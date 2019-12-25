تركيا تطلب من روسيا وقف عمليات الجيش السوري في إدلب... برلمان تركيا يدرس قانونا لنشر قوات في ليبيا

مواضيع حلقة اليوم: في ظل تقدمه المتسارع، تركيا تطلب من روسيا وقف عمليات الجيش السوري في إدلب، والبرلمان العراقي يوافق على قانون جديد للانتخابات يتيح اختيار الأعضاء على أساس فردي، والبرلمان التركي يدرس قانونا يتيح نشر قوات في ليبيا وانتهاء مهلة الجيش لقوات مصراته.

في ظل تقدمه المتسارع... تركيا تطلب من روسيا وقف عمليات الجيش السوري في إدلب

قالت الرئاسة التركية إن روسيا تعهدت بوقف هجمات القوات السورية في إدلب ، مشيرة إلى أن أنقرة رصدت مؤخرا تزايدا في عدد الهجمات. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده أرسلت رسالة حازمة في هذا الصدد إلى الجانب الروسي، موضحا أن موسكو ستبذل جهدها لوقف هجمات الجيش السوري خلال 24 ساعة.

يأتي هذا في وقت تمكنت فيه وحدات الجيش العربي السوري، من تحرير أراضٍ تزيد مساحتها على 320 كم مربعا، وطهرتها من الإرهابيين في محافظة إدلب، وبسطت سيطرتها على أكثر من 40 مركزا سكنيا، بحسب بيان لقيادة الجيش السوري، إضافة لتقدم القوات باتجاه معرة النعمان بريف إدلب بعد استعادته بلدة جرجناز أحد أكبر معاقل النصرة بالمنطقة.

قال الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إن "الجانب التركي يحاول الالتفاف على تعهداته في سوتشي وأستانا دائمًا، والتي نصت على الفصل بين المنظمات الإرهابية وسحبها من مناطق التوتر في إدلب والمنطقة العازلة"، معتبرًا أن العملية العسكرية لتحرير إدلب نتيجة طبيعية لمراوغة الجانب التركي.

وأضاف شعيتو قائلًا: "روسيا تدعم تحرير إدلب وبسط سيطرة الدولة السورية على كافة أراضيها، كما أعلن وزير خارجيتها سيرغي لافروف، ونص على ذلك القانون الدولي، بالإضافة إلى قيام موسكو بعملية سياسية ودبلوماسية مع الجانب التركي؛ لتنفيذ التزاماته، مع التأكيد على أن روسيا لم تتكفل بنتائج توقف العملية العسكرية السورية في إدلب، بعكس ما صرحت به الرئاسة التركية أمس".

البرلمان العراقي يوافق على قانون جديد للانتخابات يتيح اختيار الأعضاء على أساس فردي

وافق البرلمان العراقي على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلبا أساسيا للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة، لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل اختيار رئيس مؤقت للحكومة.

ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا من الاختيار من قوائم حزبية، وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة بدلا من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها.

وشمل قانون الانتخابات 50 مادة، وتم حسم جميع الخلافات بين الكتل النيابية حول القانون.

إلى ذلك، أكدت رئاسة البرلمان أنها استلمت مقترحا بتعديل المادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية، وتعهدت بأن لا يكون هناك رئيس أو مسؤول في الدولة يحمل أكثر من جنسية.

قال مناف جلال الموسوي، رئيس مركز "بغداد" للدراسات الاستراتيجية، إن "موافقة البرلمان على قانون الانتخابات الجديد يعد خطوة أولى في إجراءات بناء الثقة بين الشارع العراقي المنتفض و كلا من البرلمان والمكونات السياسية، رغم أن القانون لم يحصل على الصفة الرسمية حتى الآن".

وأضاف الموسوي قائلًا: "تفعيل القانون يمر بعدة خطوات، منها التصديق عليه من قبل رئاسة الجمهورية، ثم نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية حتى يحصل على صفته الرسمية، بينما هناك تخوف من قبل المتظاهرين بأن تقوم الكتل السياسية التي لم تصوت على القانون بالطعن على إحدى بنوده، وهذا احتمال وارد".

البرلمان التركي يدرس قانونا يتيح نشر قوات في ليبيا وانتهاء مهلة الجيش لقوات مصراته

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية ، إبراهيم قالن، إن برلمان بلاده يعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون يتيح نشر قوات في ليبيا، مشيرا إلى أن أنقرة ستواصل تقديم الدعم اللازم لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

في السياق، تنتهى مساء اليوم الأربعاء، المهلة التي منحها الجيش الوطني الليبي، لمسلحي مدينة مصراتة، حتى تنسحب من العاصمة طرابلس، وهي المهلة الثانية التي بدأت الأحد الماضي، بعد إعلان المهلة الأولي التي بدأت الجمعة، إلا أن أعيان وحكماء توسطوا لتمديد المهلة.

قال الدكتور علام الفلاح الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي:

إن الجيش الليبي مؤسسة وطنية ومن ضمن مؤسسات خادمة للمجتمع الليبي والوطن الليبي، والسؤال من المفترض أن يكون ما موقف الشعب الليبي حين تتدخل أنقرة عسكريا، فالموقف الوطني في ليبيا رافض لتوثيق أو تطبيع أي علاقات اقتصادية أو طبعا عسكرية مع تركيا إردوغان الذي يريد بأي شكل أن يكون له في ليبيا موطيء قدم، لكن هناك نقاط تعترض خطة أنقرة إرسال عسكريين إلى ليبيا أهمها الصراع الخفي بين إردوغان والإخوان والمؤسسة العسكرية، كذلك المجتمع الدولي الذي يرفض هذا التدخل في ليبيا.

وعن سؤاله حول انتهاء المهلة التي منحت لمسلحي مصراته للانسحاب من العاصمة طرابلس قال الفلاح: إن هناك تواصلا بين عدد من زعامات مصراته وطرابلس بشأن إعطاء مهلة جديدة لنزوح هذه المجاميع المسلحة، وهناك مرحلة أخرى وهي استمرار تتبع هذه المجموعات للقضاء عليها بينما نعلم أن ليس كل هذه المجموعات إرهابية وعدوة لليبيا ولكن هناك مستغلون للأوضاع ومنتهزون للفرص في ليبيا وخارجها.

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