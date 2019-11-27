تسجيل
16:32 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    تفجيرات بغداد وعلاقتها بالمظاهرات...ونحو 731 مصرفا و140 مقرا حكوميا أضرمت فيها النار في إيران

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/201911271043537167-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AD%D9%88-731-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D9%88140-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/

    مواضيع حلقة اليوم: ثلاثة تفجيرات منفصلة في العاصمة العراقية بغداد فهل لها علاقة بالمظاهرات ضد الحكومة؟ عون يعلن إجراء مشاورات نيابية لتشكيل الحكومة، والحريري يؤكد أنه لن يتولى رئاسة الحكومة؛ وزير الداخلية الإيراني يقول إن نحو 731 مصرفا، و140 مقرا حكوميا أضرمت فيها النار خلال الاضطرابات.

    ثلاثة تفجيرات منفصلة في العاصمة العراقية بغداد فهل لها علاقة بالمظاهرات ضد الحكومة؟

    قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون، بثلاثة تفجيرات منفصلة في العاصمة العراقية بغداد، وقالت مصادر طبية إن 3 أشخاص قتلوا، وأصيب 5 في حي الشعب شمال العاصمة بسبب تفجير دراجة

    أعمال شغب في مظاهرات العراق
    © REUTERS / ABDULLAH DHIAA AL-DEEN
    رئيس مركز "الكلمة" للدراسات السياسية: حرب أهلية تهدد العراق
    نارية. وانفجرت دراجة نارية ثانية بحي البياع في الجنوب الغربي، مما أدى إلى مقتل 2 وإصابة 6. وانفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في حي البلديات الشرقي، مما تسبب في مقتل شخص وإصابة 4.

    ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، لكن تنظيم "داعش" سبق أن نفذ هجمات مماثلة في بغداد ومحافظات أخرى، في حين يشهد العراق احتجاجات منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، للتنديد بالفساد وسوء الخدمات، كما يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية.

    قال مهدي خزعل رئس مركز "الكلمة" للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "تظاهرات العراق مطلبية وخرجت من رحم المعاناة، مع وجود جهات خارجية إقليمية ودولية تريد حرف هذه التظاهرات عن مسارها في اتجاهات محددة"، مؤكدًا وجود طرف ثالث للأزمة العراقية، يريد تأجيج الأزمة واشعال الفتيل لهدر المزيد من الدماء العراقية بين المتظاهرين والحكومة، في ظل الضعف الاستخباراتي والأمني العراقي".

    وأضاف خزعل في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، قائلًا: "التفجيرات مدبرة من الخارج، وهناك من دفع الملايين لادخال الدراجات المفخخة إلى مناطق تواجد المتظاهرين"، مشيرًا إلى تصارع أمريكي إيراني داخل العراق، ما دفع ترامب للتشفي في احراق القنصلية الإيرانية في العراق، تزامنًا مع ذكرى إحراق السفارة الأمريكية في طهران –وفق قوله-.

    وزاد: "إذا لم تستعيد الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية قواها، وأن تقول بصوت عالي للخارج أن المتظاهرين مواطنون عراقيون يطالبون بحقوقهم المشروعة، ستذهب الأوضاع برمتها إلى ما لا يحمد عقباه، وربما تنزلق الأوضاع لحرب أهلية".

    عون يعلن إجراء مشاورات نيابية لتشكيل الحكومة، والحريري يؤكد أنه لن يتولى رئاسة الحكومة

    يجري الرئيس ميشال عون استشارات نيابية ملزمة يوم الخميس المقبل لاختيار رئيس الوزراء القادم، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري أنه لن يتولى رئاسة الحكومة مجددا.

    مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية
    © Sputnik . Ekaterina Chesnokova
    أمل أبو زيد: إعلان الحريري الانسحاب من رئاسة الحكومة الجديدة هو سابقة

    وكانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية قد دعت إلى إضراب عام وسط احتجاجات وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وقالت الهيئات التي تضم أغلب القطاع الخاص في البلاد في بيان إنها قررت بالإجماع الدعوة إلى تنفيذ الإضراب العام والاقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت في وسيلة جديدة للضغط على النخبة الحاكمة للاسراع بتشكيل حكومة لانقاذ البلاد.

    قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، الدكتور ميخائيل عوض، إن "قرار سعد الحريري بعدم تشكيل الحكومة يرجع لسببين، أولًا استجابة للضغوط الأمريكية رغم تمسك تحالف العهد بالحكومة والدفاع عنها، موضحًا أن الإدارة الأمريكية تشترط على الحريري استبعاد تحالف العهد وخاصة "حزب الله".

    وأردف عوض في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، قائلًا: "السبب الثاني لرفض الحريري تشكيل الحكومة يتمحور في أن لبنان وصل إلى مستوى الإفلاس، جراء السياسات الحريرية تاريخيًا، فمنذ عام 1992 تترأس عائلة الحريري الحكومة اللبنانية بشكل مباشر أو من خلال من ينوب عنهم".

    وحول الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة اللبنانية، أكد الدكتور مخائيل عوض، أن "هناك عدة أسماء يتم تكرارها، منها المرشح من قبل الحريري، خاصة بسبب إصرار التحالف الشيعي مع العهد على أن يختار الحريري اسم رئيس الحكومة القادم، مشيرًا إلى احراق متكرر للاسماء بسبب تناقضات الأحزاب السياسية، ورغبة الحريري في ألا يرثه أحد، فضلًا عن تأخر الرئاسة في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة.

    وقال ميخائيل عوض إنه "إذا اختار العهد مع التحالف الشيعي حكومة من لون واحد مثل 8 أذار، فهذا سيؤدي الى انفجار الأوضاع في وجههم، ما يجعل مصلحتهم تقتضي ترك البلاد في فراغ إلى أن يحدث الانفجار، بعدها يمكن أن تذهب الأزمة إلى حكومة اللون الواحد وهذا هو الأسلم".

    وزير الداخلية الإيراني يقول إن نحو 731 مصرفا، و140 مقرا حكوميا أضرمت فيها النار خلال الاضطرابات

    قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، إن "نحو 731 مصرفا، و140 مقرا حكوميا أضرمت فيها النار خلال الاضطرابات الراهنة في إيران".

    المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي
    © REUTERS / Morteza Nikoubazl
    خامنئي يعلن هزيمة الاحتجاجات في إيران ويصفها بـ"المؤامرة"

    وأضاف رحماني فضلي، أن "أكثر من 50 قاعدة تستخدمها قوات الأمن هوجمت، ونحو 70 محطة غاز أُحرقت". ولم يذكر تفاصيل عن مواقع هذه الهجمات.

    وأضاف أن "ما يصل إلى 200 ألف شاركوا في الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، في أنحاء البلاد بعد الإعلان عن رفع أسعار البنزين".

    وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا خلال الاحتجاجات، وهي أسوأ موجة توتر مناهضة للحكومة تشهدها إيران

    من طهران قال الكاتب والمحلل السياسي صالح القزويني لـ"عالم سبوتنيك" إنه لايمكن القول أنه تم القضاء الكامل على أشكال الاحتجاجات والعنف التي وقعت في الأسبوع الماضي، ولكن هناك احتشاد مع الحكومة من جانب المواطنين في كل مكان منوها أن هناك هدوء حذر في الشارع مع الانتظار لفترة أخرى حتى يتحقق  الهدوء الكامل.

    وأشار صالح إلى أن الأمن قبض على عدد من مثيري الشغب واتضح أنهم من المعارضة الإيرانية ومن حركة مجاهدي خلق وعدد من أنصار الشاه السابق. وأكد القزويني أن إيران وقفت بكل حزم وصرامه ضد كل من لجأ للعنف وألقت القبض عليهم وفي نفس الوقت أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أنهم مع تشجيع المظاهرات السلمية بعيدا عن الذين يحاولون تشوية الشكل بالعنف والتخريب.

    وأوضح المحلل السياسي الإيراني أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر دائما إلى الجانب الفارغ من الكأس لانها لاترى هؤلاء الذين خرجوا للتنديد بأعمال الشغب والعنف ووقفوا مع الدولة ولكنها تسلط الضوء فقط على أعمال الشغب التي شهدتها إيران في الفترة الأخيرة.

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة لـ معبد شرافانابيلاغولا، للمصور فينود كومار كولكارني، الذي تأهل إلى النهائي من مسابقة التصوير التاريخي للعام 2019
    أفضل صور مسابقة التصوير التاريخي 2019
    النصرة والخوذ البيض يحضران لمسرحية كيميائية جديدة
    "النصرة" و"الخوذ البيض" تحضران لمسرحية كيميائية جديدة
    بالأرقام...كم ينفق العالم على جيوشع في عام 2019
    بالأرقام...كم ينفق العالم على جيوشه في عام 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك