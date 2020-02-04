تسجيل
14:55 GMT04 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    جدل في السودان بعد لقاء البرهان ونتنياهو... اللجنة العسكرية الليبية تبدأ محادثات في جنيف

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202002041044431118-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81/

    مواضيع حلقة اليوم: جدل كبير في السودان بعد لقاء نتنياهو والبرهان، وإعلان إسرائيل عن النية لتطبيع العلاقات بين البلدين، وروسيا تلغي مؤتمر سوتشي للاستثمار بسبب فيروس كورونا، وتقيد دخول الصينيين إلى أراضيها، واللجنة العسكرية الليبية المشتركة تبدأ محادثات في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

    جدل كبير في السودان بعد لقاء نتنياهو والبرهان، وإعلان إسرائيل عن النية لتطبيع العلاقات بين البلدين

    أثار اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة الوداني عبد الفتاح البرهان جدلا كبيرا في السودان، بعد أن أعلنت إسرائيل عن اللقاء الذي عقد في أوغندا والذي تمت خلاله مناقشة تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل لأول مرة منذ حرب 1967.

    وقال وزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة فيصل صالح إنه ليس لديه معلومات عن الزيارة وإن مجلس الوزراء لم يناقشها. وذكر صالح في بيان لاحق أن المسؤولين سينتظرون توضيحات لدى عودة البرهان.

    استنكر ساطع حاج القيادي في الحزب الناصري وقوى الحرية والتغيير ما أقدم عليه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو منفردا ودون تشاور مع بقية الأجسام التي تشكل نظام الحكم الجديد في مرحلة ما بعد الثورة، مشيرا إلى أن ما أقدم عليه البرهان يعد خروجا على هذا النظام خاصة وأنه يتعلق بأمر تترتب عليه أشياء في غاية الخطورة على مستقبل السياسة السودانية والمنطقة .

    وأشار حاج إلى أن إسرائيل ستظل في نظرنا هي اللاعب الأمريكي لصالح المشروع الإمبريالي لتفتيت المنطقة العربية ونهب ثرواتها لصالح هذا المشروع مضيفا أننا في السودان لنا تجارب كثيرة مع إسرائيل، وذلك عندما تم فصل السودان إلى دولتين في العام 2011 وكانت إسرائيل وراء هذا المشروع وهي تسعى الآن لتكوين دولة ثالثة في غرب السودان .

    روسيا تلغي مؤتمر سوتشي للاستثمار بسبب فيروس كورونا، وتقيد دخول الصينيين إلى أراضيها

    أعلن نائب وزير الصحة الروسي سيرغي كرايفوي، أنه "لم يتم بعد تحديد سلالة فيروس "كورونا" المستجد لدى المرضى المصابين في روسيا مضيفاً أن روسيا تستعد لاحتمال عدوى واسعة النطاق".

    وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، عدم تفشي سلالة فيروس كورونا الجديد في روسيا وأشارت الى ان الصين لم تسلم روسيا سلالة فيروس كورونا الجديد حتى الآن، لكن المختصين الروس يعملون على تصنيع اللقاح.

    كما أصدر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قرارا بتأجيل المؤتمر الروسي الاستثماري المخطط في الفترة 12-14 فبراير بسوتشي بسبب الوضع مع فيروس كورونا.

    قال، الكاتب والمحلل السياسي، مسلم شعيتو أن:

    الحكومة الروسية اتخذت إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا وعدم المفاجئة به مثل إلغاء مؤتمر سوتشي الاقتصادي، ووقف الرحلات إلي الصين، وإجلاء الرعايا الروس من المدن الصينية، وتجهيز المناطق المحاذية للحدود الصينية بالمعدات والأدوية الضرورية والخبراء، مضيفا أن الإجراءات حتى الآن جيدة وتنعكس على الوضع العام وهناك حالتان على الحدود الروسية مصابتان بهذا الوباء، بالإضافة إلي اشتباه في حالتين في سان بطرسبورغ، إلا أنه مع الفحوصات تبين أنهما يعانيان من وعكات صحية عادية.

    وحول موافقة الحكومة الروسية على إلغاء مؤتمر سوتشي، أوضح شعيتو أن "هذا يأتي في إطار التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، الذي سيؤثر على أسعار السلع البديلة، حيث ستستفيد الولايات المتحدة من تصدير الكثير من منتوجاتها بعد وقف الصادرات الصينية إلى دول العالم، وتابع "إن السيناريو يبدو مخططا لضرب الاقتصاد الصيني خاصة مع الحملة الدعائية ضد الصين من قبل الإعلام الغربي" .

    اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تبدأ محادثات في جنيف برعاية الأمم المتحدة

    قال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إن هناك "إرادة حقيقية لبدء التفاوض" بين الطرفين المتناحرين مع بدء محادثات عسكرية بين ضباط عسكريين من الطرفين في جنيف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

    لكن سلامة قال للصحفيين إن الطرفين ينتهكان حظر السلاح وإن المرتزقة لا يزالون يتدفقون على ليبيا.

    وأضاف سلامة أن المسار السياسي لحل الأزمة الليبية يتوقع أن يبدأ بعد أسبوعين ويرجح أن يجري في مدينة جنيف السويسرية، فيما أكد خلال مؤتمر صحافي في جنيف أن لقاء اللجنة الاقتصادية الليبية المشتركة القادم سيتم في القاهرة يوم الأحد المقبل".   

    أكد رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف أن:

    الاجتماع المنعقد في جنيف بين القيادات العسكرية الليبية من الطرفين المتصارعين على درجة كبيرة من الأهمية كونه لقاء بين النافذين على الأرض وربما يمهد لشيء ما يكون ملزما للسياسيين الذين سينعقد اجتماع مماثل لهم الأسبوع القادم في جنيف أيضا.

    وأشار الصيداوي إلى أن التفاوض السياسي الذي سيعقب اجتماع العسكريين سيكون وفقاً لاجتماع برلين الذي يحظى بدعم دولي أمريكي وأوروبي كبير مما يرجح احتمالية التوصل إلى اتفاق.

    للمزيد من التفاصيل والخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سياح يرتدون أقنعة واقية بعد تأكيد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا، يلتقطون صورة سيلفي أمام نافورة تريفي في روما، 31 يناير 2020
    وجه كورونا السياحي... التقاط صور بالأقنعة الواقية قرب المعالم السياحية
    لقاء بي بي و البرهان في أوغندا
    لقاء "بي بي" والبرهان وتطبيع العلاقات
    إنفوجراف.. من هو رئيس الوزراء العراقي الجديد؟
    رئيس الوزراء العراقي الجديد في سطور
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك