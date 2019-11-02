تركيا وروسيا تنفذان أول دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استكمال ناجح لأول دورية مشتركة لروسيا وتركيا في شمال شرق سوريا، في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين الشهر الماضي.

و أضافت أن الدورية، التي قامت بها الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود التركية، "نفذت مهماتها بنجاح".

في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي التركي "يوسف كاتب أوغلو"، إن الدوريات المشتركة بين روسيا وتركيا على شمال شرق سوريا لها أهمية مشتركة فهى تمنع أن يكون هناك ما يسمى بربوغاندا ضد تركيا بأنها دولة معتدية وغازية وأنها تقتحم سيادة دولة أخرى.

وأضاف أن التنسيق التركي الروسي يعطي أحقية وشرعية لتركيا بأن لها أهداف محددة وواضحة وأن ليس لها أطماع في تلك المناطق، كما أن تركيا ترى أنه بالإمكان الوصول إلى نتائج إيجابية تنسيقيا ودبلوماسيا وسياسيا بالتعاون مع روسيا وليس بالضرورة وجود عمليات عسكرية لتأمين المناطق الآمنة التي أصبحت مطلبا أساسيا.

مجلس النواب العراقي يؤكد على ضرورة إجراء إصلاحات دستورية دون ضغط من الخارج...

أكد رئيس ​مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أن المجلس يعمل على إجراء تعديلات دستورية بمشاركة ​ممثلين​ عن المتظاهرين.

وأضاف أن مجلس النواب سيكون في حالة انعقاد دائم، من أجل الإسراع بتنفيذ هذه الخارطة التي وضعتها المرجعية الدينية في البلاد.

في هذا السياق، قال عضو مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، إن "البرلمان يعقد جلسات مفتوحة منذ أيام من أجل التصويت على بعض المشاريع المقدمة من قبل اللجان في مجلس النواب أو من قبل الحكومة".

وأشار إلى أن المجلس "قام بالتصويت على جملة من القرارات التشريعية منها إلغاء مجالس المحافظات وإلغاء الامتيازات بالرئاسيات الثلاث والدرجات الخاصة للوزراء والوكلاء ومدراء الهيئات وأعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعادة صياغة بعض الثغرات الخاصة بالدستور العراقي".

"الجيش الليبي" يصد هجوما مسلحا لـ "قوات الوفاق" جنوب العاصمة طرابلس....

أعلن الإعلام الحربي التابع "للجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، صد هجوم مسلح لقوات "حكومة الوفاق" على تمركزات لواء 73 مشاة في محور الأحياء البرية والكزيرما جنوب طرابلس.

وأضاف أن "الرد كان قويا من قبل وحدات اللواء 73 مشاة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات حكومة الوفاق .

في هذا الصدد، قال المحلل السياسي الليبي، أحمد التهامي، إن "الجيش الليبي يعزز قواته في كل المناطق على محاور القتال وفق خطة محكمة ويتقدم بخطى ثابتة نحو السيطرة على مدينة طرابلس".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة تختار الحل العسكري حاليا في ظل انتشارها جنوب طرابلس"، موضحا أن "حكومة الوفاق تقوم بعمل سياسي ودبلوماسي دائم في ظل الزيارات المتكررة لقادتهم لدول الجوار والتي يقوم بها حاليا خالد المشري وأحمد معيتيق".