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18:22 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    عالم سبوتنيك

    الأسد: تحرير إدلب لن يستغرق الكثير من الوقت

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: الرئيس السوري يؤكد أن تحرير إدلب بالعمل العسكري لن يستغرق الكثير من الوقت؛ الإمارات تدعو إيران إلى إجراء محادثات مع القوى العالمية ودول الخليج؛ بعد عقود من التأجير لإسرائيل، الأردن يعلن استعادة سيادته الكاملة على الباقورة والغمر.

    الرئيس السوري يؤكد أن تحرير إدلب بالعمل العسكري لن يستغرق الكثير من الوقت

    قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن تحرير إدلب بالعمل العسكري لن يستغرق الكثير من الوقت، لكن السلطات تخطط أولا لمنح المدنيين الفرصة لمغادرة المنطقة، مشيرا إلى أن ذلك يحدث الأن. 

    وأضاف:"المسلحين لا يسمحون للمدنيين بالدخول بحرية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، لذلك هم مضطرون للخروج من هناك سرا."

    في هذا الصدد، قال هشام جابر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إن القيام بعملية عسكرية لتحرير إدلب لا يمكن في الوقت الحالي إلا بالتنسيق مع تركيا وروسيا، لأن هذه العملية معقدة للغاية.

    وأوضح جابر أن العملية العسكرية لتحرير إدلب عملية معقدة، لأن هناك أكثر من 25 ألف مقاتل شرس يجب معرفه أين سيذهبون بعد العملية لأن تركيا لا تريد استقبالهم على أرضها، كما أن الدول الأوروبية التي جاءوا منها  لم ترسل اشارات بإمكانية عودتهم إليها واستقبالهم.

    الإمارات تدعو إيران إلى إجراء محادثات مع القوى العالمية ودول الخليج

    قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن على إيران الجلوس إلى مائدة التفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج للتوصل لاتفاق جديد يخفض من التوتر المتصاعد في المنطقة وينعش اقتصادها.

    وأضاف:"المزيد من التصعيد في تلك المرحلة لا يخدم أحدا، مشيرا إلى أن بلاده تعتقد بأن هناك مجالا لنجاح الدبلوماسية، محذرا في الوقت نفسه من خيار "زائف" بين الحرب واتفاق نووي معيب.

    قال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت،  محمد غانم الرميحي إن الدعوة الإماراتية لإيران بإجراء محادثات مع القوى العالمية ودول الخليج "جاءت استجابة للرسالة التي وصلتها قبل أسابيع من طهران بالبدء في التفاوض بعد أن طلبت طهران عدة شروط منها إبعاد القوى الدولية عن الخليج.

    وأكد الرميحي أن الموقف الخليجي من الدعوة الإماراتية هو القبول بتفاوض يكون جماعي وليس فردي على ألا يكون من أجل قضايا خليجية محلية بل يمتد إلى قضية أوسع و هي أن تكف ايران عن تطوير الصواريخ، وأن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية في العراق والبحرين واليمن وشرق الجزيرة. 

    بعد عقود من التأجير لإسرائيل.. الأردن يعلن استعادة سيادته الكاملة على الباقورة والغمر

    أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، انتهاء العمل رسميا بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة وفرض سيادة الأردن الكاملة عل كل شبر فيها.

    وأضاف في خطاب العرش:" أن الأزمات في المنطقة ألقت بظلالها على الأردن، وأن الأردن دفع ثمن مواقفه."

    في هذا السياق، قال الكاتب والدبلوماسي الأردني السابق فالح الطويل، إن الأردن استقبل تهديدات إسرائيل بقطع المياه عن عمان ردا على إعلان الأردن استعادة سيادتها الكاملة على منطقتي الباقورة والغمر بعدم إكتراث.

    وأشار إلى أن موقف الأردن قانوني، مؤكدا أن إسرائيل لاتستطيع تنفيذ تهديداتها، قائلا إنه قد حان الوقت أن يتم التعامل مع كل من لا يحترم القانون الدولي بكل جدية.

    وأكد الدبلوماسي الأردني السابق، أنه يُمنع من اليوم دخول أي إسرائيلي  لمنطقتي الغمر والباقورة إلا لجني المحصول الذي زرعوة فيها أو كزائرين فقط .  

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