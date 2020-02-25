استمرار مظاهرات العراق... واشنطن تسلم مسودة اتفاق سد النهضة.. محاولات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

علّق مقتدى الصدر دعوته لأنصاره إلى الخروج في احتجاجات سياسية حاشدة في مواجهة خصومه السياسيين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، بعد أن حثت وزارة الصحة المواطنين على تجنب التجمعات العامة.

فيما توافد المتظاهرون الى ساحة في العاصمة العراقية بغداد، مع اندلاع اشتباكات في منطقة الحلاني، بينما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، مقتل 12 متظاهرًا بالعاصمة بغداد ومحافظة ذي قار، وإصابة 230 آخرين من المتظاهرين والقوات الأمنية، واعتقال 89 متظاهرًا، خلال الايام الماضية

ويواصل المتظاهرون في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق احتجاجاتهم للشهر الرابع على التوالي مطالبين بحل البرلمان ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين وإجراء انتخابات مبكرة.

قال الكاتب الصحفي، مازن علوان، في حديثه لبرنامج "عالم سبوتنيك" إن "حجم المشاركة في تظاهرات اليوم التي خرجت، رفضا لحكومة محمد توفيق علاوي ، كبير جدا ربما يصل إلي المليونية في العديد من المحافظات ، وهناك دعوات لإعادة ترشيح شخص آخر يكون مقبولا لدي المتظاهرين، مضيفا أن المتظاهرين أكدوا أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم وفاء لدماء الشهداء، وللوصول إلي حكومة كفاءات وهو الأمر الذي لم يستطع رئيس الوزراء المكلف تحقيقه حيث كرس للمحاصصة مرة أخري في اختيار وزرائه.

وأكد علاوي أن القوات الأمنية تقوم بوضع الحواجز الصخرية التي تحجز المتظاهرين عن التمدد إلي أماكن أخري لتفادي قيام المحتجين بغلق الطرق الرئيسية وشل الحركة، لافتا إلي أن قيادة عمليات بغداد ووزارتي الداخلية والدفاع تحاول التعامل بالمستوي الإنساني مع المتظاهرين، وأن ما يحدث من عمليات اعتداء وقتل للمتظاهرين تقوم بها جهة ثالثة حيث إن وجود المندسين بين المحتجين يغير مجري الأمور.

السودان ومصر وإثيوبيا تتسلم من واشنطن مسودة اتفاق حول سد النهضة

أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني، أن السودان ومصر وإثيوبيا تسلمت مسودة اتفاق من وزارة الخزانة الأمريكية حول طريقة ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي تجري حوله مفاوضات بين الدول الثلاث منذ أكثر من ست سنوات.

ومن المقرر أن تجتمع وفود من الدول الثلاث في واشنطن في الثامن والعشرين من فبراير. وقد دخلت الولايات المتحدة والبنك الدولي وسيطين لحل الخلافات بين الدول الثلاث حول السد. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إنه تم الاتفاق على 90 في المائة من القضايا الخلافية وتبقى نقاط بسيطة، لكنها مهمة وهي نقاط تقنية.

قالت أسماء الحسيني الصحفية المتخصصة في الشؤون الأفريقية لبرنامج عالم سبوتنيك إن مسودة الاتفاق التي سلمتها وزارة الخزانة الأمريكية إلى الأطراف الثلاثة تحوي الصيغة التي أنشاتها واشنطن بالاستعانة بالبنك الدولي حول آليات ملء السد والتشغيل خاصة في أوقات الجفاف والجفاف الممتد، وسيتم دراستها من قبل الدول الثلاثة تمهيدا للعمل بها فورا..

وفي حديثها لعالم سبوتنيك أوضحت أنه بالفعل تم الاتفاق على القضايا الكبرى المهمة والحيوية لكن بالطبع هناك صيغ مختلفة للمسائل الفنية والقانونية وهي أمور مهمة للغاية، وبالتالي يجب أن يكون الاتفاق النهائي مراعيا للحقوق وحاسما للمسائل كافة حتى لا يثور أي جدل بعد ذلك حول تفسير القضايا، كما يتم العمل على النص للاحتكام مستقبلا إلى آلية عند حدوث أي نزاع وأيضا التعاون في مشروعات كبرى لجعل سد النهضة مرتكزا للتنمية في المنطقة وليس محلا لخلافات، وحتى يكون التوافق نموذجا لحل الأزمات في القارة دون تصعيد..

اجتماع في فيينا غدا في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

**قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن اجتماع فيينا غدا حول الملف النووي الإيراني فرصة لوقف عملية التصعيد، قبل فوات الأوان. وقال لافروف إن الولايات المتحدة ترفض الاتفاقات، التي من شأنها أن تعرقل هيمنتها في العالم، وتصفها بغير العادلة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أن ممثلين عن الدول التي لا تزال طرفاً في الاتفاق النووي الإيراني سيجتمعون في فيينا، بعدما أطلقت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية فض الخلافات.

وتحاول الأطراف الأوروبية الموقّعة على الاتفاق النووي إيجاد طريقة لإقناع إيران بالالتزام مجدداً بالاتفاق بعدما تخلّت طهران عن بعض التزاماتها المنصوص عليها رداً على انسحاب الولايات المتحدة وإعادتها فرض عقوبات على إيران.

قال الكاتب الصحفي أحمد أصفهاني إن اجتماع فيينا ما هو إلا تأجيل ما بات واضحا من أن الاتفاق وصل لطريق مسدود، حيث لم تنجح أطرافه في إنقاذه حتى تلك الدول التي لم تلتزم بالعقوبات مثل روسيا والصين، مشيرا إلى أن الاجتماع تجميد للملف وليس لإيجاد مخرج حيث بات المخرج بعيد المنال في ظل الموقف الأمريكي

وأضاف إصفهاني إنه لا يوجد عمليا مجال لعقد اتفاق جديد، وما قاله بوريس جونسون عن صفقة ترامب هو كلام سياسي لا يؤشر لواقع جديد، لافتا إلى أن أي محاولة لمفاوضات جديدة لن تكون قبل الانتخابات الأمريكية القادمة حيث تأمل طهران في رئيس ديمقراطي أقل تشددا من ترامب.

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