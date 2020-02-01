موسكو تؤكد تنفيذ كامل التزاماتها بشأن إدلب... التوصل لاتفاق مبدئي حول أزمة سد النهضة

بعد تهديد أردوغان... موسكو تؤكد أنها تفي بكامل التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي حول إدلب..

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو تفي بكامل التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي الخاص بإدلب، لكنه أكد أن الهجمات الإرهابية المستمرة بإدلب تُشكل مصدر قلق عميق لموسكو.

وجاءت التصريحات الروسية ردا على اتهامات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لموسكو بأنها لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق خفض التصعيد في إدلب.

في هذا الصدد، قال فايز حوالة خبير الشؤن الروسية، إن تصرفات الرئيس التركي تدخل في إطار حماية الإرهابيين وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وعادة ما يفعل ذلك تحت ذريعة حماية المدنيين، وبالتالي جميع محاولات أردوغان سوف تفشل لأن هناك إصرارا من سوريا وروسيا على إنهاء تواجد الإرهابيين على البقعة الأخيرة في إدلب..

وأعرب عن اعتقاده بأن تركيا تحاول الضغط للحصول على مكاسب للوصول إلى مقايضة مقابل تأمين مصالح أخرى في مناطق أخرى وتحديدا في ليبيا.

في المقابل، قال المحلل السياسي التركي طه عودة أوغلو، إنه قبل تهديد أردوغان بشن عملية ضد إدلب كان قد صرح بأن كل التفاهمات والاتفاقات مع روسيا انتهت خاصة بعد سقوط معرة النعمان.

مصر وإثيوبيا والسودان يتوصلون لاتفاق مبدئي بشأن أزمة سد النهضة...

أكد وزراء خارجية مصر والسودان و إثيوبيا، التوصل لاتفاق مبدئي حول مراحل ملء خزان سد النهضة وآليات التخفيف وضبط الملء والتشغيل أثناء فترات الجفاف.

وأضافت الدول الثلاث في بيان مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي عقب مباحثات جرت في واشنطن، أمس الجمعة، إنهم سيوقعون اتفاقا نهائيا بحلول نهاية شهر فبراير شباط.

قال النائب ماجد أبو الخير، عضو لجنة الشؤون الإفريقية في البرلمان المصري، إن تأجيل توقيع الاتفاق النهائي حول سد النهضة، إلى نهاية شهر فبراير جاء لاستكمال دراسات ملئ السد على قواعد عادلة لجميع الأطراف دون وقوع أي أضرار، مؤكدًا تمسك القاهرة بتحديد ألية فض المنازعات، بما يضمن عدم وجود مشاكل أو أضرار مائية لها في المستقبل على حد وصفه.

انتهاء المهلة التي منحها الرئيس العراقي للكتل النيابية لاختيار رئيس للوزراء...

تنتهي، اليوم السبت، المهلة التي منحها الرئيس العراقي برهم صالح للكتل النيابية، لاختيار مرشح لمنصب رئاسة الوزراء.

يأتي ذلك فيما لوح المحتجون في أنحاء العراق بالتصعيد ضد الحكومة إذا لم يتم مراعاة شروطهم عند اختيار المرشح لرئاسة الوزراء.

إلى ذلك، جددت المرجعية الدينية العليا في العراق، دعوتها إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في "أقرب فرصة ممكنة" لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

في هذا الصدد، قال عادل المانع، رئيس تحرير صحيفة "السياسية" العراقية، إن "رسائل المرجعية العليا في العراق الماضية بمثابة الملاذ الأمن في العراق، بعد تعقد العملية السياسية.

و اعتبر أن تشكيل حكومة جديرة بالثقة تشرف على الانتخابات المبكرة، هو المخرج الوحيد للازمة العراقية.