تسجيل
15:33 GMT10 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    الجيش السوري يقترب من السيطرة على طريق حلب-دمشق...تحذير أمريكي لإسرائيل من اتخاذ خطوات "أحادية"

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202002101044491962-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/

    مواضيع حلقة اليوم: الجيش السوري يستعيد السيطرة على 600 كم في ريفي حلب وإدلب، ويقترب من طريق دمشق حلب الدولي، وأمريكا تحذر إسرائيل من اتخاذ خطوات "أحادية" في الضفة الغربية، والاتحاد الأفريقي يدعو لحل الأزمة في ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية.

    الجيش السوري يستعيد السيطرة على 600 كم في ريفي حلب وإدلب ويقترب من طريق دمشق حلب الدولي

    أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، أن قواتها المتقدمة من ريف إدلب الشرقي التقت بالقوات المتقدمة من اتجاه حلب الجنوبي، واستعادت السيطرة على مساحة جغرافية تزيد عن 600 كم مربع.

     وأكدت القيادة العامة استمرار الجيش في تنفيذ واجباته الوطنية والدفاع عن سيادة الوطن والقضاء على التنظيمات الإرهابية، وشددت على أن محاولات الدول الداعمة للإرهاب لن تفلح في الحد من انهيار التنظيمات الإرهابية.

    وقال مراسل "سبوتنيك" في سوريا، علي هاشم، إن الجيش السوري يستمر بالتقدم بمحاذاة طريق حلب – دمشق الدولي (M5) الذي يربط الحدود السورية التركية شمالا والحدود السورية الأردنية جنوبا، مضيفا أن هذا الطريق محوري وحيوي بالنسبة للتجارة السورية.

    وأضاف أن الجيش السوري  استعاد السيطرة هلى تلال اسراتيجية عند الاتوستراد، كما استعاد الجيش سيطرته على بعض البلدات إلي الغرب من الطريق الدولي باتجاه مدينة إدلب حيث، معاقل  تنظيم جبهة النصرة الإرهابية وحلفائها .

    وأوضح هاشم أن الجيش يستهدف تحرير الاتوستراد الدولي لإعادة ربط شريان الاقتصاد السوري الذي تمثله حلب ببقية المناطق .

    من جانبه، قال العميد هشام جابر، مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "الجيش السوري حقق تقدما ملموسا وغير مسبوق خلال الشهرين الماضيين منذ بداية ديسمبر وحرر آلاف الكيلو مترات والهدف الأول كان معرة النعمان ثم سراقب ثم التقاء الطريق الدولي حلب دمشق ثم حلب حماة اللاذقية " m5، m4" ، مضيفا أن الهدف من المرحلة الأولي بالنسبة للجيش السوري قد استكملت إلي حد كبير.

    أمريكا تحذر إسرائيل من اتخاذ خطوات "أحادية" في الضفة الغربية

    حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان السلطات الإسرائيلية، من مغبة إعلان السيادة على أراض في الضفة الغربية دون موافقة واشنطن.

    ويأتي التحذير الأمريكي، ردا على إعلان إسرائيل  بدء تحضير خرائط ضم المستوطنات و غور الأردن، بموجب "صفقة القرن" التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى.

    في هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني، باسم برهوم، إن  الخطة الامريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، قد يتم تأجيلها، حال فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات القادمة.

    وأعرب عن اعتقاده، في أن تتأثر "صفقة القرن"، وربما تتأجل إلي أمد غير منظور في حال فشل رئيس حكوم ةتسيير الاعمال الإسرائيلية في الفوز بأغلبية مريحه في الانتخابات القادمة.

    واستبعد برهوم، أن يقوم نتنياهو بالمضي قدما في خططه، ويتحدى الإدارة الأمريكية التي، حذرته من أي خطوة أحادية لضم أراض فلسطينية في إطار الخطة الأمريكية.  

    الاتحاد الأفريقي يدعو لحل الأزمة في ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية

    شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي استضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على ضرورة حل الأزمة الليبية بعيدا عن التدخل الخارجي وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.

    إلى ذلك، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عقد قمة إفريقية في القاهرة تبحث تشكيل قوة لمواجهة ومكافحة الإرهاب في القارة السمراء.

    في هذا السياق، قال د. مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية،  إن "دعوة الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة الليبية تأتي في إطار اتجاه الاتحاد لتصفية أي صراعات داخل القارة الأفريقية.

    وأشار إلي أن هذه الدعوة تأخرت كثيرا لأن القضية الليبية، أصبحت معقدة أكثر من ذي قبل بسبب دخول أطراف إقليمية ودولية متعددة وبالتالي أخذت القضية طابع التدويل.

    وأوضح أن رغبة الاتحاد الأفريقي في حل الصراع داخل الساحة الليبية وأن تنزع القوى الدولية والاقليمية يدها من ليبيا، أمر في غاية الصعوبة بسبب مصالح بعض الدول في ليبيا.

    تابع المزيد على "عالم سبوتنيك"...

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الأمريكية سكارليت يوهانسن تصل لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    الإطلالة الساحرة في أوسكار 2020
    جدار ترامب يدنس مقابر الهنود الحمر
    "جدار ترامب" يدنس مقابر الهنود الحمر
    المدن الأكثر ازدحاما في العالم
    المدن الأكثر ازدحاما في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك