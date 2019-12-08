دمشق تعرض على الأكراد مشروع "الإدارة المحلية"... تبادل سجناء بين واشنطن وطهران بوساطة سويسرية

كشف عضو مجلس الشعب الشيخ نواف الملحم، أن وفدا من دمشق، قدم أمس السبت، لأحزاب في شمال شرق سوريا مشروع "الإدارة المحلية" الموجود في الدستور السوري لعام 2012، لتدار وفقه تلك المناطق.

وأضاف الملحم، أنه تم الاتفاق على بحث النقاط الايجابية إن كان في مشروع الإدارة المحلية أو الإدارة الذاتية، على أن يكون هناك ورقة اتفاق لتقديمها للحكومة السورية".

في هذا الإطار، قال عضو مجلس الشعب السوري، د. فيصل عزوز، إن الأمر لا يمكن النظر لمردوده بالإيجاب أو الرفض الآن، فلا يزال موضوع الإدارة المحلية في شمال شرق سوريا محل مناقشات وجلسات حوار بيننا وبين القوى الموجودة هناك، إلا أن الأمور تبشر بالخير، مشيرا إلى أنهم لمسوا كزائرين أن الجماعات هناك ترفض مسألة الانفصال، ومتمسكون بانتمائهم لسوريا موحدة".

وأكد عزوز أن الوفد غير مكلف من قبل الدولة السورية ولا من أي جهة، كما أن أعضاء لجنة الحوار معنية بأن تستمع إلى الجميع وتحاورهم، نافيا أن يحدث في سوريا ما يحدث في غيرها من دول بعينها من حكم ذاتي.

تبادل سجناء بين ايران والولايات المتحدة بوساطة سويسرية...

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، إن نجاح عملية تبادل سجينين بين واشنطن وإيران الذي تم بوساطة سويسرية، دليل على قدرة البلدين على التوصل لاتفاقات.

وأطلقت إيران، السبت، سراح باحث أمريكي من أصل صيني، كان محتجزا لديها منذ العام 2016 على خلفية اتهامه بالتجسس، وذلك تزامنا مع إطلاق واشنطن في المقابل سراح عالم إيراني محتجز لديها منذ العام 2018 .

في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني "صالح القزويني"، إن هذه المبادرة قبل أن تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد أعلنت عنها إيران من قبل على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف قبل نحو أربعة أشهر لإنهاء أو تخفيف حدة التوتر بين البلدين.

وتابع أن الاستجابة الحالية لهذه المبادرة من الممكن أن تسهم في حفظ التوتر بين البلدين، كما أن هذه المبادرة أو هذه الخطوة لها علاقة بما أعلنت عنه بعض الدول الأوروبية بأنها مستعدة لإطلاق آلية التبادل المالي مع إيران و بالتالي فهناك علاقة وثيقة بين ما يجري في المنطقة على صعيد العلاقات الإيرانية الأمريكية.

البرلمان العراقي يتعهد بمحاسبة الجهة المسؤولة عن قتل المتظاهرين..

يعقد مجلس النواب العراقي، الاثنين، جلسة طارئة بحضور القيادات الأمنية العليا، لمناقشة استهداف المتظاهرين السلميين من جهات مسلحة مجهولة في منطقة السنك وسط بغداد، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

من جانبه، قال رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، د. مناف جلال، إن هناك لجنة تحقيق في قتل المتظاهرين مازالت تجري تحقيقاتها وهذه اللجنة لم تحدد حتى الآن من هي الجهة المسئولة عن قتل المتظاهرين.

وأضاف " أن جلسة اليوم من المفترض أن تكون جلسة طارئة تعقد لمناقشة ما حدث يوم الجمعة ليلا من عملية اعتداء على المتظاهرين في ساحة التحرير وبالتالي يفترض أن يتم تشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحادث وكيف تم هذا الإعتداء وكيف استطاع هؤلاء المسلحون الدخول إلى ساحات التظاهر، ومن هى الجهات التي تقف وراء هؤلاء المسلحين".