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16:00 GMT24 يناير/ كانون الثاني 2020
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    عالم سبوتنيك

    ترامب يعلن عن خطته للسلام قريبا... وظريف: طهران ترحب بالحوار مع جيرانها

    عالم سبوتنيك
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    مواضيع الحلقة: مصير خطة السلام الأمريكية المرفوضة فلسطينيا، والآلاف يستجيبون لدعوة الصدر بالخروج في مليونية ضد وجود القوات الأجنبية، وظريف يقول إن طهران ترحب بالحوار مع جيرانها في الخليج.

    مصير خطة السلام الأمريكية المرفوضة فلسطينيا

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكشف عن خطته التي طال انتظارها للسلام في الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع القادم.

    وقال ترامب إن رد فعل الفلسطينيين قد يكون سلبيا في البداية على خطته لكنه أوضح أنها ستعود عليهم بالنفع. وقد وجه ترامب دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه في الانتخابات بيني جانتس لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط.

    من جانبه جدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، التأكيد على الرفض القاطع للقرارات الأمريكية حول القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل. وأضاف أنه إذا ما تم الإعلان عما يسمى بـ"صفقة القرن" بهذه الصيغ المرفوضة، فستعلن القيادة عن سلسلة إجراءات تحافظ فيها على الحقوق الشرعية للفلسطينيين.

    قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية إن عودة ترامب والإدارة الأمريكية للحديث عن "صفقة القرن" يعود في جزء منه لأسباب داخلية تخص ترامب وأزمته الداخلية وإجراءات عزله، وفي جزء منه خوفا من أطراف أخرى للاستحواذ على ملف القضية الفلسطينية وتقديم حلول لها مثل روسيا وفرنسا التي بدأت كل منهما خطوات في هذا الاتجاه.

    وأضاف فهمي تعليقا على ما سربته وسائل إعلام إسرائيلية عن ملامح الصفقة إن هذه الصورة المسربة هي الصورة الرابعة للصفقة بتعديلات طفيفة، لافتا إلى أنها لا تحوي أي جديد فهي إعادة تدوير لأفكار قديمة وليس من بينها أي فكرة عن إقامة دولة أو كيان للفلسطينيين.

    الآلاف يستجيبون لدعوة الصدر بالخروج في مليونية ضد وجود القوات الأجنبية

    تظاهر مئات الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وسط العاصمة العراقية بغداد. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق. وأغلقت السلطات الأمنية جسري الجادرية والطابقين وسط بغداد لتأمين سلامة المتظاهرين.

    وشهدت ساحات اعتصام المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، مواجهات بين المحتجين ومسلحين مجهولين في كل من بغداد والبصرة وكربلاء.

    وقال حسين ناصر، الصحفي المتابع للحراك الشعبي العراقي، إن الساحات بدأت تتلقى المتظاهرين المتوافدين للتظاهر بناء على دعوات خرجت من أكثر من جهة مثل الدعوة التي أطلقها مقتدى الصدر وغيره احتجاجا على الوجود الأمريكي في العراق.

    ولفت ناصر إلى أن السمة العامة لتظاهرات اليوم هي التخلى عن أي انتماء أو شعار حزبي أو ديني والعلم الوحيد المرفوع هو علم العراق .

    وأشار ناصر إلى أنه ليس هناك خوف من اشتراك الحشد الشعبي في مظاهرات اليوم لأن الحراك منذ بدايته ضم فصائل انضوت بعد ذلك تحت إطار الحشد الشعبي، والذي يضمن سلامة المظاهرات هو تخلي أي فصيل عن شعاراته الحزبية الضيقة وتقديم شعار العراق فقط.

    ظريف يقول إن طهران ترحب بالحوار مع جيرانها في الخليج

    قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده ترحب بالحوار مع "جيرانها" في الخليج. وكتب ظريف في تغريدة له على "تويتر"، أن بلاده مستعدة للمشارکة في أي"عمل تکاملي" يصب في مصلحة المنطقة.

    وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد صرح أن بلاده منفتحة على المحادثات مع إيران، إذا أقرت إيران بأنه لا يمكنها دعم أجندتها الإقليمية من خلال العنف. وأعرب بن فرحان عن سعادته بتجنب أي تصعيد في المنطقة مع إيران، منوها بأن هناك "دولا كثيرة عرضت الوساطة في محادثات مع إيران".

    قال أستاذ العلوم السياسية بالإمارات، د. عبد الخالق عبدالله، إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سبق وأطلق مثل هذه الدعوات من قبل لكنها مجرد تصريحات ، لأن ما يصدر من أفعال من قبل إيران يتناقض تماما مع تصريحاتها والتي تبدو إيجابية ولكنها ليست مقنعة"، وتابع "أنه يجب على إيران قبل أن تطلق مثل هذه التصريحات أن تراجع أفعالها على أرض الواقع والتوقف عن التدخلات في المنطقة العربية ودعم الجماعات المسلحة وكذلك التوقف عن التهديدات المستمرة لسلامة الملاحة في الخليج ". وأكد أن "المملكة العربية السعودية ودول الخليج لن تستقبل هذه التصريحات سوى بالرفض وعدم الترحيب".

    وأشار إلى أن الهدف من إطلاق ظريف لهذه الدعوة هو مجرد نوع من العلاقات العامة في المقام الأول، فإيران تدرك جيدا أنها الآن في عزلة ومفروض عليها عقوبات وأن معظم دول العالم ترصد تصرفاتها وتصريحاتها، لذلك تبعث الأخيرة كل فترة بتصريحات لتجذب وسائل الإعلام العالمية نحوها و لتوصيل رسالة للعالم بأنها دولة تحترم الدول المجاورة لها وتطبق مبدأ حسن الجوار.

    ومن طهران قال دكتور هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق لبرنامج "عالم سبوتنيك":

    إن دعوة جواد ظريف للحوار مع دول الخليج ليست دعوة جديدة فقد كرر ذلك مرارا وعبر أكثر من مرة عنها وعن مبادرات أخرى ومنها مبادرة هرمز لحماية أمن الخليج من خلال دول الخليج فقط دون تدخل أجنبي. مشيرا إلى أن ارتهان دول الخليج للقرار الأمريكي والصهيوني هو ما كان يحول دائما إلى إفشال كل هذه المبادرات.

    وأشار أفقهي إلى أنه ليس لإيران أذرع عسكرية كما تدعي دول الخليج وإنما حيث يوجد احتلال أمريكي صهيوني هناك انتفاضات شعبية ضد هذا الاحتلال، مشيرا إلى أن نغمة الأذرع العسكرية أصبحت نغمة مملة ومعادة ومكررة.

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

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