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16:58 27 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    عالم سبوتنيك

    أردوغان: تركيا سترسل قوات إلى ليبيا الشهر المقبل... وانطلاق مناورات عسكرية بين إيران وروسيا والصين

    عالم سبوتنيك
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    مواضيع حلقة اليوم: عدة كتل سياسية برلمانية ترفض استقالة الرئيس العراقي وتدعم موقفه في رفض أية شخصية متحزبة لقيادة الحكومة؛ أردوغان يقول إن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بناء على طلب حكومة الوفاق مطلع الشهر المقبل؛ انطلاق المناورات العسكرية بين إيران وروسيا والصين في بحر عمان والمحيط الهندي.

    عدة كتل سياسية برلمانية ترفض استقالة الرئيس العراقي وتدعم موقفه في رفض أية شخصية متحزبة لقيادة الحكومة

    رفضت عدة كتل سياسية برلمانية استقالة الرئيس العراقي برهم صالح واتفقت كتلة سائرون والائتلاف الوطني وائتلاف النصر على دعم موقف صالح في رفض أي شخصية متحزبة لقيادة الحكومة العراقية الجديدة.

    يأتي ذلك فيما شكر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الرئيس برهم صالح على رفضه تكليف العيداني برئاسة الحكومة.

    وكان الرئيس العراقي، برهم صالح قد قدم بياناً للبرلمان أعرب فيه عن استعداده للاستقالة اعتراضا على ترشيح "كتلة البناء"، لأسعد العيداني محافظ البصرة السابق والذي رفضته التظاهرات الشعبية العراقية .

    وقال الكاتب والمحلل السياسي العراقي "د.نجم القصاب":

    إن استقالة برهم صالح لم تكن استقالة تحريرية بعد، فالاستقالة الحقيقية تتمثل في تقديم طلب إلى رئيس مجلس النواب ولا يحتاج إلى موافقة أو تصويت داخل مجلس النواب، وبالتالي بعد 7 أيام وفقا للمادة 75 يتم قبول هذه الاستقالة وتصبح سارية المفعول ويقوم رئيس مجلس النواب بمهام رئيس الجمهورية لمدة ثلاثين يوم وفقا للمادة 75 وبعد ذلك يتم تكليف أو اختيار أو تصويت رئيس جمهورية والذي يحتاج إلى ثلثي أصوات مجلس النواب وهذا يعد أصعب تمرير لأن اختيار رئيس الجمهورية أصعب من اختيار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وحتى الآن لم يقدم برهم صالح استقالته فعليا بل لوح بتقديم هذه الاستقالة لبعض القوى والكتل السياسية.

    أردوغان يقول إن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بناء على طلب حكومة الوفاق مطلع الشهر المقبل

    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة سترسل قوات إلى ليبيا بناء على طلب حكومة الوفاق في مطلع الشهر المقبل. 

    وتتصدى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا منذ أشهر لهجوم تشنه قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.  وأكد مسؤول في طرابلس إرسال الحكومة المعترف بها دوليا لطلب رسمي للحصول على دعم عسكري تركي برا وجوا وبحرا.

    واعتبر عضو مجلس النواب الليبي، أبو بكر بعيرة، في حديثه لـ"عالم سبوتنيك":

    أن خطوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق في طرابلس "غير محسوبة بشكل جيد من قبل الرئيس التركي"، مشيرا الى أنه "لا يستطيع تنفيذها عمليا رغم كل التصريحات التي صدرت عنه خاصة أثناء زيارته لتونس".

    ولفت بعيرة إلى أن "الرئيس التركي عليه ضغوطات كبيرة في تنفيذ خطوة دعم حكومة الوفاق خاصة من الجانب الروسي الذي تمثل علاقته معه الآن أمرا هاما جدا بالنسبة لتركيا لذلك يصعب تحقيق هذا الأمر بأي شكل من الأشكال".

    وعن إقرار الدول المتداخلة في الأزمة الليبية كلها بأن الحل السياسي هو الأمثل للقضية الليبية، أوضح في حديثه ضمن برنامج "عالم سبوتنيك"، أن "هذه الدول تنظر إلى ليبيا من منظور مصالحها الخاصة في ظل دعم فريق كبير للجيش الوطني وفريق آخر يدعم حكومة الوفاق ولكن الميدان في نظري يتحول الآن إلى دعم قوات الجيش الوطني القادمة من الشرق".

    انطلاق المناورات العسكرية بين إيران وروسيا والصين في بحر عمان والمحيط الهندي

    بدأت المناورات العسكرية بين إيران وروسيا والصين في بحر عمان والمحيط الهندي، والتي تستمر أربعة أيام. وقال المتحدث باسم المناورات العميد غلام رضا طحاني إن أحد أهم إنجازات هذه المناورات هو أنها تؤكد على عدم امكانية عزل الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

    وأضاف أن منطقة شمال المحيط الهندي منطقة مهمة جدا والأمن فيها مهم جدا ويقع على عاتق البحرية الإيرانية، وهذه الوظيفة نقوم بإنجازها بالتعاون مع الدول الأخرى. 

    قال الدبلوماسي الروسي السابق "فيتشيسلاف موتزوف:

    "إن رسالة هذه المناورات لم تكن موجهة لأي دولة بعينها ولكنها دليل على نوايا الدول المشاركة في هذه المناورات كروسيا وإيران والصين لتحقيق الاستقرار والأمن الخليجي وهذه الفكرة في حد ذاتها ليست هجومية بل تتمثل في الرغبة في تحقيق الاستقرار، ويكمن الهدف وراء هذه المناورات في جعل منطقة الخليج والمنطقة المحيطة خالية من خطر أي تهديدات أو اعتداءات أو حروب.

    وأكد أن هذه المناورات لم توجه لأمريكا أو الدول الإقليمية أو الأوروبية بل ترمز إلى ضرورة حماية أمن الخليج وسلامه ومنع أي تحديات تحدث في هذه المنطقة وأنها مناورات سلام.

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

    الكلمات الدلالية:
    روسيا, إيران, تركيا, العراق
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