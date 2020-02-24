الناتو يجري مناورات في أوروبا ورسائل زيارة أمير قطر للأردن وتونس

الموضوعات: الناتو يجري مناورات في أوروبا، ومخاوف من نشر أسلحة نووية جديدة، الرسائل التي تحملها زيارة أمير قطر للأردن وتونس والجزائر، مجلس النواب الليبي يشكل لجنة ستمثله بالحوار السياسي في جنيف.

الناتو يجري مناورات في أوروبا، ومخاوف من نشر أسلحة نووية جديدة

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، إن التدريبات التي تجريها الولايات المتحدة في أوروبا تمهد لنشر أسلحة نووية جديدة في القارة الأوروبية.

وتجري تدريبات الولايات المتحدة ضمن مناورات موسعة لحلف شمال الأطلسي في في إيطاليا تتضمن تدريبات تحاكي توجيه ضربة نووية إلى روسيا، ردا على هجوم افتراضي تشنه موسكو ضد دول أعضاء في الناتو باستخدام سلاح نووي منخفض القوة.

قال المحلل السياسي مالك العثامنة إن "الجديد في مناورات الناتو هو نوعيتها وحجمها الضخم والإشارة إلى الاستخدام النووي فيها " مشيرا إلى أن هذه المناورات ليست جديدة وقد أعلن عنها في ديسمبرالماضي، وقد أوضح الناتو أنه يريد أن يظل نوويا، وهناك مخاوف متبادلة بيم الولايات المتحدة وروسيا من احتمال استخدام روسيا".

الرسائل التي تحملها زيارة أمير قطر للأردن وتونس والجزائر

أختتم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر زيارة رسمية إلى الأردن اليوم هي الأولى منذ إعلان الدول العربية الأربع "السعودية ومصر والبحرين والأردن" مقاطعة قطر، ويتوجه اليوم إلى تونس ضمن جولة عربية تشمل الجزائر.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الأمير وجه خلال الزيارة بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين، ودعم صندوق التقاعد العسكري الأردني بمبلغ 30 مليون دولار.

وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أهمية تفعيل اللجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة ودعم العلاقات الثنائية.

قال السفير أشرف حربي - مستشار مركز الخليج للدراسات السياسية والإستراتيجية إن "دعوة الأردن لأمير قطر كانت نتيجة للضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد الأردني، وهي لاتمثل خروجا عن ثوابت السياسية الأردنية القائمة على المواقف الوسطية وعدم الانحياز".

واعتبر حربي أن قطر نجحت في كسر المقاطعة العربية بعد أن ضاق القطريون بها مشيرا إلى أن التقارب الأردني القطري "لن يؤثر على تطورات القضية الفلسطينية".

مجلس النواب الليبي يشكل لجنة ستمثله بالحوار السياسي في جنيف

أعلن مجلس النواب الليبي عن الاتفاق على قرار بشأن لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب الليبي في الحوار المزمع عقده بجنيف في السادس والعشرين من الشهر الجاري برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا والتي تضم ممثلين عن الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر لكل أنحاء ليبيا.

وقال النائب الثانى لرئيس مجلس النواب الليبي رئيس لجنة الحوار بالمجلس الدكتور أحميد حومه إن رئاسة مجلس النواب أحالت للبعثة الأممية للدعم في ليبيا قائمة لجنة الحوار الممثلة للمجلس وتم التأكيد للبعثة الأممية بشكل رسمي بأن أي مشاركة لمجلس النواب الممثل لإرادة الشعب الليبي تكون من خلال ما أقره مجلس النواب في جلساته وفقاً للثوابت الوطنية .

قال عضو مجلس النواب الليبي على التكبالي إنه ليس هناك من يريد الذهاب إلى جنيف الأخوان المسلمون يبعثون برسائل مختلفة وحكومة طرابلس تفعل نفس الشيء والأمر بيد المليشيات التي لاتريد أن تكون الضحية لمؤتمر جنيف.

وأكد التكبالي على أن التحفظات على اللجنة الممثلة للبرلمان في جنيف المتعلقة بعدد الممثلين وباحتمال تكرار سيناريو الصخيرات مازالت كما هي، لكن الأمر حسم الآن لأن هناك من تنازل وقد تم وضع الأساس والإطار لهذه اللجنة" مشيرا إلى أن "عدم وجود صلاحية اتخاذ القرارات لهذه اللجنة كان موجودا أيضا في لجنة الصخيرات لكنها اتخذت قراراتها آنذاك".