بوتين وترامب يتفقان على مواصلة التعاون في محاربة الإرهاب... أمريكا تقصف مواقع في سوريا والعراق

مواضيع حلقة اليوم: بوتين وترامب اتفقا على مواصلة التعاون في محاربة الإرهاب؛ وقتلى وجرحى بهجوم أمريكي على مواقع لـ"الحشد الشعبي" في العراق و سوريا، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، تهدد باستهداف مواقع حيوية في السعودية و الإمارات.

بوتين وترامب اتفقا على مواصلة التعاون في محاربة الإرهاب

اتفق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، و نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي بمباردة من الجانب الروسي، على "مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب".

ووجه الرئيس الروسي شكره لترامب على المعلومات التي قدمتها واشنطن لموسكو عبر القنوات الاستخباراتية، وأسهمت في احباط تنفيذ هجمات إرهابية في "سان بطرسبورغ"، قبيل ساعات من احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية.

في هذا الصدد، قال د.عمار قناة أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبول، إن روسيا والولايات المتحدة معنيتان بمكافحة الإرهاب باعتبارهما أكبر دولتين عسكريتن وقطبين جيوسياسيين.

وحول التعاون في باقي الملفات الدولية بين موسكو وواشنطن، قال قناة إن العمل بين هذه الدول يأتي على مستويات منها السياسي والجيوسياسي والاقتصادي وكلها لها تبعيات وتداعيات وعلى الرغم من أن هناك تقارب في العلاقات الروسية الأمريكية هنك أدوات ضغط ومؤسسات أمريكية تسعى لعدم التوصل لهذا التقارب، لكن بشكل عام فإن التنسيق بين أكبر قوتين في العالم موجود وهو الضمان للمنظومة السياسية الدولية.

قتلى وجرحى في هجوم أمريكي على مواقع لـ"الحشد الشعبي" في العراق و سوريا

أعلن "الحشد الشعبي" العراقي عن ارتفاع عدد قتلى الغارات الجوية الأمريكية، التي استهدفت مواقعه في الأنبار غربي العراقي على الحدود العراقية السوريا إلى 25 قتيلا، 51 قتيلا

وذكر مدير مديرية الحركات في "الحشد الشعبي"، جواد كاظم الربيعاوي، أن "حصيلة الهجمات الأمريكية التي استهدفت مقرات اللواءين 45 و46.

قال عضو مجلس النواب العراقي، أحمد الكناني "إن الهجوم علي مواقع للحشد الشعبي، يعتبر اعتداءا صارخا علي سيادة العراق علي اعتبار أن الحشد قوة نظامية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف، أن الهجوم الأمريكي يعتبر إعلان حرب ضد جزء مهم من القوات الأمنية العراقية التي ساهمت في تحرير البلاد من "داعش" الإرهابي، كما دعا الإدارة الأمريكية لأن تُعيد حساباتها.

ولفت النائب عن كتلة صادقون، إلى أنه بعد الضربات الأمريكية يجب علي القوي السياسية أن تعيد حساباتها وتتوحد وتترك الخلافات السياسية جانبا من أجل سيادة العراق.

جماعة "أنصار الله" تهدد باستهداف مواقع حيوية في السعودية والإمارات

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيي سريع، عزمهم استهداف 6 مواقع "بالغة الأهمية" في السعودية و3 في الإمارات بهجمات صاروخية.

وشدد على أنهم سيردون "بالمثل على كل العمليات العسكرية وبما يتناسب مع كل عملية وحجمها وهدفها ونتائجها".

في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي الدكتور، أحمد الشهري، إن هذه ليست المرة الأولي التي تطلق فيها هذه التهديدات من قبل الحوثيين، لذلك فإن المملكة لا تعير هذه التهديدات الاهتمام بحكم أنها تصدر أصلا من إيران.

وأضاف أن الحوثيين يعيشيون الآن في أزمة خانقة اقتصادية خاصة بعد تجفيف الدعم الإيراني الذي كان يصل إليهم.

وأعرب الشهري، عن اعتقاده بأن الحوثيين يطلقون هذه التهديدات لإعطاء رسالة للتحالف العربي وقوات الشرعية أنها تريد التفاوض، مؤكدا أنها تريد التفاوض والاستسلام أكثر من أي وقت مضي، إلا أنه انتقد جماعة الحوثيين لتنصلها من كل الاتفاقيات سواء التي في الكويت أو مسقط أو جنيف أو ستوكهولم، حيث إنها لا تملك أي قرار.

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