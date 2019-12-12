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    عالم سبوتنيك

    "أستانا" يرفض الأجندات الانفصالية في سوريا... تهديد تركي لواشنطن... انتخابات جديدة في إسرائيل

    عالم سبوتنيك
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    دول "أستانا" ترفض الأجندات الانفصالية في سوريا وتؤكد على أهمية اتفاقية أضنة

    أكدت روسيا وتركيا وإيران أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشددة على رفضها لمحاولات خلق واقع جديد، بما في ذلك مبادرات حكم ذاتي غير مشروعة، بذريعة مكافحة الإرهاب.

    المتحدث باسم وفد المعارضة السورية في سوتشي أيمن العاسمي
    © Sputnik . Karina Younes
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    وشددت الدول الثلاث في البيان الختامي للجولة الـ 14 للمباحثات بـ"صيغة أستانا"، على عزمها الوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وكذلك تهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة.

    في هذا الصدد، قال عضو لجنة المصالحة السورية عمر رحمون، أن بيان "أستانا" الرابع عشر، الذي أكد رفض أية مبادرات حكم ذاتي غير مشروعة، بذريعة مكافحة الإرهاب في سوريا، كتب نهاية المشروع الانفصالي في البلاد.

    وأضاف أن بيان مجموعة "أستانا"، أطلق رصاصة الرحمة على مشروع "قسد" ومشروع الإدارة الذاتية الكردية، مشيرا إلى أن سوريا تعيش مرحلة انهيار "جبهة النصرة" الإرهابي في إدلب بشكل كامل، وأيضا انهيار الإدارة الذاتية شرق الفرات.

    من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي الخبير في الشأن الكردي، حسين عمر:

    إن بيان أستانا مجحف بشأن الكيان الكردي ومكونات سوريا ككل، و تساءل عن سبب رفضهم أن تكون سوريا المستقبل ذات حكم لا مركزي وإجراءات غير مركزية وحكم ديمقراطي، على الأقل على مستوى البلدات والمقاطعات.

    وأكد عمر أن المناطق الكردية لاتطالب بالحكم الذاتي وإنما بالإدارة الذاتية فقط، وهي أن يقوم سكان المنطقة بإدارة شؤونهم وتكون لهم مدارسهم وثقافتهم، وهذا يرفضه الدستور الحالي لسوريا، على حد قوله.  

    أنقرة تلوح بإعادة النظر بالوجود الأمريكي في قاعدة أنجرليك  وكورجيك

    أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده منفتحة على بدائل لـ"إف 35"، بما في ذلك من روسيا، مشيرا إلى أن أنقرة ستدرس الوجود الأمريكي في تركيا، بحال فرض عقوبات عليها.

    © REUTERS / Peter Nicholls
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    وأضاف أنه في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، فإن أنقرة ستبحث مسألة الوجود الأمريكي في قاعدتي إنجيرليك وكورجيك.

    واعتبر المحلل السياسي التركي، فوزي زاكر أوغلو، أن "ما صرح به وزير الخارجية التركي حول التواجد الأمريكي في قاعدة أنجرليك يعد تنبيها للكونغرس الأمريكي بأن أي قرار ستتخذه الإدارة الأمريكية مجبورة بفعل ضغط الكونغرس سيكون له ردود فعل ليست بالضعيفة من قبل أنقرة".

    وقال إن "الهدف من هذا هو تنبيه الكونغرس أن ما يقوم به الآن هو في الحقيقة يخل بالتحالف التركي الغربي والأمريكي بشكل خاص ما سيكون له ردود فعل نبه عليها وزير الخارجية".

    "الكنيست" يصادق بشكل نهائي على حل نفسه وإجراء انتخابات جديدة

    صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي مشروع قانون على حل نفسه، وإجراء انتخابات تشريعية ثالثة خلال أقل من عام، وحدد بداية آذار مارس المقبل لإجراءها.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
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    و صوت نحو 94 نائبا في الكنيست لصالح القانون، دون معارضة، بعد أن وصلت مفاوضات تشكيل حكومة وحدة إلى طريق مسدود.

    في هذا السياق، قال المتخصص بالشأن الفلسطيني والاسرائيلي، رجا زعاترة، إن هدف نتنياهو من هذه الانتخابات هو كسب المزيد من الوقت في ظل لوائح الاتهام التي قدمت ضده.

    وأضاف أن اليمين أيضا سيحاول الحصول علي واحد وستين مقعدا لتشكيل حكومة يمين متطرف بدون ليبرمان وغانتس  وبدون القوي التي عارضت تشكيل الحكومة.

    وحول مصير بنيامين نتنياهو، أوضح زعاترة، أن هناك انتخابات داخلية في الليكود وقد يتم الاطاحة بنتنياهو قبل الانتخابات  حسب قول معارضيه.

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