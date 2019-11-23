اتهام واشنطن بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية وفقدان طائرة مسيرة أمريكية في ليبيا

تتناول حلقة اليوم من "عالم سبوتنيك" الموضوعات التالية، حزب الله يتهم واشنطن بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية والجيش الأمريكي يعلن فقدان طائرة مسيرة فوق العاصمة الليبية طرابلس والسيستاني يقول إن الإصلاحات الانتخابية هي السبيل لحل الأزمة بالعراق.

حزب الله" يتهم واشنطن بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية

اتهم "حزب الله" اللبناني الولايات المتحدة بالتدخل في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معتبرا التدخل الأمريكي السبب الرئيسي لتأخير تشكيل الحكومة.

وقال الشيخ نعيم قاسم نائم الأمين العام لحزب الله، أن "أمريكا تتحرك في الخفاء وتفرض شروطها وتسعى إلى أن تكون النتائج لمصالحها.

واكد أن هذا هو ما يجعل الأزمة تأخذ وقتا إلى حين يأس الأطراف الخارجية من إمكانية تحقيق ما يريدون".

في هذا الصدد، قال الصحفي والمحلل السياسي اللبناني، غسان جواد، إن "حزب الله يعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس حصارا على لبنان سبق أحداث 17 أكتوبر وهو المسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأزمة التي وصل إليها الاقتصاد اللبناني من خلال منع العملة الصعبة والدولار من الدخول إلى لبنان".

وأضاف أن "حزب الله يعتبر أن واشنطن تمارس ضغوطا على رئيس الحكومة سعد الحريري لمنعه من تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها جميع الفرقاء ومنهم حزب الله".

ولفت إلى أن "محاولة إحراج حزب الله من الحكومة يعني محاولة انقلاب على موازين القوى وعلى نتائج الانتخابات التي جرت في مايو 2018".

الجيش الأمريكي يعلن فقدان طائرة مسيرة فوق العاصمة الليبية طرابلس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، فقدان طائرة مسيرة في أجواء ليبيا، على وقع المعارك بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الليبية.

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، إن الطائرة غير المسلحة "فقدت فوق طرابلس" الخميس الماضي، وأن هناك تحقيقا جاريا بشأن هذه الحادثة، دون مزيد من التفاصيل.

في هذا الصدد، قال المسؤول الاعلامي في اللواء 610 التابع لحكومة الوفاق، أحمد هدية، إن "قوات حكومة الوفاق لم تشهد أو تلاحظ سقوط طائرة الأفريكوم التي أعلن عنها"، مشيرا إلى عدم وجود مزيد من التفاصيل سوى ما أعلنت عنه الأفريكوم حول سقوط الطائرة".

ولفت إلى مهمتها "تأتي في إطار أخذ أكثر معلومات حول تواجد مرتزقة مع قوات حفتر متعددة الجنسيات في طرابلس وهو ما نعزوه لسبب تواجدها".

وأكد أن "اختفاء الطائرة لا يوجد تفسير له سوى أنها سقطت ولكن هل كان سقوطها بفعل فاعل أم فقد الاتصال بها ثم سقطت ولكن سبب وجود الطائرة هو الأهم خاصة بعد التطور الأخير في الملف الروسي لدى الولايات المتحدة بعد لقاء وزيري الخارجية والداخلية في حكومة الوفاق مع مسؤولين أمنيين في الولايات المتحدة".

السيستاني يقول إن الإصلاحات الانتخابية هي السبيل لحل الأزمة بالعراق

أكد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، على ضرورة استجابة القوى السياسية العراقية لمطالب المحتجين، لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد .

وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، أن "المرجعية تُشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها، لأنهما يمهدان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد".

في هذا الصدد، قال عادل المانع، رئيس تحرير صحفية السياسية العراقية، إن:

"التعديلات الوزارية التي سيجريها رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي ما هي إلا رسالة استرضاء رفضها الشارع العراقي، متوقعًا استقالة عبد المهدي وطرح اسماء بديلة لرئاسة الوزراء".

وأضاف أن هذه التعديلات الوزارية المقررة لا تثمن ولا تغني من جوع، و أشار إلى أن الوزارة بأكملها ستكون مؤقتة.