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15:36 GMT17 فبراير/ شباط 2020
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    تقدم كبير للجيش السوري في ريف حلب... شروط تحالف القوى والأكراد للموافقة على حكومة علاوي

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    مواضيع حلقة اليوم: الجيش السوري يسيطر على محيط حلب قبيل محادثات تركية – روسية حول سوريا، ولجنة متابعة مؤتمر برلين تدعو أطراف الصراع الليبي إلى الالتزام بالهدنة، وتحالف القوى الوطنية والحزب الديمقراطي الكردستاني يحددان 6 شروط للموافقة على حكومة علاوي.

    الجيش السوري يسيطر على محيط  حلب قبيل محادثات تركية – روسية حول سوريا

    أعلن الجيش السوري تحرير عشرات القرى والبلدات بريف حلب الغربي والشمالي الغربي، بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضد مواقع التنظيمات الإرهابية.

    وبذلك، يحكم الجيش السوري سيطرته على كامل محيط مدينة حلب ويؤمنها بالكامل.

    وتأتي هذه التطورات الميدانية، قبيل مباحثات روسية تركية مرتقبة، تستضيفها موسكو، الاثنين، لمناقشة الأوضاع في إدلب.

    في هذا الصدد، قال مدير مركز دراسات الشرق الأوسط للدراسات، العميد هشام جابر،  إن الانجازات العسكرية التي حققها الجيش السوري خلال الأسبوع الأخير وسيطرته على محيط حلب وتأمين المدينة بالكامل،  "تعني طي ملف تقسيم سوريا"، لأن حلب تمثل رأس المثلث  "حلب – دمشق - الساحل السوري وبينهما المنطقة الوسطى التي تمثل النقاط الرئيسية التي تتعلق بملف التقسيم.

    وأكد جابر على أن الجيش السوري، أصبح على مشارف إدلب، مشيرا إلى أن تأمين الطريق الدولي محيط حلب والطريق الدولي "حلب – دمشق" له أهمية اقتصادية كبرى، كما أن الجيش أيضا نجح في تأمين الطريق بين "حلب ونبل والزهراء".

    لجنة متابعة مؤتمر برلين  تدعو أطراف الصراع الليبي إلى الالتزام بالهدنة

    دعت لجنة متابعة مؤتمر برلين، أطراف الصراع في ليبيا إلى ضرورة الالتزام بالهدنة، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي في البلاد يتدهور.

    من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن "أطراف الصراع في ليبيا تحصل على السلاح بحرا وجوا"، مؤكدا عزم اللجنة على تفعيل آليات لمراقبة الحظر.

    في هذا الصدد، قال الكاتب و المحلل السياسي الليبي، د.علام الفلاح، إنه لا يمكن تفعيل آليات مراقبة حظر السلاح كما ذكرت لجنة متابعة مؤتمر برلين، لأن المعدات العسكرية التركية متواجدة في قاعدة مصراته على حد قوله، متسائلا عمن يستطيع إخراج هذه المعدات من ليبيا.

    و أضاف، إن "الليبيين يعلمون جيدا التنافس الأوروبي على ليبيا، كما أن أوروبا غير موحدة حول الأزمة الليبية فيما يتعلق بمسألة حظر السلاح على وجه الخصوص.

    تحالف القوى الوطنية والحزب الديمقراطي الكردستاني يحددان 6 شروط للموافقة على حكومة علاوي

    حدد تحالف القوى الوطنية بالبرلمان العراقي والحزب الديمقراطي الكردستاني، ستة شروط، للموافقة على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أبرزها استمرار التعاون مع التحالف الدولي ضد الإرهاب.

    جاء ذلك، بعد لقاء رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وتحالف القوى العراقية برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، في أربيل"، أمس الأحد.

    و قال مدير المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، واثق الهاشمي، أن شروط تحالف القوى والأكراد تأتي قبل التصويت على حكومة علاوي في البرلمان، ما سيضعه في موقف محرج للغاية وهذا يعني أن المشهد السياسي سيدخل في حالة من الإشكاليات والانقسام والفوضى.

    وأضاف أن تحالف القوى الشيعية وهو الكتلة الأكبر لن يقبل ببقاء القوات الأمريكية، معتبرا أن ذلك سيعرقل عمل رئيس الوزراء المكلف.

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