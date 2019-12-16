تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة للمرة الثانية...البرلمان التركي يصوت على الاتفاق العسكري مع طرابلس

تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية للمرة الثانية

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، الاثنين، تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية الجديد إلى الخميس المقبل.

وأضافت، أن "الرئيس عون تجاوب مع تمنّي الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس، لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة".

في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، جورج العاقوري، إن "الأسباب الرئيسية لتأجيل الاستشارات النيابية الملزمة هو عدم نضج ما تقوم به السلطة الحاكمة وعدم اتفاق قوي السلطة على كيفية إدارة الحكومة وعلى تقسيم الحصص فيما بينهم، حيث إن ما تقوم به ليس هو الحل المطلوب من قبل الشارع اللبناني الذي يطالب بحكومة تقنيين غير سياسيين .

وأكد المحلل السياسي اللبناني، أن الشارع لن يرضي بحكومة يشارك فيها الفريق الحاكم اليوم، حيث تم اختبار هذه الطبقة السياسية على مدار أربعين عاما وأصلت البلاد إلى الانهيار الكلي ماليا واقتصاديا.

البرلمان التركي يستعد لإقرار اتفاق يسمح بتقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الليبية

أحالت الحكومة التركية الاتفاق الأمني، الذي وقعته مع حكومة الوفاق الليبية ويشمل ضمن بنوده إطلاق قوة رد فعل سريع حال طلب طرابلس، للبرلمان التركي لإقراره.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن "البرلمان سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه"، لافتا إلى أن ليبيا لم تطلب "حتى الآن" نشر قوات هناك.

في هذا السياق، قال د. جلال السلمي الكاتب والمحلل السياسي، إن مذكرة التفاهم التركية مع حكومة الوفاق لا يمكن أن تتحول إلى اتفاقية دولية حتى لو تم إيداعها في الأمم المتحدة حيث يتعين لذلك موافقة البرلمانين التركي والليبي.

وأشار إلى أن موافقة البرلمان التركي تأتي في إطار منح الجيش التركي والقوات البحرية وأي جهاز تركي يعمل خارج البلاد التصريح وحرية التصرف خارج الحدود.

وأوضح السلمي أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، سيترتب عليه أولا إجراء تركيا مناورات تنقيب واسعة عن الغاز النفط ضمن المساحة الجغرافية التي حددتها الاتفاقية بمئتي ميل، وثانيا اتجاه تركيا نحو عملية التفاوض مع إسرائيل لاقناعها بنقل الغاز عبر الأراضي التركية إلى أوروبا بدلا من قبرص واليونان.

أما فيما يتعلق باتفاقية الدفاع المشترك، يمكن أن نتوقع تحرك تركي فعلى نحو دعم حكومة الوفاق بالأسلحة والمستشارين وربما بالقوات العسكرية وهذا سيتوقف على قدرة حكومة الوفاق على دعوة قوات الجيش التركي إلى الأراضي الليبية.

من جانبه، قال د. بشير عبد الفتاح الكاتب والمحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تصريح الرئيس السيسي ضرورة استعادة الدولة الوطنية في ليبيا ينبع من القلق المصري على مستقبل الدولة الليبية والذي ينعكس بالسلب على مصر، حيث تشهد ليبيا الآن حالة من الفوضى والانقسام ما جعلها بيئة مثالية لوجود تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وأكد عبد الفتاح أن، "الرهان على برلمان منتخب يعكس كافة التيارات والمناطق بات أمرا ملحا، خصوصا بعد أن خرج السراج عن السياق ولم يعد يراعي مصالح الدولة الليبية ودول الجوار بقدر ما يسعى إلى توطيد علاقاته مع تركيا وقطر توسلا للبقاء في السلطة.

الرئيس العراقي يدعو لاعتماد السياقات الدستورية لاختيار رئيس الحكومة

طالب الرئيس العراقي برهم صالح، مجلس النواب بسرعة تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان التي يمكن من خلالها أن تنبثق شخصية لتكليفها بتشكيل الحكومة، تزامنا مع نهاية المدة الدستورية لتسمية رئيس للوزراء.

وأكد صالح أنه لن يقبل استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلا في نهاية المدة الدستورية، وهو ما يعني تمديد المدة الدستورية حتى الخميس.

أعربت النائبة عن تحالف سائرون في البرلمان العراقي، مناهل جليل، عن اعتقاها بحسم اختيار اسم رئيس الوزراء قبل نهاية المدة الدستورية المقرر لها الخميس القادم ولو بساعات قليلة.

وأكدت أن كتلة "سائرون" تنازلت عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء للمتظاهرين وليس لأي كتلة أخري .

وأكدت أن تحالف سائرون سوف يدعم أي مرشح يحظي بقبول الشعب، مشددة على رفضها أي مرشح مستهلك من قبل الكتل السياسية .

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