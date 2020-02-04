جدل في السودان بعد لقاء البرهان ونتنياهو... اللجنة العسكرية الليبية تبدأ محادثات في جنيف

مواضيع حلقة اليوم: جدل كبير في السودان بعد لقاء نتنياهو والبرهان، وإعلان إسرائيل عن النية لتطبيع العلاقات بين البلدين، وروسيا تلغي مؤتمر سوتشي للاستثمار بسبب فيروس كورونا، وتقيد دخول الصينيين إلى أراضيها، واللجنة العسكرية الليبية المشتركة تبدأ محادثات في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

جدل كبير في السودان بعد لقاء نتنياهو والبرهان، وإعلان إسرائيل عن النية لتطبيع العلاقات بين البلدين

أثار اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة الوداني عبد الفتاح البرهان جدلا كبيرا في السودان، بعد أن أعلنت إسرائيل عن اللقاء الذي عقد في أوغندا والذي تمت خلاله مناقشة تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل لأول مرة منذ حرب 1967.

وقال وزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة فيصل صالح إنه ليس لديه معلومات عن الزيارة وإن مجلس الوزراء لم يناقشها. وذكر صالح في بيان لاحق أن المسؤولين سينتظرون توضيحات لدى عودة البرهان.

استنكر ساطع حاج القيادي في الحزب الناصري وقوى الحرية والتغيير ما أقدم عليه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو منفردا ودون تشاور مع بقية الأجسام التي تشكل نظام الحكم الجديد في مرحلة ما بعد الثورة، مشيرا إلى أن ما أقدم عليه البرهان يعد خروجا على هذا النظام خاصة وأنه يتعلق بأمر تترتب عليه أشياء في غاية الخطورة على مستقبل السياسة السودانية والمنطقة .

وأشار حاج إلى أن إسرائيل ستظل في نظرنا هي اللاعب الأمريكي لصالح المشروع الإمبريالي لتفتيت المنطقة العربية ونهب ثرواتها لصالح هذا المشروع مضيفا أننا في السودان لنا تجارب كثيرة مع إسرائيل، وذلك عندما تم فصل السودان إلى دولتين في العام 2011 وكانت إسرائيل وراء هذا المشروع وهي تسعى الآن لتكوين دولة ثالثة في غرب السودان .

روسيا تلغي مؤتمر سوتشي للاستثمار بسبب فيروس كورونا، وتقيد دخول الصينيين إلى أراضيها

أعلن نائب وزير الصحة الروسي سيرغي كرايفوي، أنه "لم يتم بعد تحديد سلالة فيروس "كورونا" المستجد لدى المرضى المصابين في روسيا مضيفاً أن روسيا تستعد لاحتمال عدوى واسعة النطاق".

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، عدم تفشي سلالة فيروس كورونا الجديد في روسيا وأشارت الى ان الصين لم تسلم روسيا سلالة فيروس كورونا الجديد حتى الآن، لكن المختصين الروس يعملون على تصنيع اللقاح.

كما أصدر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قرارا بتأجيل المؤتمر الروسي الاستثماري المخطط في الفترة 12-14 فبراير بسوتشي بسبب الوضع مع فيروس كورونا.

قال، الكاتب والمحلل السياسي، مسلم شعيتو أن:

الحكومة الروسية اتخذت إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا وعدم المفاجئة به مثل إلغاء مؤتمر سوتشي الاقتصادي، ووقف الرحلات إلي الصين، وإجلاء الرعايا الروس من المدن الصينية، وتجهيز المناطق المحاذية للحدود الصينية بالمعدات والأدوية الضرورية والخبراء، مضيفا أن الإجراءات حتى الآن جيدة وتنعكس على الوضع العام وهناك حالتان على الحدود الروسية مصابتان بهذا الوباء، بالإضافة إلي اشتباه في حالتين في سان بطرسبورغ، إلا أنه مع الفحوصات تبين أنهما يعانيان من وعكات صحية عادية.

وحول موافقة الحكومة الروسية على إلغاء مؤتمر سوتشي، أوضح شعيتو أن "هذا يأتي في إطار التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، الذي سيؤثر على أسعار السلع البديلة، حيث ستستفيد الولايات المتحدة من تصدير الكثير من منتوجاتها بعد وقف الصادرات الصينية إلى دول العالم، وتابع "إن السيناريو يبدو مخططا لضرب الاقتصاد الصيني خاصة مع الحملة الدعائية ضد الصين من قبل الإعلام الغربي" .

اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تبدأ محادثات في جنيف برعاية الأمم المتحدة

قال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إن هناك "إرادة حقيقية لبدء التفاوض" بين الطرفين المتناحرين مع بدء محادثات عسكرية بين ضباط عسكريين من الطرفين في جنيف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

لكن سلامة قال للصحفيين إن الطرفين ينتهكان حظر السلاح وإن المرتزقة لا يزالون يتدفقون على ليبيا.

وأضاف سلامة أن المسار السياسي لحل الأزمة الليبية يتوقع أن يبدأ بعد أسبوعين ويرجح أن يجري في مدينة جنيف السويسرية، فيما أكد خلال مؤتمر صحافي في جنيف أن لقاء اللجنة الاقتصادية الليبية المشتركة القادم سيتم في القاهرة يوم الأحد المقبل".

أكد رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف أن:

الاجتماع المنعقد في جنيف بين القيادات العسكرية الليبية من الطرفين المتصارعين على درجة كبيرة من الأهمية كونه لقاء بين النافذين على الأرض وربما يمهد لشيء ما يكون ملزما للسياسيين الذين سينعقد اجتماع مماثل لهم الأسبوع القادم في جنيف أيضا.

وأشار الصيداوي إلى أن التفاوض السياسي الذي سيعقب اجتماع العسكريين سيكون وفقاً لاجتماع برلين الذي يحظى بدعم دولي أمريكي وأوروبي كبير مما يرجح احتمالية التوصل إلى اتفاق.

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