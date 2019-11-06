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19:41 06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    عالم سبوتنيك

    طهران وواشنطن وانتفاضة العراق

    عالم سبوتنيك
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    أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي في الهواء اليوم لتفريق محتجين تجمعوا على جسر الشهداء في بغداد دون وقوع إصابات. وأغلق المحتجون الجسر منذ أمس، مع استمرار احتشاد الآلاف في احتجاجات مناهضة للحكومة في بغداد والمحافظات الجنوبية.

    ونددت السفارة الأمريكية في بغداد بقتل وخطف محتجين عزل على يد قوات الأمن في العراق وحثت زعماء البلاد على "التفاعل عاجلا وبجدية" مع المتظاهرين.

    مظاهرات أمام القنصلية ألإيرانية في مدينة كربلاء في العراق
    © AFP 2019 / MOHAMMED SAWAF
    القوات المسلحة العراقية: ملتزمون بعدم التعرض للمحتجين
    وقتلت قوات الأمن 13 محتجا على الأقل بالرصاص خلال الساعات الأربع والعشرين حتى مساء الثلاثاء متخلية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبيا على مدى أسابيع في محاولة لإخماد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

    وقال عبد الحليم الرهيمي، الباحث في الشأن السياسي العراقي لـ"عالم سبوتنيك"، إن " القوى السياسية العراقية المعتدلة لا ترى دور أمريكي أو إيراني في الانتفاضة الحالية، خاصة أن الحراك الشعبي منذ الحادي من أكتوبر الماضي، له أسبابه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنطقية، ولا دخل لأي قوى غربية أو إقليمية بتحرك الشارع".

    وأضاف الرهيمي في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، قائلًا :" بالطبع للولايات المتحدة الأمريكية وإيران نفوذ كبير داخل العراق، وكلا منهما يحاول توظيف الأوضاع لصالحه، بينما تشتد الاتهامات ضد إيران في العراق، بسبب  تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين، حول الاحتجاجات العراقية، ووصفها بالمؤامرة وأعمال الشغب، ما يثير سخط الشارع".

     واعتبر أن الوضع العراقي بين مطالب شعبية عريضة وواضحة، وحكومة تحاول لملمة الأزمة بجملة من الإصلاحات، لم يستجب لها المتظاهرون، ما يعني انعدام الثقة بين الطرفين، معتبرًا أن الحكومة مطالبة بإعادة الثقة مع الشارع، وعلى الثوار اختيار قيادة تتفاوض وتلخص مطالبهم أمام الجهات الحكومية، وإذا لم يتحقق ذلك، ستستمر المظاهرات لاسابيع قادمة يسيل فيها دماء كثيرة.

    اللبنانيون يتدفقون على الشوارع بعد مواجهات محدودة مع القوى الأمنية

    لقاء أول بين الحريري وباسيل .

    انضم الطلاب إلى فعاليات خاصة ضمن المظاهرات المستمرة في لبنان منذ ما يقرب من شهر ، وتظاهر طلاب المدارس وأعلن الكثير منهم الإضراب في مشاركة في الحراك المطالب بتغيير النخبة الحاكمة والقضاء على الفساد .

    وأعلنت مجموعة لحقي المساهمة في الحراك ضد النخبة السياسية التي يتهمها المحتجون بالفساد، في بيان أمس، عن "إطلاق دعوات لامركزية لعدة تحركات في كافة المناطق لاستكمال الضغط على قوى السلطة، بالإضافة إلى دعوات لحصار مرافق ومؤسسات تغذي النظام ومراكز الفساد .

    في حين لم تشهد الكواليس السياسية أي حلحلة قد توصل إلى اتفاق يمهد لتشكيل حكومة جديدة رغم لقاء جرى بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل .

    وقالت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في لبنان، إن اجتماع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مع وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، أمس، جرى بسرية تامة، بعيدًا عن وسائل الإعلام، واستمر اللقاء قرابة 3 ساعات.

    مضيفة في مداخلة مع برنامج "عالم سبوتنيك": "ولكن بعد مرور يوم كامل على هذا الاجتماع، سربت مصادر نيابية وإعلامية في "التيار الحر" أن الوزير باسيل عرض على الحريري حكومة تكنوقراط، واستبعاد الرموز السياسية البارزة من الحكومة الجديدة".

    وكشفت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان، أن جبران باسيل رئيس التيار الحر عرض على الحرير تسمية شخصية مستقلة؛ لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة، موضحة أن تسريبات "بيت الوسط" تشابهت مع "التيار الحر" باستثناء عدم التطرق إلى شخصية من سيرأس الحكومة المنتظرة-وفق قولها-.

    وحول اتهام الرئيس ميشيل عون بمخالفة الدستور فيما يخص تحديد مهلة زمنية لتسمية رئيس الحكومة، أوضحت مراسلتنا، أن الدستور اللبناني لم يحدد مهلة زمنية؛ لتسمية رئيس الوزراء والاستشارات النيابية المتعلقة بهذا الشأن، معتبرة أن رئيس الدولة اللبنانية ينتظر تحقيق توافق سياسي على أسم رئيس الحكومة المقبل، وشكل وحجم الحكومة،  قبل الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة؛ لتدارك الفراغ في السلطة التنفيذية.

    راية تحمل شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحلق في منتصف الصاري في مقر الأمم المتحدة في فيينا
    © REUTERS / Lisi Niesner
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    وحول وضع الحراك في الشارع اللبناني، تحدثت بأن " المشهد اللبناني في حالة ترقب لما ستؤول إليه الأمور، خاصة بعد بدء الاحتجاجات أمام المؤسسات العامة،  تجاوبًا مع دعوات اقفال المؤسسات الحكومية، التي يصفها المحتجون ببؤر الفساد، مشيرة إلى إغلاق المتظاهرين وزارة التربية وقصر العدل، اليوم، في بيروت .

    وزير خارجية بريطانيا يقول إن تقليص إيران لالتزاماتها النووية تهديد لأمننا القومي

    قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن قرار إيران باتخاذ خطوة جديدة لتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي يشكل تهديدا للأمن القومي لبلاده.
    وكانت إيران أعلنت تدشين مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة للإسراع بتخصيب اليورانيوم .
    وأضاف راب أن بريطانيا تريد إيجاد سبيل للمضي قدما عبر حوار دولي بناء لكن يتعين على إيران التقيد بالالتزامات التي تعهدت بها ومعاودة الانصياع الكامل (للاتفاق) على وجه السرعة .  

    وكان الاتحاد الأوروبي، قد عبر اليوم، عن «قلقه الشديد» إزاء إعلان طهران استئناف أنشطة تخصيب يورانيوم كانت مجمدة .

    بينما طالبت إيران الدول الاوروبية بالالتزام بالاتفاق النووي وتعويضها عن الخسائر التي تحدث نتيجة للعقوبات الأمريكية المستمرة على طهران .

    وقال المحلل السياسي أحمد أصفهاني إن الموقف البريطاني كان متوقعا منذ أسابيع لأن سياسة بريطانيا متوافقة مع الجانب الأمريكي على طول الخط ولأن بريطانيا ترى أن وصول إيران إلى هذا المستوى من الإنتاج النووي يعتبر تهديدا لأمنها القومي وهو ذريعة سياسية لا يمكن تفسيرها إلا لمحاولة اتخاذ موقف سلبي ضد إيران في الأيام المقبلة ..

     وأكد أصفهاني أن بريطانيا لن تتخذ إجراء سريعا الآن ولكن بعد الانتخابات التي ستجرى هناك ، ومن المرجح أن تتخذ قرارا شديدا وخاصىة لو فاز حزب المحافظين لأنه قريب من سياسات ترامب ..

    وأشار أصفهاني إلى أن بريطانيا تحاول إرضاء أمريكا ولكنها ملتزمة بالموقف الأوروبي الذي يحرص على أن تكون علاقتة مع إيران جيدة لأنها كانت تمسك العصى من المنتصف دون أن تغضب الطرفين طوال الفترة الماضية .

    وأكد المحلل السياسي أن أوروبا لن يكون لها دور في إقناع بريطانيا بالموقف العام المتضامن مع  إيران لأن بريطانيا وبعد تولي بوريس جونسون رئاسة الحكومة أصبحت قريبة أكثر للولايات المتحده الأمريكية  وسيزداد هذا التقارب والبعد عن سياسة الدول الأوروبية بعد الخروج  المتوقع من الاتحاد الأوروبي ..

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