الإبقاء على 500 جندي أمريكي شمال شرق سوريا.. الجيش الليبي يفرض منطقة حظر جوي فوق طرابلس

الموضوعات: واشنطن تقرر الإبقاء على نحو 500 جندي أمريكي شمال شرق سوريا، الجيش الليبي" يعلن فرض منطقة حظر جوي فوق طرابلس، البرلمان العراقي يؤجل جلسة لمناقشة قانون الانتخابات.

واشنطن تقرر الإبقاء على نحو 500 جندي أمريكي شمال شرق سوريا

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، عزم بلاده الإبقاء على نحو 500 جندي أمريكي شمال شرق سوريا لمحاربة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف أن ذلك سيتم بالتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" حتى تطهير كامل الفرات" من فلول التنظيم.

وصف عضو مجلس الشعب السوري السابق والمحلل السياسي، فيصل عزوز، إعلان الولايات المتحدة بقاء 500 جندي لها في شمالي سوريا بأنها "حجج لا تصدق"، مشيرا إلى أن "القصد هو حماية آبار النفط وتسليم العائدات لحلفائهم وأخذ حصتهم".

ولفت إلى أنهم: "أعلنوا أكثر من مرة القضاء على داعش في تلك المنطقة"، مؤكدا أن "الأمريكان سيعيدون ظهور داعش مرة أخرى في ساحة المعركة".

وقال إن الأمر يأتي "لتبرير موقفهم أمام الداخل الأمريكي وجهاتهم التشريعية أن هناك خطرا لداعش يتوجب الإبقاء على جنودنا في ظل التخبط بين تصريحات وزير الدفاع الذي أعلن عن 900 جندي والرئيس أعلن عن 500 جندي".

الجيش الليبي" يعلن فرض منطقة حظر جوي فوق طرابلس

أعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، فرض حظر جوي فوق منطقة العمليات العسكرية بطرابلس وحولها.

وقال المسماري، إن إعلان الحظر الجوي يأتي "نظرا لتطور العمليات العسكرية وتقدم قوات الجيش الليبي نحو العاصمة طرابلس".

وحذر المسماري كل مستخدمي المجال الجوي الليبي من خرق الحظر ودخول المنطقة المحددة دون تنسيق مسبق مع الجيش حتى لا يتعرضن لأي خطر أو أي أضرار.

في هذا الصدد، قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق:"إن قرار الجيش الليبي بحظر الطيران فوق العاصمة طرابلس "يأتي نظرا لكثير من الإشكاليات التي حصلت في الفترة السابقة خاصة فيما يخص انتهاك حظر السلاح."

وأوضح أن عددا من الطائرات وصلت إلى مدينة مصراته لدعم المليشيات المسلحة الخارجة على القانون، وهو ما يتطلب حظر الطيران على منطقة العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن القيادة العامة والجيش هو من يقدر هذه الأمور وما تتطلبه هذه المرحلة".

البرلمان العراقي يؤجل جلسة لمناقشة قانون الانتخابات

أرجأ مجلس النواب العراقي جلسة مخصصة لمناقشة قانون الانتخابات، فيما اتهمت كتلة سائرون رئاسة البرلمان بالمماطلة في استجواب رئيس الحكومة.

يأتي ذلك فيما قتل متظاهر وأصيب 12 آخرون في صدامات مع قوات الأمن العراقية بشارع الرشيد قرب جسر الأحرار وسط العاصمة العراقية وسط دعوات لتظاهرة مليونية الجمعة المقبل تحت شعار نازل أسحب شرعيتكم.

في هذا الصدد، قال المتحدث باسم كتلة سائرون العراقية "حمدلله الركابي":" إن جلسة مجلس النواب تم تأجيلها إلى يوم غد الاثنين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مؤكدا أن كتلة "سائرون" ملتزمة بضرورة التعاطي مع مطالب المتظاهرين."

وفيما يتعلق بقانون الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات، أشار إلى أن كتلة سائرون تؤيد قانون انتخابات يعطي مساحة للمستقلين ولا يترك هيمنة الأحزاب على الساحة السياسية.