تسجيل
17:35 06 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    العراق يدعو القوات الأجنبية لمغادرة أراضيه ووحدات الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202001061043971022-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/

    العراق يدعو القوات الأجنبية لمغادرة أراضيه وترامب يهدد بالعقوبات وحزب الله يؤكد أن الجيش الأمريكي سيدفع ثمن اغتيال سليماني وأردوغان يقول إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا.

    العراق يدعو القوات الأجنبية لمغادرة أراضيه وترامب يهدد بالعقوبات

    فوض البرلمان العراقي، الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد ومنع استخدام أراضيها وأجوائها منصة لاستهداف أي دولة أخرى.

    رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
    © AP Photo / Burhan Ozbilici
    عادل عبد المهدي: لا نقبل أن يصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات
    وصوت البرلمان العراقي، أمس الأحد، على 5 فقرات منها إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، الذي تقوده واشنطن.

    إلى ذلك، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على بغداد بعد قرار البرلمان.

    أكد الخبير الأمني العراقي د. معتز محي، أن قرار البرلمان العراقي تفويض الحكومة العراقية لإخراج القوت الأجنبية من البلاد ردا على مقتل سليماني والمهندس، ستقع مهمة تنفيذه على عاتق الحكومة العراقية المقبلة.

    وأشار إلى حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يترأسها عادل عبد المهدي ليس من صلاحيتها إلغاء اتفاقيات دولية، في إشارة إلى الاتفاقية الأمنية بين العراق وواشنطن.

    وحول تداعيات إلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، لفت محي إلي أن القوات العراقية ستواجه إشكالية في عملية التدريب وفي مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، لأن القوات الأمريكية تملك القدرة الجوية في الاستطلاع خاصة مع الحدود العراقية السورية، فيما لا تستطيع القوات العراقية بما تملكه من طائرات السيطرة علي الحدود ولا علي الأجواء، وهذا ما يفتح المجال أمام تسلل العناصر الارهابية إلي العراق والقيام بعمليات تخريب.

    من جانبه قال الدكتور، مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، "إن الولايات المتحدة لا تريد أن تخرج من العراق، مضيفا أن حسابات الرئيس الأمريكي فيما يخص اغتيال قاسم سليماني أبو مهدي المهندس كانت خاطئة فالجماعات المسلحة المنتمية للحشد الشعبي هي أقوي تسليحا من الجيش العراقي.

    وأوضح، أن التحالف أوقف عملياته ضد "داعش" وهناك شكل من أشكال تعليق عمل الكثير من القوي الإقليمية والدولية لآليات تدريبها داخل العراق، الأمر الذي يوحي بأن هناك رسالة جدية خرجت من الجانب الإيراني أو من أجنحتها أو أطراف المقاومة.

    حزب الله يؤكد أن الجيش الأمريكي سيدفع ثمن اغتيال سليماني

    قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن الرد على مقتل القائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هئية الحشد الشعبي أبو مهدي، يكون بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة.

    وأضاف أن الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط سيدفع ثمن اغتيال سليماني عندما يعود الجنود والضباط الأمريكيون إلى ديارهم في نعوش، في إشارة إلى إمكانية استهدافهم.

    وحول هذا الموضوع، قال الخبير في الشؤون الدولية، د. أحمد الزين "إن العراق وإيران لا بد وأن يردوا على مقتل سليماني،  معتبرا  قرار البرلمان العراقي بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، آخر الخطوات السلمية، لأن بعد ذلك الخطوات العسكرية هي من ستتحدث، على حد قوله.

    وأعرب عن اعتقاده أنه ستكون هناك ضربات لقواعد أمريكية ليس في المنطقة فحسب ولكن في كل مكان تتواجد فيه القوات الامريكية".

    وأشار الزين إلى أن المواجهة لن تكون مباشرة بين حزب الله وأمريكا، لأن الأمين العام لحزب الله، قال إن مسؤولية إخراج القوات الأمريكية من المنطقة سيكون مسؤولية محور المقاومة، على حد قوله.

    أردوغان يقول إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا

    وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
    © AFP 2019 / ADEM ALTAN
    "لا منتصر في حرب ليبيا"... تركيا تعترف بتفوق حفتر وتحذر من دخوله طرابلس
    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في العاصمة الليبية طرابلس.

    وأضاف أنه ”سيكون هناك مركز عمليات (في ليبيا) وسيكون هناك ضابط تركي برتبة لفتنانت و جنرال للقيادة وسيعملان على إدارة الوضع هناك، على حد قوله.

    في هذا السياق، قال المحلل السياسي الليبي، د.علام الفلاح "إن أردوغان يبعث بالمقاتلين المرتزقة فقط لليبيا، مستبعدا أن ترسل قوات أنقرة قوات نظامية إلى طرابلس.

    وأشار إلى أن أردوغان يرغب في تدويل القضية الليبية أكثر مما يرغب في إرسال قواته، حتى يدعو المجتمع الدولي للجلوس للتفاوض وترضية جميع الأطراف.

    انظر أيضا:

    نقل جثماني سليماني والمهندس على متن طائرة إلى مدينة مشهد... فيديو
    إسرائيل: اغتيال قاسم سليماني قد يؤدي لتغيير استراتيجي في المنطقة
    السعودية توجه دعوة بعد مقتل قاسم سليماني... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, العراق, تركيا, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألعاب نارية أثناء افتتاح المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقى العسكرية برج سباسكايا في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 23 أغسطس 2019
    أفضل 100 صورة لـ"سبوتنيك" في 2019
    كل عام وأنتم بخير من فريق سبوتنيك!
    تهنئة من فريق "سبوتنيك"
    الطائرة التي استهدفت قاسم سليماني
    مواصفات الطائرة التي استهدفت قاسم سليماني
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك