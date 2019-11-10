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16:29 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    عالم سبوتنيك

    موسكو تحذر من انهيار اتفاق إيران النووي.. حركة "النهضة" التونسية تتمسك برئاسة الحكومة

    عالم سبوتنيك
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    حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، من عواقب وخيمة للانهيار المحتمل للاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه في حال حدث ذلك فإنه سيؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في العالم وقد يتحول إلى صراع مفتوح.

    وزارة الخارجية الروسية
    © Sputnik . Maxim Blinov
    موسكو: رفض طهران التزاماتها بخصوص "آراك" هو نتيجة للعقوبات الأمريكية
    وأضاف أن انهيار الاتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي سيؤثر، من بين أمور أخرى، على أسواق السلع، لافتا إلى أن موسكو تأمل أن يتم فهم تلك المخاطر في واشنطن.

    في هذا الصدد،  قال المحلل السياسي من موسكو، حسان هاشم، إن "موقف موسكو في الخطوات الإيرانية بتخفيف التزامها ببنود الاتفاق النووي ينضوي في إطار العلاقات الروسية الإيرانية إضافة إلى الأمن الإقليمي المشترك بينهما".

    وأضاف، أنه "لا يمكن أن تخرج النظرة الروسية عن هذا الإطار في موضوع الخطوات الإيرانية وخصوصا أن موسكو على علم تام بأن ما تقوم به إيران تحت إشراف رقابة هيئة الطاقة الذرية الدولية ولا يمكن أن يرتقي لمستوى تطوير سلاح نووي وهو ما تؤكده موسكو ونقطة الخلاف مع واشنطن".

    من جانبه، قال أستاذ العلاقات الدولية، زيدان خوليف، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من يسعى لانهيار الاتفاق النووي مع إيران".

    وأشار إلى أن "الموقف الأوروبي لم يتغير منذ بدايته وهو أن (اتفاق سيء خير من لا شيء) وهي قاعدة عامة فمن المستحسن إذا كان الاتفاق سيء بحسب رأي ترامب الأمر الذي يشك فيه العالم كله فيجب الإبقاء عليه حتى نصل إلى حلول أفضل.

    التك تك وسط مظاهرات العراق، 30 أكتوبر 2019
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    مصدر: حصيلة ضحايا احتجاجات العراق منذ مطلع أكتوبر بلغت 319 قتيلا
    قوات الأمن العراقية تفرق المحتجين بالقوة و مبادرة من البرلمان لحل الأزمة

    أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الاستعداد لإطلاق مبادرة وطنية تجمع الرئاسات الثلاث والأكاديميين والمراجع الدينية والطيف الاجتماعي لمعالجة المشاكل وتحقيق المطالب المشروعة.

    وكان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، وصف المظاهرات بأنها من أهم وسائل الضغط لتحقيق الإصلاحات، مشيرا إلى أن خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

    وفي هذا السياق قال الدكتور رائد فهمي عضو ائتلاف سائرون المستقيل تضامنا مع المحتجين، "إن المبادرة التي أطلقها البرلمان هدفها إعطاء مهلة للحكومة لتنفيذ مطالب المحتجين، معتبرا قرار  الحكومة إجراء تعديل وزاري بالمتأخر.

    وأوضح أن البرلمان بسلطته وعبر لجانه يتابع عمل الحكومة كإحدى مهماته، مؤكدا أن الأمر متروك للمتظاهرين إما ان يقبلوا بالمبادرة أو يرفضوها".

    وأشار فهمي ، إلى أنه في حال رفض المتظاهرون المبادرة فسوف يبقى كل في مكانه، معبرا عن اعتقاده أن المتظاهرون سوف يصعدون من خلال الاعتصام، ما سيدفع الحكومة للجوء لفض الاعتصام بالقوة، حسب قوله.

    راشد الغنوشي - انتخابات تونس
    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    "النهضة" تعلن ترشيح الغنوشي رئيسا للبرلمان
    حركة "النهضة" التونسية تتمسك برئاسة الحكومة والبرلمان

    قرر مجلس شورى "حركة النهضة" التونسية ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان، والتمسك بتعيين رئيس الحكومة من داخلها.

    وقال رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني تأكيده "تمسك النهضة بحقها في ترشيح رئيس الحكومة الجديدة من داخلها.

    في هذا الصدد، قال عضو المكتب السياسي بحركة النهضة، العجمي الوريمي، إنه بعد انعقاد مجلس شورى الحركة لمناقشة تشكيل الحكومة والاستعدادات لانعقاد البرلمان الجديد، تقرر ترشيح راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان، والتمسك برئاسة الحكومة، وفقا لحق الحركة الدستوري .

    وأضاف أنه سوف يتم الكشف عن الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة  في دورة جديدة لمجلس الشوري، ولكن بعد انعقاد الجلسة الأولي للبرلمان وانتخاب رئيس جديد له".

    وأكد أن الحركة عرضت الشراكة في الحكم لتشكيل حكومة ائتلافية على الأحزاب والقوى السياسية، مشيرا إلى أن هناك من أعلن دعمه للحكومة والتصويت لها مثل ائتلاف كرامة، وهناك من عبر عن رغبته في المشاركة ولكن بشروط مثل التيار الديمقراطي، وهناك من هو أقل حماسا من التيار الديمقراطي مثل حركة الشعب، التي ترى أنه من الأصلح أن يكون رئيس الحكومة من خارج حركة النهضة،  

    ولفت إلى أن الحركة، تناقش هذه الأفكار بجدية للخروج بحكومة تستطيع إنجاز المهام.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    العراق, احتجاجات, تونس, الاتفاق النووي الإيراني, سيرغي ريابكوف, موسكو
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