بوتين والسيسي يتفقان على دعم ليبيا.. توتر دبلوماسي بين فرنسا وإيران.. هجوم على قاعدة عسكرية بالعراق

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي ، اتفقا، خلال اتصال هاتفي، على التنسيق المشترك بهدف إرساء الاستقرار في ليبيا.

ولفت الجانبان إلى "أهمية جهود الوساطة المبذولة من قبل ألمانيا والأمم المتحدة في سياق دفع العملية السياسية قدما إلى الأمام بمشاركة كل الأطراف الليبية الأساسية".

في هذا الصدد، قال ابراهيم بلقاسم، المحلل السياسي الليبي، إن حل الأزمة الليبية سيكون في يد مصر وروسيا من الدرجة الأولى، مع التأكيد على انخراط القاهرة عن قرب في الأزمة الليبية، وقد فتحت مسارات سياسية ، أمنية وعسكرية في المرحلة السابقة، إلا أنها جميعًا عطلت بسبب التصعيد القائم حاليًا"، موضحًا أن الرئيسين الروسي والمصري يتفقا على أن الحل في ليبيا لن يكون إلا سياسيًا جذريًا –وفق تعبيره-.

مقتل متعاقد أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية بالعراق

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة آخرين، جراء إطلاق صواريخ على قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة كركوك بشمال العراق، الجمعة.

وأضافت في بيان أن "قوات الأمن العراقية، فتحت تحقيقا في الهجوم ، مشيرة إلى أنه سيتم نشر معلومات إضافية حول الهجوم في وقت لاحق".

وأكد أن معادلة الطاقة عادت من جديد، لتشكل محركًا للأحداث الجارية سواء في دمشق أو بغداد، في ظل السيطرة الأمريكية على مناطق البترول في سوريا .

توتر دبلوماسي بين فرنسا وإيران على خلفية اعتقال باحثين

استدعت باريس، السفير الإيراني لديها للتنديد بما وصفته "الاعتقال غير المقبول" لباحثين فرنسيين، اعتقلا في طهران قبل 6 أشهر بتهمة التجسس والإضرار بأمن الدولة الإيرانية.

وطالبت باريس طهران بـ «الإفراج عن مواطنيها من غير تأخير، وأن تتعاطى السلطات الإيرانية بشأن هذا الملف بالشفافية الكاملة لتوضيح وضعهما".

قال ميشيل أبو نجم مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس، إنه لا يعتقد أن التوتر سيمتد خلف الحقل الدبلوماسي لكن سيكون له انعكاسات أخرى مهمة جدا في ملف إيراني أساسي وهو الاتفاق النووي الموقع 2015...

وأضاف أبو نجم ألا شيء مستبعدا في المطلق، إذ يمكن أن يتوصل الفرنسيون والإيرانيون إلى إبرام صفقة تبادل سجناء على غرار التي عقدتها طهران مع واشنطن، إلا أن فرنسا ساعتها ستعطي انطباعا بأنها خضعت لابتزاز إيراني - وأعتقد أن هذا ليس مرحبا به اليوم خصوصا تجاه الولايات المتحدة الأمريكية.