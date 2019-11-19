تسجيل
16:41 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    واشنطن تؤيد إسرائيل في بناء المستوطنات... المحتجون في لبنان يمنعون انعقاد جلسة للبرلمان

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    مواضيع الحلقة: واشنطن تؤيد إسرائيل في بناء مستوطنات في الضفة الغربية وتحذر مواطنيها في الخارج؛ المحتجون في لبنان يمنعون انعقاد جلسة للبرلمان بعد قطع الطرق المؤدية لمبنى البرلمان؛ الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة.

    واشنطن تؤيد إسرائيل في بناء مستوطنات بالضفة الغربية وتحذر مواطنيها في الخارج

    في خطوة جديدة لسلسلة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، أيدت واشنطن إسرائيل فيبناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة وذلك بالتخلي عن موقفها القائم منذ أربعة عقود الذي يصف المستوطنات بأنها

    الوضع في رام الله، الضفة الغربية ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © Sputnik . Issam Al-Rimawi
    القيادة الفلسطينية بصدد وضع خطة تحرك لمواجهة اعتراف واشنطن بالمستوطنات الإسرائيلية
    ”مخالفة للقانون الدولي".

    وقال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو مغيرا الموقف الرسمي الذي اتخذته الولايات المتحدة في عهد الرئيس كارتر عام 1978 إن بناء مستوطنات مدنية إسرائيلية ليس بالضرورة غير متسق مع القانون الدولي".

    وقوبل إعلان بومبيو بإشادة فورية من نتنياهو وبإدانة من مسؤولين فلسطينيين وبتحذير أمريكي للرعايا في المنطقة بالتزام الحذر لأن من يعارضون التحرك ”ربما يستهدفون المنشآت الحكومية الأمريكية والمصالح الأمريكية الخاصة والمواطنين الأمريكيين".

    قال الدكتور، عبد المجيد سويلم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس في حديثه لبرنامج عالم سبوتنيك إن "اعتبار تأييد واشنطن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية واعتبارها أنه لا يتعارض مع القانون الدولي، يعتبر انعطافة نوعية جديدة في مسار خروج الولايات المتحدة عن الإجماع الدولي، مضيفا أن هذه الخطوة تشير إلي أن الإدارة الأمريكية منفصلة عن الواقع كما أتت كرد فعل علي تجديد ولاية الأنروا .

    وأشار، سويلم، إلي أن العالم كله رد علي واشنطن بأن المستوطنات غير شرعية وتنتهك القانون الدولي، لافتا إلي أن النقد جاء أيضا من الداخل الأمريكي ،حينما علق السيناتور المخضرم بيرني ساندرز قائلا "إن الدعم الأمريكي لإسرائيل من أجل مسائل انتخابية لترامب يعتبر عملا مشينا ".

    وأوضح، أستاذ العلوم السياسية، أن السلطة الفلسطينية ليس بوسعها فعل شيء بمعزل عن المجتمع الدولي والموقف العربي باستثناء إدانة هذا التصريح، مؤكدا أن الموقف الفلسطيني القوي ضد "صفقة القرن" هو الذي أربك الولايات المتحدة وهو ما يفسر الاستهتار والفشل الذي يحكم سياساتهم وممارساتهم.

    المحتجون في لبنان يمنعون انعقاد جلسة للبرلمان بعد قطع الطرق المؤدية للبرلمان

    تأجلت جلسة مجلس النواب اللبناني من جديد بعد أن نجح المتظاهرون اللبنانيون، بقطع كل الطرق المؤدية إلى مقر المجلس في وسط العاصمة اللبنانية بيروت. وحالت قوات الأمن اللبنانية دون توجه المتظاهرين إلى ساحة البرلمان في وسط بيروت.

    وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قد أعلن الأسبوع الماضي، تأجيل انعقاد المجلس من يوم 12 نوفمبر إلى اليوم وذلك لدواع أمنية.

    وكان على جدول أعمال الجلسة، مشاريع قوانين مهمة من بينها  قانون عفو عام يستفيد منه آلاف الموقوفين والمطلوبين بجرائم عدة. ويثير ذلك غضب المتظاهرين الذين يعتبرون أن الأولوية حالياً يجب أن تكون لتشكيل حكومة جديدة.

    وتعليقا علي هذا الموضوع قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية اللبنانية، نجاة شرف الدين، إن "القرار الذي تم اتخاذه بتأجيل جلسة مجلس النواب جاء نتيجة ضغط التظاهرات وحصار مجلس النواب اللبناني هذا بالإضافة إلي أن هناك كتل سياسية وازنة داخل البرلمان قاطعت الجلسة منها تيار المستقبل، مضيفة أن اللافت اليوم أن رئاسة مجلس النواب اعتبرت أن اللجان النيابية يمكن أن يتم قبول معظمها من دون انتخاب، أي التمديد لرؤساء هذه اللجان وبالتالي فعليها أن تقوم بدراسة الموازنة التي تم إرسالها من قبل مجلس الوزراء .

    وأوضحت ،شرف الدين، خلال حديثا لـ"راديو سبوتنك": "أنه لم يكن هناك توافق على قانون العفو العام بشكل كامل داخل مجلس النواب، مضيفة أن هناك بعض القوي التي تريد إجراء تعديلات على هذا القانون قبيل إقراره والمتظاهرون يريدون إيقاف هذا القانون وإعادة دراسته .

    وأشارت، الكاتبة الصحفية، إلي أن المتظاهرين لن يسمحوا بعقد جلسة لمجلس النواب إذا لم يدعو رئيس الجمهورية إلي الاستشارات النيابية من أجل تسمية رئيس للحكومة وتشكيلها، مؤكدة أن رئيس مجلس النواب لم يحدد موعد الجلسة القادمة لإقرار أي من القوانين وترك الباب مفتوحا من أجل التواصل ما بين القوي السياسية لتحديد جلسة استشارات نيابية، قبل عقد جلسة مجلس النواب.

    الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة

    أصدر الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، أمرا أميريا بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، بمنصب رئيس مجلس الوزراء وذلك بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

    ويأتي تكليف صباح الخالد بعد اعتذار الشيخ جابر المبارك عن عدم قبول منصب رئيس الوزراء. وقال الشيخ جابر إن سبب اعتذاره هو "الافتراءات الكاذبة التي تطاله"، مؤكداً ضرورة تبرئة ذمته أمام القضاء.

    وكان أمير الكويت قد قال إن أي شخص لن يفلت من العقاب في حال تثبت إدانته بجرم الاعتداء على المال العام.

    قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت، د. محمد الفيلي، إن "الدستور الكويتي لا يلزم بتعيين رئيس مجلس الوزراء من بين أعضاء البرلمان أو من خارجه"، مشيرا إلى أن "العمل المستقر في الكويت على أن يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء من أسرة الصباح وتحديدا من ذرية مبارك".

    ولفت إلى أنه "تم اختيار الشيخ صباح الخالد، لأن المشاورات أوصلت إلى أنه شخص من الممكن أن يتم قبوله داخل البرلمان وهذا هدف المشاورات التي يلزم على رئيس الدولة إجراؤها قبل الاختيار إضافة إلى أنه ليس طرفا في الصراع الذي أدى إلى نهاية عمر الوزارة السابقة".

    وأوضح أن "نصوص الدستور الكويتي توجه إلى الإسراع بتشكيل الحكومة لأن في هذه الفترة هناك حكومة تصرف العاجل من الأمور فقط، إذاً يفترض أنها حكومة لا تعيش إلى فترة طويلة ومع ذلك لا يوجد نص في الدستور يترجم هذه الفكرة إلى رقم"، مبينا أن "فكرة العاجل من الأمور تعني لأنه يجب أن تنتهي بأسرع وقت وبتشكيل الحكومة دون تحديد زمن معين في الدستور".

    وأكد أن "الحكومة القادمة يفترض فيها أن تقدم وفق الدستور برنامج عمل فور تشكيلها وتقدمها للبرلمان"، مشيرا إلى أنه "منطقيا مكافحة الفساد يجب أن تكون أولوية لأنها العنوان التي على أساسه انتهى عمر الحكومة السابقة".

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض الفرقة الاستعراضية الجوية الفرنسية باتروي دو فرانس خلال عرض جوي في معرض دبي للطيران لعام 2019، 17 نوفمبر 2019
    معرض دبي للطيران 2019
    الولايات المتحدة الأمريكية: المستوطنات لا تتعارض مع القانون الدولي
    المستوطنات "لا تتعارض مع القانون الدولي"
    إنفوجرافيك - معلومات عن صواريخ تور إم 2 الروسية الخارقة
    صواريخ "تور إم 2" الروسية الخارقة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك