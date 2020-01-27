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15:42 GMT27 يناير/ كانون الثاني 2020
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    عالم سبوتنيك

    إسرائيل تسمح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية... وعبد المهدي يحذر من تحول العراق لساحة حرب

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    مواضيع الحلقة: بعد يوم من زيارة أردوغان... وزير خارجية الإمارات يزور الجزائر؛ لأول مرة إسرائيل تسمح بالسفر إلى السعودية في حالات محدودة؛ عبد المهدي: استهداف السفارة الأمريكية في بغداد قد يجعل العراق ساحة حرب.

    بعد يوم من زيارة أردوغان... وزير خارجية الإمارات يزور الجزائر

    يتوجه وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، إلى الجزائر، اليوم الاثنين، بعد يوم واحد من زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي بحث مع نظيره الجزائري عدة قضايا أبرزها الأزمة الليبية.

    ومن المتوقع أن يجري بن زايد محادثات مع نظيره الجزائري، صبري بوقدوم، كما سيحظى باستقبال الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس الحكومة، عبد العزيز جراد".

    في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، بوزيان مهماه:

    إن الموقف الجزائري منذ بداية الأزمة الليبية كان متوازنا بضرورة أن يكون الحل بين كل الأطراف الليبيين علي مختلف توجهاتهم وأن يكون الحل ليبيا خالصا.

    وأضاف أنه مع دخول العديد من الأطراف علي خط الأزمة الليبية جددت الجزائر موقفها في مؤتمر برلين الرامي لعدم التجاوز علي مقررات الشرعية الدولية.

    وحول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلي الجزائر لفت إلي أنه يدخل ضمن  التوافقات التي ترمي إلي إحداث مقاربة سياسية من أجل الحفاظ علي وحدة التراب الليبي معربا عن اعتقاده أن الموقف التركي سيذهب بهذا الاتجاه .

    على صعيد الأوضاع الميدانية، قال عضو مجلس النواب الليبي، إدريس المغربي، إن اشتباكات عنيفة وقعت، أمس الأحد، بين الجيش الليبي و الجماعات المسلحة في منطقة أبو قرين التي تبعد حوال 100 كم عن مدينة مصراته.

    و أضاف أن الجيش انسحب لبضعة كيلو مترات عن هذه المنطقة بسبب المدنيين، لكنه أكد  أن الجيش الليبي عازم على القضاء على الميليشيات رغم الهدنة  .

    و أوضح المغربي، أن الهدنة في ليبيا "هشة"، لافتا إلى أن الجيش الليبي حقق تقدمات كبيرة جدا بإتجاه العاصمة، مؤكدا أن الجيش لن يوافق علي الهدنة لأن الشعب بالكامل ملتف حول قوات الجيش للقضاء علي الميليشيات، حسب تعبيره.

    لأول مرة إسرائيل تسمح بالسفر إلى السعودية في حالات محدودة

    قررت إسرائيل لأول مرة في تاريخ الدولة العبرية السماح رسميا لمواطنيها بالسفر إلى السعودية لغرض الحج أو التجارة، حسبما أعلن وزير الداخلية الإسرائيلية أرييه درعي، أمس الأحد.

     لكن تل أبيب شددت في الوقت نفسه، على  ضرورة أن يحصل المسافرين الإسرائيليين على موافقة المملكة، ولم يصدر أية تعليق من الجانب السعودي على هذه التصريحات.

    قال المحلل السياسي الإسرائيلي، شاهر النهاري:

    إن القرار الإسرائيلي، ربما جاء في محاولة لاستغلال انفتاح السعودية تجاريا على العالم، واستقبالها للكثير من السياح والمستثمرين عن طريق تأشيرة السياحة.

    وأضاف أن الكثير من الإسرائيليين يمتلكون جوازات سفر غير إسرائيلية كعرب 48، ويحتاجون للذهاب إلى السعودية لأداء فريضة الحج أو العمرة أو حتى السياحة والتجارة، لافتا إلى أن هذا الأمر قد يكون مطروحا في المستقبل ببعض الشروط التي ستضعها السعودية حال موافقتها على ذلك".

    عبد المهدي: استهداف السفارة الأمريكية في بغداد قد يجعل العراق ساحة حرب

    أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، عن مخاوفه في أن يتسبب استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، أمس الأحد، في تحويل العراق إلى ساحة حرب.

    و أمر عبد المهدي في أعقاب سقوط عدة قذائف على المنطقة الخضراء ببغداد، أصاب إحداها مبنى السفارة الأمريكية، القوات الأمنية "بالانتشار والبحث والتحري لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، واعتقال من أطلق هذه الصواريخ لينال جزاءه أمام القضاء".

    في هذا السياق، قال الخبير السياسي و الاستراتيجي العراقي، سعود الساعدي، إن هناك على ما يبدو بعض الجماعات المسلحة التي لا تريد للعراق أن يستقر، وتحاول أن توجد شرخا بين حركات المقاومة التي توحدت مؤخرا لرفض التواجد الامريكي في العراق.

    وأكد أن الإدارة الأمريكية تسعى لخلق مبرر لتواجدها العسكري على اعتبار أن الأوضاع الأمنية في العراق تستوجب وجودها، لأن الحكومة غير قادرة على السيطرة على هذه الجماعات المسلحة".

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