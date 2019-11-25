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16:38 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    عالم سبوتنيك

    الجيش السوري يتقدم في ريف إدلب...اقتراع على زعامة حزب الليكود...أبوظبي مقرا لمهمة البحرية الأوروبية

    عالم سبوتنيك
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    مواضيع الحلقة: الجيش السوري يوسع سيطرته في ريف إدلب الجنوبي؛ حزب الليكود يتجه لإجراء اقتراع على زعامته، بعد اتهامات نتنياهو بالفساد؛ أبوظبي تستضيف مقر المهمة البحرية الأوروبية في الخليج.

    الجيش السوري يوسع سيطرته في ريف إدلب الجنوبي

    استعاد الجيش السوري السيطرة على بلدات الزرزور وأم الخلاخيل في ريف إدلب الجنوب الشرقي بعد ساعات من سيطرته على قرية المشيرفة الاستراتيجية.

    وقال مراسل "سبوتنيك"، إن بلدات "الزرزور" وأم الخلاخيل يقعان إلى الشرق على بُعد عدة كيلومترات من مدينة معرة النعمان التي يمر فيها الطريق الدولي حلب- حماة.

    في هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد عبد الحميد سلهب، إن التحضيرات العسكرية لمعركة إدلب الفاصلة استكملت خططها من خلال 3  محاور لتحريرها من الإرهاب وعودتها لحضن سوريا .

    وتعليقا على توسيع سيطرة الجيش السوري في ريف إدلب الجنوب الشرقي، قال إنه نظرا لتزايد الإرهاب ولوجود فصائل إرهابية تمارس القتل والعنف ضد المواطنين، جاء قرار القيادة السياسية لإنهاء المظاهر الإرهابية في المنطقة خاصة أن الإرهابيين بدأوا في اطلاق القذائف على الجيش السوري ومهاجمة الحواجز العسكرية، مااستدعى انتشار حدات الجيش السوري لمواجهتهم.

    حزب الليكود يتجه لإجراء اقتراع على زعامته، بعد اتهامات نتنياهو بالفساد

    تقدم النائب عن حزب "الليكود" الإسرائيلي جدعون ساعر، بطلب رسمي لإجراء انتخابات جديدة لقيادة الحزب، بعد اتهام زعيمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد.

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    بعد الفشل في الاتفاق على تشكيل الحكومة الإسرائيلية، ماذا تتوقع:
    • نجاح الكنيست في اختيار أحد أعضائه لتشكيل الحكومة
      19.3% (49)
    • انتخابات ثالثة للكنيست
      36.2% (92)
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      44.5% (113)
    صوتوا: 254
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    وقدم ساعر، إلى رئيس اللجنة المركزية لـ"الليكود" هاييم كاتس، طلبا بتنظيم انتخابات قيادة الحزب في غضون الأسبوعين المقبلين، لمنح زعيم جديد فرصة تشكيل الحكومة قبل أن تتجه البلاد إلى الانتخابات التشريعية الثالثة.

    قال أحمد رفيق عوض الأستاذ في جامعة القدس، إن هناك نيه وخطط استباقية من نتنياهو ومؤيديه لابقائة زعيما وحيدا لحزب الليكود، بينما هناك خلاف بين نتنياهو وعدد من الأعضاء على رأسهم  جدعون ساعر الذي يرى أن نتنياهو يدمر الحزب بينما يرى آخرون أنه لا بديل لليمين المتطرف عن نتنياهو نظرا لإنجازاتة والذي يتشبث بالحكم لآخر لحظة.

    وأوضح عوض  أنه  بالرغم من أن معسكر اليمين المتطرف يحاول أن يكون موحدا إلا أن الخلافات حول القضايا المتهم فيها نتنياهو تفتته من الداخل ولكن مع ذلك ربما يصل نتنياهو لتسوية مع القضاء لما له من خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه القضايا من قبل  متوقعا أن نتنياهو قد يغادر الساحة السياسية  بطلا قوميا وليس كلص أو فاسد.

    أبوظبي تستضيف مقر المهمة البحرية الأوروبية في الخليج

    قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، إن قاعدة بحرية فرنسية في أبوظبي ستكون مقر مهمة تقودها أوروبا لتأمين مياه الخليج والتي من المقرر أن تبدأ قريبا.

    وأضافت، أن المبادرة قد تبدأ في أوائل العام المقبل، مشيرة إلى أن نحو عشر دول أوروبية وغير أوروبية ستشارك، لكن الأمر متوقف على الموافقة البرلمانية في تلك الدول، على حد قولها.

    في هذا الصدد، قال الباحث في العلاقات الدولية، ناصر زهير  إن المهمة الفرنسية في الخليج تأتي استكمالا للخطة الأوروبية للتواجد في المنطقة  من أجل حماية حركة السفن وناقلات النفط خاصة بعد هجمات أرامكو التي لم تأتي بأي رد فعل أمريكي يذكر.

    وأضاف أنه من هنا قرر الأوربيون التواجد لحماية مصالحهم ومصالح الدول الحليفة في حال نشوب أي نزاع عسكري، قائلا إن هناك تخوف أوروبي من بعض النزاعات السياسية والعسكرية القادمة خاصة بعد تصاعد الاضطرابات في الداخل الإيراني، ما يجعل من المتوقع أن تذهب إيران إلى الهروب من مشكلاتها الداخلية بافتعال أزمات، على حد قوله.

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