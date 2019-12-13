فوز عبد المجيد تبون بانتخابات الرئاسة في الجزائر وحفتر يعلن معركة حاسمة لدخول طرابلس

مواضيع حلقة اليوم: السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر تعلن فوز رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون بانتخابات الرئاسة، وحفتر يعلن بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب طرابلس، والسراج يقول إنها أوهام، وحزب المحافظين يفوز بأغلبية مريحة في بريطانيا وجونسون يعد بتنفيذ البريكست في يناير القادم.

السلطة الوطنية للانتخابات بالجزائر تعلن فوز رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون بانتخابات الرئاسة

قالت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر إن رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون فاز بانتخابات الرئاسة التي أجريت أمس بعد حصوله على 58% من الأصوات، وذلك وفقا لنتائج أولية. وقال رئيس

قال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري "بدرالدين زواقة" إن فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون جاء مفاجئا للحراك وللشعب الجزائري ولكن المتابع للواقع السياسي يعتبر فوزه طبيعي لأن الحراك انقسمت هويته، والأحزاب التقليدية تشتت، لذلك استطاع عبد المجيد تبون بذكائه أن يستفيد من كل هذه التناقضات الموجودة في الحراك والطبقة السياسية.

السلطة المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي تلفزيوني بالعاصمة الجزائر إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت حوالي 40%.

وأضاف: "إن شباب الحراك يعتبرونه امتدادا للسلطة السابقة ولكن كثير من النخب يعتقدون أنه ليس من بقايا النظام السابق، لأنه يعتبر أول من فتح ملفات الفساد وبمجرد تطرقه لهذا الملف أقيل فورا، فمن الواضح أن هناك اختلاف على انتمائه السياسي وحالة التناقض هذه تعيشها الجزائر بشكل كبير".

حفتر يعلن بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب طرابلس، والسراج يقول إنها أوهام

أعلن قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، ساعة الصفر لإطلاق "معركة حاسمة" للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وبدء التقدم نحو قلبها. وقال حفتر، في كلمة ألقاها بهذا الصدد، اليوم نعلن

معركة حاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة، لتكسروا قيدها وتفكوا أسرها، وتبعثوا البهجة والفرحة في نفوس أهلها". وردا على حديث حفتر قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق بطرابلس: "أيها الأحرار، لا تصدقوا أكاذيب الواهمين وصفحاتهم وإشاعاتهم، فلا ساعة صفر سوى صفر الأوهام ولا سيطرة ولا اقتحام لطرابلس وأحيائها، وأدعوكم جميعا للالتفاف حول مشروع الدولة المدنية".

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر قد أعلن منذ أبريل/ نيسان الماضي حملة واسعة للسيطرة على طرابلس، وقالت إنها تسعى "لتطهيرها من الإرهابيين"، فيما أمر السراج القوات الموالية لحكومة الوفاق بصد الهجوم بقوة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد العزيز إغنية، من لندن:

إن الإطار الذي يجيء فيه الإعلان الأخير للجيش الليبي عن قرب دخول طرابلس هو التقدم على الأرض الذي حققته قوات حفتر، فضلاً عن حدوث تراجع في قوات المجلس الرئاسي وبدء ترنح الرئاسي سياسيا بعد توقيعه اتفاقاً أمنيا وحدوديا مع تركيا لقي استهجانا دوليا ووضعه في عزلة دولية.

وأضاف إغنية أن الإعلان يهدف ضمن ما يهدف إلى الدعم الإعلامي والنفسي في صفوف الجيش وإلقاء الرعب في صفوف المليشيات والمرتزقة في طرابلس.

بينما أكد الدكتور محمود إسماعيل، الباحث القانوني والمحلل السياسي، من طرابلس:

إنه لا يوجد على الأرض ما يؤشر لشيء ما يصدق إعلان الجيش الليبي قرب دخول طرابلس مشيرا إلى أن إعلان ساعة الصفر الذي تكرر من قبل حفتر وقواته ما هي إلا أصفار تضاف لبعضها البعض ، بدليل الوضع في طرابلس الذي ليس فيه ما يشير إلى أي شيء غير اعتيادي.

وعن مغادرة بعض الدبلوماسيين الغربيين لطرابلس، كما أفادت بذلك بعض وكالات الأنباء، قال إسماعيل إن ذلك غير صحيح لأن التمثيل الدبلوماسي الغربي ليس موجودا أصلا في طرابلس وإنما في تونس، وإذا كانت هناك مغادرة لأحد فبسبب فتح مطار طرابلس أمام الملاحة الدولية وبسبب إجازات أعياد الميلاد.

حزب المحافظين يفوز بأغلبية مريحة في بريطانيا وجونسون يعد بتنفيذ البريكست في يناير القادم

فاز رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون، بالأغلبية في البرلمان البريطاني، حيث سيشغل حزبه أكثر من 326 من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650، حسب النتائج الرسمية.

وقال جونسون إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 يناير/ كانون الثاني بعد فوز حزب المحافظين بزعامته بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة.

ويأتي انتصار المحافظين على حساب حزب العمال الذي خسر مقاعد احتفظ بها على مدى أجيال، الأمر الذي دفع جيريمي كوربن، رئيس الحزب للإعلان أنه سيتنحى عن منصبه قبل الانتخابات المقبلة.

قال الكاتب والمحلل السياسي في بريطانيا ورئيس تحرير صحيفة "يوروبا" أحمد المصري:

إن استطلاعات الرأي التي كانت تتحدث قبل الإنتخابات عن هزيمة ساحقة لبوريس جونسون وحزب المحافظين كان تجانب الصواب، خاصة وأن الإعلام البريطاني لعب دورا كبيرا في قلب الحقائق عندما تم الإستفتاء على الخروج من الإتحاد الأوروبي كان هذا الاستفتاء قد تمت الموافقة فيه على الخروج من الإتحاد الأوروبي وهذا يعني أن الشعب البريطاني يؤيد البريكسيت، وبالتالي فالرجل المناسب والحزب المناسب هما بوريس جونسون وحزب المحافظين للشعب البريطاني.

وأضاف قائلاً: "إن جيريمي كوربن زعيم حزب العمال والمعارضة في بريطانيا ليس ذلك الرجل القوي، سواء داخل حزبه أو حتى في اقتراحاته للخروج من الإتحاد الأوروبي، فهو يتحدث عن خروج وعدم خروج يريد أن تبقى التجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبي وبالتالي فالشعب البريطاني أدرك ما الذي يريده كوربن".

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