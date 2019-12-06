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16:59 06 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    عالم سبوتنيك

    بوتين: روسيا مستعدة لتمديد معاهدة ستارت... إسرائيل تدعو لإنشاء تحالف عسكري "عربي غربي" لكبح إيران

    عالم سبوتنيك
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    مواضيع حلقة اليوم: بوتين يقول إن روسيا مستعدة لتمديد معاهدة ستارت دون شروط، والبرلمان العراقي يوافق على قانون مفوضية الانتخابات، وإسرائيل تدعو إلى إنشاء تحالف عسكري عربي - غربي لكبح إيران.

    بوتين يقول إن روسيا مستعدة لتمديد معاهدة ستارت دون شروط

    قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده مستعدة بحلول نهاية العام لتمديد «معاهدة ستارت» الجديدة المتعلقة بالأسلحة النووية دون شروط أو مناقشات إضافية.

    وتنتهي «معاهدة ستارت» الجديدة في فبراير/ شباط 2021 وهي آخر معاهدة رئيسية للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة وتقيد عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن نشرها.

    من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إليوت إنغل، اليوم الجمعة، إن الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس يدعمون تمديد المعاهدة مع روسيا بشأن التدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت – 3".

    قال المحلل السياسي، سليم علي، إن "عدم وجود أي معاهدة وانتهاء العمل بكل المعاهدات التي تحد من انتشار السلاح النووي خطير جدا على البشرية".

    وأشار إلى أن "روسيا بلد تدعو للسلام وهي قوية تستطيع الدفاع عن نفسها بامتلاكها سلاحا يمكنها من ذلك"، لا فتا إلى أن "موسكو مستعدة للتعاون مع كل الدول من أجل السلام ".

    وأوضح أن "روسيا ربما تقدم ردا على تصريحات الناتو الأخيرة ضد موسكو".

    ويرى المحلل السياسي، أن "الولايات المتحدة بلد تسعى لسباق تسلح عالمي ما يؤدي إلى مزيد من الصدامات وتسخين الأجواء العالمية".

    البرلمان العراقي يوافق على قانون مفوضية الانتخابات

    أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، انتهاء التصويت على قانون مفوضية الانتخابات العامة، مشيرا إلى استمرار العمل على مناقشة قانون مجلس النواب لاستكماله.

    وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي، إن "أعضاء المفوضية ووفقا لقانونها الجديد سيكونون من القضاة ذوي الخبرة من الدرجة الأولى"، وأن "اختيارهم سيكون عن طريق القرعة لضمان الشفافية"، مؤكدا "إعفاء جميع مدراء أقسام المفوضية المنحلة".

    وأشار إلى أن القانون مهم وهناك جهود لإقرار قانون مجلس النواب مؤكدا أن البرلمان لن يقف بوجه الشعب وسيغلب مصالح الشعب على مصالح الأحزاب.

    وقالت عالية نصيف، النائبة في البرلمان العراقي، لبرنامج "عالم سبوتنيك": إن ما تم بالأمس من التصويت بالموافقة على قانون مفوضية الانتخابات جاء في إطار الاستجابة لتوجيهات المرجعية الدينية ولمطالب الشعب العراقي وتطمين مختلف فصائل الشعب والمتظاهرين وإعطاء الضمانات الكافية لهم بضرورة تهيئة ما يلزم لإجراء انتخابات مبكرة من خلال آلية إنتاج هذه الانتخابات وهي مفوضية الانتخابات بعدم الاعتماد على هيكل المفوضية الحالي المبني على أسس محاصصية ، وإحالة الأمر للقضاء لأن القضاء لم يتلوث بالصفقات السياسية والتكتلات الحزبية حتى الآن.

    إسرائيل تدعو إلى إنشاء تحالف عسكري عربي - غربي لكبح إيران

    دعت إسرائيل إلى تشكيل تحالف عسكري "غربي - عربي" بقيادة الولايات المتحدة ضد إيران، عقب اتهام لندن وبرلين وباريس لطهران بتطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

    وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تغريدة يجب أن تكون الخطوة التالية تشكيل تهديد عسكري فعال متمثل بتحالف "غربي - عربي" بقيادة الولايات المتحدة بغية ردع العدوان الإيراني. هذه لحظات حرجة وذلك على حد تعبيره.

    وقال الدكتور سعيد عكاشة خبير الشأن الإسرائيلي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن اقتراح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتكوين حلف عسكري عربي غربي لمواجهة إيران ليست فكرة جديدة فقد سبقه إليها شيمعون بيريز سنة 1990 وتحدث وقتها عن انتعاش اقتصادي وقيادة جديدة...الخ

    واستبعد عكاشة أن تستجيب دول عربية لفكرة تحالف عربي واسع بقيادة أمريكية أو إسرائيلية، بسبب الثقافة الشعبية السائدة عربيا بعدم الانضمام لأي شكل من أشكال التجمع تكون إسرائيل طرفاً فيه، وإن لم يستبعد عكاشة وجود نوع تنسيق بين دول عربية وإسرائيل في مواجهة إيران ولكن بشكل غير معلن.

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

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