العراق يدعو القوات الأجنبية لمغادرة أراضيه ووحدات الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا

العراق يدعو القوات الأجنبية لمغادرة أراضيه وترامب يهدد بالعقوبات وحزب الله يؤكد أن الجيش الأمريكي سيدفع ثمن اغتيال سليماني وأردوغان يقول إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا.

العراق يدعو القوات الأجنبية لمغادرة أراضيه وترامب يهدد بالعقوبات

فوض البرلمان العراقي، الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد ومنع استخدام أراضيها وأجوائها منصة لاستهداف أي دولة أخرى.

وصوت البرلمان العراقي، أمس الأحد، على 5 فقرات منها إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، الذي تقوده واشنطن.

إلى ذلك، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على بغداد بعد قرار البرلمان.

أكد الخبير الأمني العراقي د. معتز محي، أن قرار البرلمان العراقي تفويض الحكومة العراقية لإخراج القوت الأجنبية من البلاد ردا على مقتل سليماني والمهندس، ستقع مهمة تنفيذه على عاتق الحكومة العراقية المقبلة.

وأشار إلى حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يترأسها عادل عبد المهدي ليس من صلاحيتها إلغاء اتفاقيات دولية، في إشارة إلى الاتفاقية الأمنية بين العراق وواشنطن.

وحول تداعيات إلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، لفت محي إلي أن القوات العراقية ستواجه إشكالية في عملية التدريب وفي مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، لأن القوات الأمريكية تملك القدرة الجوية في الاستطلاع خاصة مع الحدود العراقية السورية، فيما لا تستطيع القوات العراقية بما تملكه من طائرات السيطرة علي الحدود ولا علي الأجواء، وهذا ما يفتح المجال أمام تسلل العناصر الارهابية إلي العراق والقيام بعمليات تخريب.

من جانبه قال الدكتور، مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، "إن الولايات المتحدة لا تريد أن تخرج من العراق، مضيفا أن حسابات الرئيس الأمريكي فيما يخص اغتيال قاسم سليماني أبو مهدي المهندس كانت خاطئة فالجماعات المسلحة المنتمية للحشد الشعبي هي أقوي تسليحا من الجيش العراقي.

وأوضح، أن التحالف أوقف عملياته ضد "داعش" وهناك شكل من أشكال تعليق عمل الكثير من القوي الإقليمية والدولية لآليات تدريبها داخل العراق، الأمر الذي يوحي بأن هناك رسالة جدية خرجت من الجانب الإيراني أو من أجنحتها أو أطراف المقاومة.

حزب الله يؤكد أن الجيش الأمريكي سيدفع ثمن اغتيال سليماني

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن الرد على مقتل القائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هئية الحشد الشعبي أبو مهدي، يكون بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة.

وأضاف أن الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط سيدفع ثمن اغتيال سليماني عندما يعود الجنود والضباط الأمريكيون إلى ديارهم في نعوش، في إشارة إلى إمكانية استهدافهم.

وحول هذا الموضوع، قال الخبير في الشؤون الدولية، د. أحمد الزين "إن العراق وإيران لا بد وأن يردوا على مقتل سليماني، معتبرا قرار البرلمان العراقي بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، آخر الخطوات السلمية، لأن بعد ذلك الخطوات العسكرية هي من ستتحدث، على حد قوله.

وأعرب عن اعتقاده أنه ستكون هناك ضربات لقواعد أمريكية ليس في المنطقة فحسب ولكن في كل مكان تتواجد فيه القوات الامريكية".

وأشار الزين إلى أن المواجهة لن تكون مباشرة بين حزب الله وأمريكا، لأن الأمين العام لحزب الله، قال إن مسؤولية إخراج القوات الأمريكية من المنطقة سيكون مسؤولية محور المقاومة، على حد قوله.

أردوغان يقول إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في العاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف أنه ”سيكون هناك مركز عمليات (في ليبيا) وسيكون هناك ضابط تركي برتبة لفتنانت و جنرال للقيادة وسيعملان على إدارة الوضع هناك، على حد قوله.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي الليبي، د.علام الفلاح "إن أردوغان يبعث بالمقاتلين المرتزقة فقط لليبيا، مستبعدا أن ترسل قوات أنقرة قوات نظامية إلى طرابلس.

وأشار إلى أن أردوغان يرغب في تدويل القضية الليبية أكثر مما يرغب في إرسال قواته، حتى يدعو المجتمع الدولي للجلوس للتفاوض وترضية جميع الأطراف.