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17:35 16 يناير/ كانون الثاني 2020
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    لافروف يدعو دول الخليج لدراسة آلية أمنية مشتركة ودولتان تدعوان لمحادثات حول اتفاق جديد مع إيران

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    مواضيع حلقة اليوم: لافروف يدعو دول الخليج لدراسة آلية أمنية مشتركة للمنطقة، وفرنسا وبريطانيا تدعوان لمحادثات حول اتفاق جديد مع إيران، واتفاق مبدئي بين مصر وإثيوبيا والسودان حول تحديد إجراءات ملء سد النهضة.

    لافروف يدعو دول الخليج لدراسة آلية أمنية مشتركة

    أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المبادرة الروسية حول آلية الأمن الجماعي في منطقة الخليج لا تزال على الطاولة.

    وخلال كلمة أمام مؤتمر الدولي في نيودلهي أمس، قال لافروف إن موسكو طرحت مقترح الآلية الأمنية الجماعية في وضع أقل خطورة بكثير من الآن، وهذه الفكرة لا تزال على الطاولة، معربا عن أمله في أن تجري دراستها الآن.

    واقترحت روسيا، في يوليو العام الماضي، تشكيل مجموعة عمل لإعداد مؤتمر دولي حول الأمن والتعاون في منطقة الخليج، ما يسمح بإنشاء منظمة دائمة لهذا الغرض

    قال ماجد التركي، رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية  إن "الجانب الروسي طرح مقترح تشكيل آلية منذ سنوات وقبل توتر العلاقة مع روسيا، موضحا أن "الطرح الجديد يراعي المصلحة الإيرانية في ظل الخلافات المتجذرة مع أمريكا منذ قدوم ترامب".

    وشدد على أن "العلاقة الخليجية مع الولايات المتحدة مرهقة ومكلفة جدا في مقابل أن الجانب الروسي قطع مرحلة جيدة من العلاقات بالذات مع السعودية والإمارات والمتطلبات المالية الروسية أقل بكثير من الضغط الأمريكي في هذا المجال".

    فرنسا وبريطانيا تدعوان لمحادثات حول اتفاق جديد مع إيران

    قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في خطاب بثه التلفزيون الحكومي الخميس، إن بلاده تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بكميات أكبر مما كانت عليه قبل توصلها للاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015.

    ورفض الرئيس الإيراني، الأربعاء، فكرة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جنسون باستبدال الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى بآخر تدعمه الولايات المتحدة.

    يأتي هذا بعد ساعات من إعلان فرنسا وبريطانيا وألمانيا عزمها أبلاغ الاتحاد الأوروبي بتفعيل آلية فض النزاع النووي وتصريح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان بأن الاتفاق النووي في خطر والحل الوحيد لأزمة إيران يتمثل في موافقة طهران على محادثات حول اتفاق جديد موسع، وتخفيف الولايات المتحدة للعقوبات

    قال الكاتب والمحلل السياسي، مناف كيلاني، إن "الموقف البريطاني من الملف النووي الايراني مرده أن لندن منحازة بشكل كامل للسياسات الأمريكية كما أن فرنسا تحاول أن تكسب بعض الدعم الأمريكي في سياستها الخارجية، مضيفا أن الدول الأوربية تتخذ أي ذريعة للتنصل من الاتفاق النووي لأنها لم تكن مقتنعة به منذ البداية .

    وأوضح، كيلاني، أن تفعيل أوروبا آلية تسوية النزاع كان يمكن لأوروبا أن تفعلها منذ الانسحاب الأمريكي ولكن ضد أمريكا إلا أنه لم يقاض أحد أمريكا ، مبينا أن هذه الخطوة من قبل الدول الأوروبية هي إعلامية ولن تعطي أية نتيجة.

    اتفاق مبدئي بين مصر وإثيوبيا والسودان حول تحديد إجراءات ملء سد النهضة

    اتفق وزراء من مصر وإثيوبيا والسودان يوم الأربعاء على الاجتماع مجددا في واشنطن في وقت لاحق هذا الشهر لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن سد النهضة على النيل الأزرق.

    وقالت وزارة الخزانة الأمريكية التي استضافت اجتماعا للوزراء في واشنطن هذا الأسبوع في بيان مشترك مع الدول الثلاث والبنك الدولي إنهم اتفقوا خلاله على ملء خزان سد النهضة، على مراحل خلال الموسم المطير، على أن يأخذ ذلك في الحسبان التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب.

    قال د.أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام في مصر إن "أهم البنود التي تم الاتفاق عليها بين مصر وأثيوبيا تتعلق بانسياب المياه في فترات الجفاف الشديدة وهو ما كانت يتشبث به الجانب المصري".

    ولفت سلامة إلى أن "ما هو أهم من البنود هو ما هية الاتفاق المرتقبة وطبيعة البرتوكول، وهو اتفاق فني تفصيلي أو بروتوكول فني يفرغ ويعكس ويفصل المباديء العامة العشرة الواردة في اتفاقية المباديء التي وقعتها مصر والسودان وأثيوبيا في 2015".

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