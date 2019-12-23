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18:32 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الجيش السوري يقترب من السيطرة على معرة النعمان... قيادة عسكرية موحدة لدول الخليج في الرياض

    عالم سبوتنيك
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    مواضيع حلقة اليوم: الجيش السوري يوسع سيطرته في ريف إدلب الجنوب الشرقي ويقترب من معرة النعمان؛ ماكرون يؤكد أن الأسابيع المقبلة حاسمة بالنسبة للمعركة ضد إلإرهاب في الساحل الإفريقي؛ إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض.‎..

    الجيش السوري يوسع سيطرته في  ريف إدلب الجنوب الشرقي ويقترب من معرة النعمان

    قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، أن الجيش السوري، وسع سيطرته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعد استعادة السيطرة على بلدة التح الاستراتيجية، والتي كانت تُعد أحد أهم معاقل مسلحي  تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في ريف إدلب".

     إلى ذلك نقلت صحيفة "الوطن"، السورية عن القائم بأعمال محافظ إدلب محمد فادي السعدون، أن الجيش السوري بات "يبعد حاليا نحو 8 كم عن مدينة معرة النعمان" التي تبعد نحو 84 كم عن مركز محافظة حلب.

    في هذا السياق، قال العميد الركن هشام جابر، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط، إن القوات السورية بمساندة الطيران الروسي، اتخذت قرارا باستئناف العمليات العسكرية للخروج من الوضع الاستاتيكي (الثابت) الذي كاد أن يصبح وضعا دائما، وقد بدأت عملية عسكرية مع الاحتفاظ بإمكانية الهجوم العسكري الكاسح للقوات السورية التي تتجه الآن نحو معرة النعمان وهي منطقة استراتيجية ومن الضروري حسمها.

    وعبر جابر عن اعتقادة بأن أوروبا ستتجاوب مع أردوغان وتقدم الدعم له بعد أن هدد مرارا بفتح الحدود وترك اللاجئين، لأن هذا يخيف أوروبا، مشيرا إلى مفاوضات تركية أوروبية في هذا الشأن

    ماكرون يؤكد أن الأسابيع المقبلة حاسمة بالنسبة للمعركة ضد الإرهاب في الساحل الإفريقي

    اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للنيجر، أن الحرب على الإرهابيين في منطقة الساحل الإفريقي، تشهد "منعطفا"، مضيفا أن "الأسابيع المقبلة حاسمة" بالنسبة للاوضاع هناك.

    من جهته، أعرب رئيس النيجر محمدو إيسوفو عن اعتقاده أنه سيتم توجيه نداء للتضامن الدولي مع فرنسا ودول الساحل في هذه المعركة، وحتى يتم  تشكيل أوسع تحالف دولي ضد الإرهاب في الساحل.

    وقال الكاتب و المحلل السياسي، د. هلال العبيدي، إن فرنسا لم تفشل في مهمتها في دول الساحل الأفريقي، ولكن هناك صعوبات على صعيد مواجهة الإرهاب هناك، مشيرا إلى أن فرنسا تسعى لتعزيز قوتها هناك بالتنسيق مع قادة هذه الدول.

    وأوضح أن فرنسا تتعرض لضغوطات كثيرة بسبب التواجد العسكري الفرنسي في دول الساحل، لافتا إلى أن الجماعات الإرهابية هناك تستخدم جميع الوسائل لتحقيق خرق على الأرض، وهذا ما لن تسمح به الدول التي تحارب الإرهاب".

    إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض‎

    وقع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني اتفاقية إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون في الرياض.

    وأشاد بن عبد الله بخطوة التوقيع على الاتفاقية، التي تعبر عن "دعم المملكة للعمل الخليجي المشترك وتسهيل مهمة أعمال القيادة العسكرية الموحدة المتعلقة بنقل العمل المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل".

    في هذا الصدد، قال د. سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية، إن القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون التي تقرر إنشاءها في العاصمة السعودية الرياض، تحظى بدعم كامل من دول الخليج على الرغم من الخلاف بين بعض دول المجلس مع قطر.

    لكنه أضاف، أن قرار إنشاء قيادة عسكرية موحدة في الخليج، لا يعني انفراجا في الأزمة الخليجية حتى الآن على المستويين السياسي والاستراتيجي.

    وأوضح أن الاتفاق على إنشاء مقر للقيادة الخليجية الموحدة في الرياض، يأتي في إطار مطالبة العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله في قمة الكويت 2013 بإنشاء كيان خليجي أشبه بالاتحاد الفيدرالي، لكن الدول الخليجية تعللت أنذاك بظروفها وإن اتفقت على ضرورة تعزيز العلاقات في كل ما يتعلق بالأمن الخليجي الموحد من حيث الدفاع وقضايا الأمن الداخلي والقضايا الاستخبارية الأمنية وتعزيز التدريب المشترك.

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    الكلمات الدلالية:
    النيجر, فرنسا, سوريا, الرياض
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