الجيش السوري يسيطر بالكامل على طريق حلب - دمشق الدولي و يواصل التقدم بريف حلب

مواضيع حلقة اليوم: الجيش السوري يسيطر بالكامل على طريق حلب-دمشق الدولي ويواصل التقدم بريف حلب، وزير الخارجية المصري يتوقع اتفاقا نهائيا عادلا بشأن "سد النهضة" الأسبوع المقبل، رئيس الوزراء التونسي الملكف يؤجل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

الجيش السوري، يسيطر بالكامل على طريق حلب - دمشق الدولي و يواصل التقدم بريف حلب

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الجيش السوري أمن بالكامل الطريق الدولي حلب - دمشق بعد استعادة السطيرة على المناطق المحيطة ودحر التنظيمات الإرهابية على جانبي الطريق الدولي.

إلى ذلك، قال مراسل "سبوتنيك" في سوريا، إن الجيش السوري، استعاد السيطرة على بلدة "أورم الكبرى" الاستراتيجية و أكبر معاقل تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بريف حلب الجنوبي الغربي.

قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، اللواء رضا شريقي، إن الجيش السوري لن يدخل مدينة إدلب الآن، حفاظا على أرواح المدنيين، لكنه أكد أن الجيش سيستكمل فتح الطرق الرئيسة مثل طريق حلب – اللاذقية الدولي ( إم 4 ) بعد سيطرته على طريق دمشق – حلب الدولي، لأنها من مقررا اتفاق سوتشي وأستانا.

وأضاف، تعليقا على إسقاط طائرة مروحية ثانية للجيش السوري في غضون أيام بريف حلب، إن " اسقاط الحوامة السورية الثانية من قبل تركيا يأتي بتحريض أمريكي؛ لزيادة حدة المعركة بين سوريا وروسيا مع تركيا ؛ لإخراج أنقرة من العباءة الروسية في سوريا".

وزير الخارجية المصري يتوقع اتفاقا نهائيا عادلا بشأن "سد النهضة" الأسبوع المقبل

توقع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتفاقا نهائيا وعادلا حول سد النهضة، يراعي مصالح مصر ويحمي حقوقها المائية ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري.

وأضاف، "الجانب الأمريكي، سيطرح الأسبوع القادم، على الدول الثلاث نص نهائي، ليُعرض على الحكومات ورؤساء الدول لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه".

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، عن السفير الإثيوبي في واشنطن، فيتسوم أريغا، إن الاتفاق لا يزال بحاجة لمزيد من العمل ليتبلور في صورته النهائية بحلول نهاية الشهر.

في هذا الإطار، قال النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية في البرلمان المصري، إن " مصر تستند في مباحثات سد النهضة الإثيوبي على نواحي علمية جيدة، تسمح بإجراء عملية تفاوض تحقق كافة النتائج المرجوة لجميع الأطراف، ومنها الحفاظ على حق أثيوبيا في التنمية، مع عدم وقوع ضرر على الجانب المصري.

وعن تصريحات السفير الإثيوبي في واشنطن عن عدم تحقيق تقدم في المباحثات، اعتبر النائب البرلماني المصري أن التصريحات الإثيوبية ربما تكون موجهة إلى الداخل.

رئيس الوزراء التونسي المكلف يؤجل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة

يستعد رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، السبت، بعد تأجيل إعلانها 24 ساعة لمزيد من التشاور، فيما اتهمت الأحزاب التونسية رئيس الوزراء المكلف بـ"التحيز".

من جهتها، انتقدت حركة "النهضة" الأسماء التي رشحها الفخفاخ، ودعته لـ "تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان".

وهذا الصدد، قال المحلل السياسي التونسي بدر السلام الطرابلسي، إن تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة جاء بعد تلويح حركة النهضة بعدم مشاركها في حكومة الفخفاخ إن لم يستجب لمقترحاتها بتوسيع حزامها السياسي في الحكومة وإعطائها حقها بما يتناسب وحجمها التمثيلي في الانتخابات النيابية الفائتة.

وفي تعليقه على المتوقع أن يحدث بعد ذلك قال الطرابلسي، إن السيناريوهات كلها محتملة سواء كان التصويت على الحكومة بالثقة وتمريرها أو الذهاب إلى انتحابات جديدة.

ولفت إلى أن حركة النهضة يمكن أن تستعمل تكتيكات أخرى منها إفشال التشكيلات المقترحة في كل مرة وضمان عدم حصولها الثقة.