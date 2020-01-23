تسجيل
17:26 23 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    مواجهات في بيروت احتجاجا على تشكيل الحكومة... حكومة الوفاق تقاطع اجتماع وزراء خارجية الجوار الليبي

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202001231044160295-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A/

    مواضيع حلقة اليوم: تظاهرات ومواجهات عنيفة في بيروت احتجاجا على تشكيل الحكومة الجديدة؛ والجزائر تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي وسط مقاطعة حكومة الوفاق؛ والبرلمان المغربي يصادق على ترسيم للحدود يشمل المجال البحري للصحراء الغربية.

    تظاهرات ومواجهات عنيفة في بيروت احتجاجا على تشكيل الحكومة الجديدة

    أصيب عدد من عناصر الشرطة اللبنانية خلال مواجهات مع متظاهرين في بيروت، أمس الأربعاء، احتجاجا على إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

    أكدت، د. علا بطرس مستشارة وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، على ضرورة منح الحكومة الجديدة مزيدا من الوقت قبل الحكم عليها، أرجعت سبب الرفض الشعبي لها لغياب الثقة و سلوك السلطة علي مدار سنوات، وما تخلله من سياسات اقتصادية خاطئة.

    من جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور رائد المصري:

    إن الحراك الشعبي لديه أكثر من موقف لاسيما وأن الثقة مفقودة بين الشعب والسلطة السياسية منذ أكثر من ثلاثين عاما، لذلك فإن اللبنانيين ينتظرون ما ستفعله الحكومة والوعود التي أطلقتها، مرجحا أن يكون طرف واحد هو من قام بتشكيل الحكومة.

    الجزائر تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي وسط مقاطعة حكومة الوفاق

    تستضيف العاصمة الجزائرية، الخميس، مؤتمرا لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا من أجل بحث دفع سبل الحل السياسي هناك، وذلك بعد أقل من أسبوع على انعقاد مؤتمر برلين الذي استهدف دعم وقف إطلاق النار في ليبيا.

    ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد ومالي والنيجر.

    في هذا الإطار، قال المحلل السياسي الليبي، سنوسي إسماعيل:

    إن "الجزائر تحاول البناء على ما خرج من مؤتمر برلين ومحاولة تطويره"، مشيرا إلى أن "هناك خطأ بروتوكولي سياسي قامت به الجزائر بدعوة وزير خارجية حكومة الوفاق في هذا الاجتماع ما يعد مخالفا قرارات مجلس الأمن والتشريعات الليبية النافذة".

     ولفت إلى أن "كل المحاولات لجمع حكومة الوفاق مع المؤقتة كانت ترفض لما يشكله مع مخالفة لاتفاق الصخيرات الذي يقنن المرحلة الانتقالية لعدة أسباب".

    وأضاف أنه "منتظر من الجزائر أن تستمر في تطوير موقفها من ليبيا وألا تكتفي بتصريحات فقط أو دعوة أطراف غير شرعية لا تمثل ليبيا".

    البرلمان المغربي يصادق على ترسيم للحدود يشمل المجال البحري للصحراء الغربية

    صادق البرلمان المغربي، أمس الأربعاء، على قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية، التي يوجد نزاع بشأنها مع جبهة "البوليساريو".

    وأعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة، أن هذين القانونين يتيحان تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية".

    قال البرلماني المغربي السابق، عبد الصمد بلكبير:

    إن "المغرب في السنوات الأخيرة أضحى يسجل انتصارات متتالية آخرها سحب اعتراف أقطار أفريقية وفي أمريكا الجنوبية بالبوليساريو، ما يشكل تغيرا كبيرا في ميزان القوة الدبلوماسية.

    ولفت إلى أن "الوقائع السياسية ترجح المغرب في هذه المسألة إضافة للوضعية داخل الجزائر في ظل خروج الصقور من الجيش الجزائري خارج البلاد أو في السجون أو من العمل السياسي".

    وأضاف أن "الرئيس تبون كانت له إيجابيات في الوقت الأخير بعدما شبه الملك محمد الخامس ببو مدين وحديثه عن المصالحة مع المغرب في حملته الانتخابية".

    تابع المزيد على "عالم سبوتنيك"...

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مواطنون صينيون يستعدون للاحتفال بالعام القمري الجديد في بكين، الصين
    "عام الجرذ"...الصين تستعد لاستقبال العام الجديد
    لن يرحلوا قبل أن يشفطوا آخر قطرة نفط
    لن يرحلوا قبل "أن يشفطوا" آخر قطرة نفط
    13 معلومة عن زينة عكر أول وزيرة دفاع عربية
    13 معلومة عن زينة عكر أول وزيرة دفاع عربية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك