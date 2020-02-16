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15:11 GMT16 فبراير/ شباط 2020
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    عالم سبوتنيك

    وفد تركي يتوجه لموسكو ورئيس الوزراء التونسي يعلن تشكيل الحكومة والجيش الجزائري يتوعد الإرهابيين

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    مواضيع حلقة اليوم: وفد تركي يتوجه لموسكو، غدا الاثنين، لبحث الوضع في إدلب، رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن تشكيل حكومته، وسط مقاطعة حركة النهضة وقلب تونس، قائد الجيش الجزائري، يتوعد بـ"رد حاسم" على الجماعات الإرهابية التي تسيطر على الحدود مع مالي والنيجر.

    وفد تركي يتوجه لموسكو، غدا الاثنين، لبحث الوضع في إدلب

    قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا لديها علاقات جيدة جدا مع تركيا، لكن ذلك لا يعني أن الجانبين يتفقان على كل شئ.

    وشدد لافروف خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن، على أن "الانتصار على الجماعات الإرهابية في إدلب أمر حتمي".

    إلى ذلك، أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن وفدا تركيا سيتوجه لروسيا، غدا الاثنين، لبحث الوضع في إدلب السورية.

    في هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستبول الروسية، د. عمار قناة"، إن المجال الدبلوماسي وما يحدث اليوم من تبادل الوفود سواء الوفد الروسي إلى أنقرة أو الوفد التركي إلى موسكو الهدف الأساسي منه هو التوصل لصيغة إيجابية و إجراء بعض التعديل على مذكرة سوتشي".

    وقال إن التعاطي التركي تجاه ما يحدث في منطقة إدلب والتصعيد العسكري والإعلامي، الهدف منه هو محاولة الحفاظ على التواجد العسكري التركي بأي شكل، رغم التجاوزات وعدم الإلتزام بتطبيق مذكرة سوتشي.

    ومن المفترض وفقا لتصريحات وزير الخارجية التركي مولوود تشاوس أوغلو، أن العملية السياسية التفاوضية جارية و سيتم التوافق جزئيا على بعض التعديلات في مذكرة سوتشي من حيث عدد مراكز المراقبة

    التركية والمسافات في العمق السوري والعودة والتأكيد على تنفيذ جميع بنود سوتشي وأهمها تحرير طرق إم خمسة وإم اربعة، لتفعيل العملية الإقتصادية في سوريا ثم بعد ذلك يتم التوجه إلى العملية السياسية.

    رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن تشكيل حكومته، وسط مقاطعة حركة النهضة وقلب تونس

    أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، تشكيل الحكومة الجديدة،أمس السبت، مؤكدا في الوقت نفسه أن انسحاب حركة النهضة من الحكومة و عدم منحها الثقة في البرلمان يضع تونس أمام خيارات صعبة. 

    و أضاف أنه " قرر مع رئيس الجمهورية من باب المسؤولية الوطنية، استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا".

    إلى ذلك أعلن حزب "قلب تونس" وهو القوة الثانية في البرلمان، أنه لن يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، و أنه يُفضل البقاء في صفوف المعارضة.

    في هذا الإطار، قال عضو مجلس شورى حركة النهضة التونسية، جلال ورغي، أن حركة النهضة لا تُفضل إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لكن ذلك لا يشكل في الوقت نفسه مصدر قلق.

    وأضاف تعليقا على مقاطعة حركة النهضة لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة و قرارها عدم منح الثقة لها في البرلمان، إن " النهضة  لا تصر على إشراك حزب قلب تونس فقط بل تُصر على تكوين حزام سياسي

    واسع للحكومة يهتم بمشاركة الأحزاب الراغبة بشكل واسع في تشكيل الحكومة الجديدة.

    قائد الجيش الجزائري، يتوعد بـ"رد حاسم" على الجماعات الإرهابية التي تسيطر على الحدود مع مالي والنيجر

    تعهد قائد الجيش الجزائري بالإنابة، السعيد شنقريحة، بـ"رد حاسم" على الجماعات الإرهابية التي تسيطر على الحدود مع مالي والنيجر.

    وتأتي تهديدات الجيش في أعقاب هجوم شنه إرهابيين على نقطة تفتيش للجيش الجزائري على الحدود مع مالي، ما اسفر عن مقتل جندي جزائري وإصابة اثنين آخرين.

    و أضاف شنقريحة أن " الرد سيكون قويا وحاسما بقوة السلاح وبقوة القانون لغاية استئصال الإرهاب نهائيا، وتخليص  الجزائر من دنسه وشروره" .

    وحول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري على ربييج، "إن الجزائر لم تتوقف لحظة عن محاربتها للإرهاب بكل الوسائل، الدبلوماسية و السياسية، و العسكرية، خاصة في منطقة الجنوب حيث

    استطاعت تلك الجماعات المسلحة أن تنسق مع داعميها في دول الجوار التي تعاني من الإرهاب مثل ليبيا والنيجر ومالي، ومن هنا كان خطاب رئيس أركان الجيش الجزائري بمثابة رسالة لكل هؤلاء".

    وأكد ربييج، أن دور الجزائر في حل الأزمة الليبية سياسيا معروف، من خلال الجهود الدبلوماسية الرامية لحلحلة هذه الأزمات، مؤكدا أن الجزائر تعتمد سياسة تأمين المناطق الحدودية، حتى لا تكون حاضنة لهذه

    الجماعات المسلحة، كما أنها تدعم دول الجوار بالإمكانات حتى تخرج من دائرة الفقر.

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    الكلمات الدلالية:
    تونس, تركيا, روسيا, سوريا, الجزائر
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