدقاء الروس، وفي هذه المرحلة الحرجة التي تتعرض فيها سوريا لغزو خارجي نعمل جنبا إلى جنب مع الجيش السوري"

الإمارات تسحب قواتها من عدن اليمنية وتسلم سيطرتها للسعودية

أعلنت الإمارات عودة قواتها من محافظة عدن جنوبي اليمن بعد انجاز مهمتها بتحرير المحافظة الجنوبية وتأمينها وتسليمها للقوات السعودية واليمنية، فيما أشارت إلى أنها ستواصل حربها على "التنظيمات الإرهابية" في المحافظات الجنوبية الأخرى.

ويأتي الإعلان عن عودة القوات الإماراتية من عدن قبيل التوقيع علي الاتفاق الذي توصل له المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية لتقاسم السلطة برعاية سعودية.

قال الكاتب الصحفي السعودي، على القحيص إن: "دولة الإمارات حدد خروجها من مدينة عدن فقط بعد الإشكالية التي كانت موجودة بالمدينة وتم حلها برعاية السعودية بين الحكومة الشرعية والجنوبيين".

وأشار إلى أن "انسحاب القوات الإماراتية جزي من عدن"، مؤكدا أن "الإمارات لم تنسحب من التحالف العربي لأنها جزء أصيل فيه"، لافتا إلى أن "هناك اتفاقية جرت في الرياض كان حاضرا فيها الشيخ عبدالله بن زايد والتقى خلالها الملك سلمان بن عبدالعزيز".