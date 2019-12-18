خلاف روسي دولي حول المعابر الحدودية لسوريا... الكونغرس يرفع حظر السلاح عن قبرص

مواضيع اليوم: روسيا تريد خفض عدد المعابر الحدودية لسوريا إلى النصف ومحاولات دولية لإقناعها بزيادتها، وانتخابات فلسطينية لم يتم تحديد موعدها بعد لكنها تحرج إسرائيل، والكونغرس يرفع حظر السلاح عن قبرص مما يثير غضب تركيا.

روسيا تريد خفض عدد المعابر الحدودية لسوريا إلى النصف ومحاولات دولية لاقناعها بزيادتها

تقدمت بلجيكا والكويت وألمانيا بمشروع قرار لزيادة المعابر الحدودية إلى سوريا إلى خمسة، وذلك بإضافة معبر ثالث من تركيا، لكن روسيا تقدمت بنص منافس من شأنه الموافقة فقط على العمليات الحالية في معبرين تركيين. وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن مشروع القرار المقدم من بلجيكا والكويت وألمانيا، غير مقبول ولا تتوفر له مقومات البقاء".

وقال نيبنزيا إذا لم تمر مسودة روسيا، فهذا سيعني أن الآلية التي اقترحنا تمديدها لن يتم تمديدها. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات لتمريره مع عدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض.

أوضح الدكتور فايز حوالة، الخبير في الشؤون الروسية، أن رفض روسيا لمشروع قرار ألماني بلجيكي كويتي في مجلس الأمن يستهدف زيادة المعابر في سوريا جاء لعدة أسباب منها أن مشروع القرار يهدف لإعادة تجهيز وترتيب العناصر الإرهابية لاستخدامها في مناطق أخرى، خاصة مقترح إنشاء معبرين جديدين بين سوريا وتركيا يأتي ضمن عملية مكشوفة؛ لنقل العناصر الإرهابية التي حررتهم أنقرة من سجون "قسد" لنقلهم عبر تركيا إلى ليبيا، وفق قوله.

وأضاف حوالة في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، قائلًا: "إن الرفض الروسي لا يأتي من خلفية سياسية بل قانونية تتعلق في الدرجة الأولى بالقانون الدولي، ما يدعو بأن تكون كافة المساعدات المقدمة تحت تصرف الحكومة الشرعية للدولة نفسها، وما حدث من المساعدات في مخيم الركبان، وما يطلق عليها منظمة أطباء بلا حدود التي ثبت دعمها للإرهاب يدعم حق سوريا وروسيا في مراقبة المساعدات".

انتخابات فلسطينية لم يتم تحديد موعدها بعد لكنها تحرج إسرائيل

قالت السلطة الفلسطينية إنه يجب إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية المقبلة في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل رغم عدم تحديد موعد هذه الانتخابات بعد.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن أنه سيصدر مرسوما بإجراء الانتخابات العامة ولكنه لم يحدد موعدا لذلك، وأيدت حركة "حماس" خطوة الانتخابات في حين وضع مسؤولو السلطة الفلسطينية إسرائيل في وضع محرج بأن طلبوا منها من جديد السماح للسلطة بفتح مراكز اقتراع لمشاركة سكان مدينة القدس الشرقية في الانتخابات المقبلة. ولم ترد إسرائيل بعد على مطالبات السلطة الفلسطينية في هذا الشأن.

وقال الكاتب الصحفي الفلسطيني، عماد محسن، إن "تحديد موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية قرار يملكة الرئيس أبو مازن وحده، بعد إجراء المشاورات اللازمة، وقد تمت بالفعل، ولا يتبقى سوى موافقة دولة الاحتلال الإسرائيلي على مشاركة سكان العاصمة القدس في الانتخابات، وألية مشاركتهم".

وحول مدى توافق الفصائل عى إجراء الانتخابات، أكد محسن أن شروع أبو مازن في إجراء الانتخابات جاء بضغط من الفصائل بجانب المطالبات الإقليمية والدولية، وقد تعهد بذلك أمام الجمعية العامة للأمم ىالمتحدة، في سبتمبر الماضي، وأشار محسن إلى وجود ضغوط دولية على حكومة الاحتلال الاسرائيلي للموافقة على إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية.

الكونغرس يرفع حظر السلاح عن قبرص مما يثير غضب تركيا

أقرّ الكونغرس الأمريكي رفع الحظر المفروض منذ عقود على تزويد قبرص بالأسلحة، في خطوة يراها مراقبون أنها تحدّ لتركيا عبر السعي لتعزيز العلاقات الأمريكية مع الجزيرة المتوسطية.

ووافق مجلس الشيوخ على القرار كبند من ميزانية الدفاع الهائلة التي أقرت بـ86 صوتا مقابل 8 أصوات، بعد أن كانت قد حظيت بموافقة مجلس النواب أيضا.

وكانت الولايات المتحدة فرضت حظر تصدير أسلحة إلى الجزيرة بأكملها عام 1987، بهدف منع حصول سباق تسلح فيها وتشجيع الغالبية اليونانية والأقلية التركية على التوصل إلى تسوية سلمية.

وقالت ليلى نقولا الرحباني، أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية، لبرنامج "عالم سبوتنيك": "إن علاقة واشنطن بأنقرة تمر بظروف سيئة جدا لذلك فالأمريكيون اليوم يقومون بأمور امتنعوا سابقا عنها مثل الاعتراف بمذابح الأرمن ثم رفع الحظر لتزويد قبرص بالأسلحة بهدف تشديد الضغط والحصار على تركيا للعودة إلى الحضن الأمريكي".

وأضافت نقولا أنه ردا على هذا الضغط الأمريكي فإن تركيا تدفع نحو تصعيد الهجوم، بينما من مصلحتها التموضع في الوسط فيما تريد الإبقاء على العلاقات مع واشنطن دون قطعها بالكامل أو الدفع باتجاه التصادم أملا في الاستفادة عبر ملفات أخرى.

في الوقت ذاته قالت الرحباني: "إن واشنطن لا تدفع من ناحيتها إلى حرب بين قبرص اليونانية والتركية لكن تبتغي أن تقدم أنقرة تنازلات بشأن علاقتها بروسيا وحين ذلك سيعود الأمريكان والأتراك إلى سابق عهدهم".

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