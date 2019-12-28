تسجيل
20:24 28 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    بوتين والسيسي يتفقان على دعم ليبيا.. توتر دبلوماسي بين فرنسا وإيران.. هجوم على قاعدة عسكرية بالعراق

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/201912281043899852-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/

    بوتين والسيسي يتفقان على التنسيق المشترك لإرساء الاستقرار في ليبيا

    بوتين والسيسي
    © AFP 2019 / Mikhail Klimentiev
    السيسي وبوتين يتفقان على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا
    أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، اتفقا، خلال اتصال هاتفي، على التنسيق المشترك بهدف إرساء الاستقرار في ليبيا.

    ولفت الجانبان إلى "أهمية جهود الوساطة المبذولة من قبل ألمانيا والأمم المتحدة في سياق دفع العملية السياسية قدما إلى الأمام بمشاركة كل الأطراف الليبية الأساسية".

    في هذا الصدد، قال ابراهيم بلقاسم، المحلل السياسي الليبي، إن حل الأزمة الليبية سيكون في يد مصر وروسيا من الدرجة الأولى، مع التأكيد على انخراط القاهرة عن قرب في الأزمة الليبية، وقد فتحت مسارات سياسية ، أمنية وعسكرية في المرحلة السابقة، إلا أنها جميعًا عطلت بسبب التصعيد القائم حاليًا"، موضحًا أن الرئيسين الروسي والمصري يتفقا على أن الحل في ليبيا لن يكون إلا سياسيًا جذريًا –وفق تعبيره-.

    مقتل متعاقد أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية بالعراق

    أكدت القيادة المركزية الأمريكية، مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة آخرين، جراء إطلاق صواريخ على قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة كركوك بشمال العراق، الجمعة.

    وأضافت في بيان أن "قوات الأمن العراقية، فتحت تحقيقا في الهجوم ، مشيرة إلى أنه سيتم نشر معلومات إضافية حول الهجوم في وقت لاحق".

    في هاذ الإطار، قال الدكتور أحمد الشريفي، الخبير الاستراتيجي العراقي، إن " استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في العراق لا ينفصل عن الوضع في سوريا، لافتا إلى أن قاعدة كيوان بكركوك التي تم استهدافها، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود الأمريكيين ومقتل متعاقد مدني، كانت مسؤولة عن تأمين خطوط نقل النفط العراقي من محافظة كركوك".
    جنود الجيش الأمريكي
    © CC BY 2.0 / Program Executive Office Soldier / U.S. Army snipers
    بعد الهجوم الصاروخي... القوات الأمريكية في العراق تستنفر

    وأكد أن معادلة الطاقة عادت من جديد، لتشكل محركًا للأحداث الجارية سواء في دمشق أو بغداد، في ظل السيطرة الأمريكية على مناطق البترول في سوريا .

    توتر دبلوماسي بين فرنسا وإيران على خلفية اعتقال باحثين

    استدعت باريس، السفير الإيراني لديها للتنديد بما وصفته "الاعتقال غير المقبول" لباحثين فرنسيين، اعتقلا في طهران قبل 6 أشهر بتهمة التجسس والإضرار بأمن الدولة الإيرانية.

    وطالبت باريس طهران بـ «الإفراج عن  مواطنيها من غير تأخير، وأن تتعاطى السلطات الإيرانية بشأن هذا الملف بالشفافية الكاملة لتوضيح وضعهما".

    قال ميشيل أبو نجم مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس، إنه لا يعتقد أن التوتر سيمتد خلف الحقل الدبلوماسي لكن سيكون له انعكاسات أخرى مهمة جدا في ملف إيراني أساسي وهو الاتفاق النووي الموقع 2015...

    وأضاف أبو نجم ألا شيء مستبعدا في المطلق، إذ يمكن أن يتوصل الفرنسيون والإيرانيون إلى إبرام صفقة تبادل سجناء على غرار التي عقدتها طهران مع واشنطن، إلا أن فرنسا ساعتها ستعطي انطباعا بأنها خضعت لابتزاز إيراني - وأعتقد أن هذا ليس مرحبا به اليوم خصوصا تجاه الولايات المتحدة الأمريكية.

    انظر أيضا:

    تركيا: يريدون تحويل ليبيا إلى سوريا أخرى
    نائب تركي: يحتمل أن تطلب الحكومة تفويضا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بعد غد
    فرنسا تستدعي السفير الإيراني على خلفية احتجاز أكاديميين
    خبير يوضح سيناريوهات الرد الأمريكي على استهداف قاعدة "كيوان"
    الجيش العراقي: سقوط صواريخ على قاعدة تضم قوات أمريكية قرب كركوك
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, العراق, فرنسا, ليبيا, مصر, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فلسطينيون يرتدون زي بابا نويل عند حاجز بالقرب من مدينة بيت لحم، الضفة الغربية 23 ديسمبر 2019
    كيف مر الأسبوع الأخير من عام 2019... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    رواتب اللبنانيين... مرحلة من مراحل اللعبة السياسية
    رواتب اللبنانيين... مرحلة من مراحل "اللعبة السياسية"
    إنفوجرافيك - الإنفاق العسكري لدول الناتو
    الإنفاق العسكري لدول "الناتو"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك