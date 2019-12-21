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22:08 21 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الجيش السوري يتقدم في ريف إدلب الشرقي والسيستاني يدعو لانتخابات مبكرة

    عالم سبوتنيك
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    الجيش السوري يتقدم في ريف إدلب الشرقي والسيستاني يدعو لانتخابات مبكرة وتهديد غير مسبوق من الجيش الليبي لتركيا

    الجيش السوري يتقدم في ريف إدلب الشرقي ويحرر عدة بلدات وقرى

    باغت الجيش السوري الجماعات المسلحة في ريف إدلب الشرقي بعملية عسكرية مفاجئة، وتمكن، أمس الجمعة، من تحقيق تقدم بري عبر محور بلدة (إعجاز) غرب أبو الظهور، وتحرير عدد من القرى والبلدات.

    الجيش السوري يستعد لدخول محطة كهرباء حيوية قرب الطريق الدولي M4
    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    الجيش السوري ينتزع "تل دم" الاستراتيجي من مسلحي "أجناد القوقاز" بريف ادلب
    ونقل مراسل سبوتنيك عن مصدر ميداني، أن التقدم على هذا المحور يهدف إلى الضغط على المجموعات المسلحة والاشتباك معهم على محورين في نفس الوقت، و من ثم تشتيت قوتهم الدفاعية على محور شرق وجنوب شرق إدلب.

    في هذا الإطار، قال العميد عبد الحميد سلهب الخبير الاستراتيجي والعسكري السوري،  إن تحرير محافظة إدلب قرار سيادي، وانطلاقا من هذا الواجب تقوم وحدات الجيش السوري بالتعاون مع القوى الصديقة بواجبها على أكمل وجه.

    وأضاف سلهب أن المعركة الفاصلة لإنهاء الوجود الإرهابي في إدلب يمكن القول إنها بدأت، وإن كانت تتم وتنفذ على مراحل تكتيكية يومية وأسبوعية.

    المرجعية الدينية في العراق تدعو لإجراء انتخابات مبكرة

    دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، أمس الجمعة، إلى إجراء انتخابات مبكرة "منصفة"، تخرج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة.

    المرجع الديني في العراق السيد علي السيستاني
    © AP Photo / Khalid Mohammed
    السيستاني يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق لنزع فتيل الأزمة وتجنب الفوضى
    وشدد السيستاني، على ضرورة  تشريع قانون منصف للانتخابات، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية.

    قال عضو مجلس البرلمان العراقي عن تحالف الفتح "نسيم عبدالله"، إن مسألة الإنتخابات المبكرة بدأت تلوح في الأفق منذ بداية التظاهرات وهناك إجماع من أغلب الكتل السياسية على ضرورة أن تكون هناك انتخابات مبكرة.

    وأضاف "أن الجميع متفق على إجراء انتخابات ولكن آلية إجراء الإنتخابات هى نقطة الخلاف، فهناك بعض الكتل السياسية تسير في اتجاه أن تكون المحافظة دائرة واحدة مغلقة، وهناك كتل أخرى لديها رؤية بأن تكون المحافظة الواحدة عدة دوائر، ولكن سيتم التوصل إلى اتفاق أو رؤية مشتركة بين مختلف الكتل بشأن هذه النقاط الخلافية ومن المتوقع أن يتم التصويت على هذا القانون يوم الاثنين القادم".

    الجيش الليبي يهدد بنقل المعركة إلى المتوسط، إذا تدخلت تركيا عسكريا

    أكد الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، السبت، قدرته على صد أي عدوان تركي على ليبيا، في إشارة إلى احتمال تقديم أنقرة لدعم عسكري لطرابلس بموجب اتفاق أمني مع حكومة الوفاق الليبية.

    العلم الليبي
    © AP Photo / Mohammad Hannon
    مسؤول أمريكي: مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا "استفزازية" ومثار قلق لنا
    وحذر الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، تركيا من محاولة فتح جسور إمداد عسكري في ليبيا، محذرا من أن القوات البحرية للجيش ستنقل المعركة إلى المتوسط حال حدوث ذلك.

    في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي "د.علام الفلاح"، إنه فيما يتعلق بالحسم العسكري في طرابلس، فالجيش الليبي يخطو خطواته العسكرية والإستراتيجية العسكرية داخل المدن والتجمعات السكانية الهائلة.

     وأضاف "أن الجيش الليبي يبعد عن قلب العاصمة بحوالي أقل من خمسة كيلومتر فقط، مشيرا إلى تواجد الجيش في منطقة صلاح الدين وعين زارة بالكامل ومناطق في الحسبة، وبالتالي فدخول طرابلس هو مسألة محسومة لكن الجيش لا يرغب في الدخول بقوة حتى لا تترتب آثار سلبية تؤثر على السكان المحليين أو المباني والمقرات العامة"، على حد قوله.

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    الكلمات الدلالية:
    العراق, سوريا, ليبيا
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