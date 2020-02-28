اجتماع طارىء للناتو...اتصال بين بوتين وإردوغان..والبرلمان العراقي يفشل في تمرير الحكومة الجديدة

الموضوعات: اجتماع طارئ للناتو واتصال بين بوتين وأردوغان، البرلمان العراقي يفشل في تمرير الحكومة الجديدة والهدنة تنهار في ليبيا.

الناتو يعقد اجتماعا طارئا بناء على طلب تركيا عقب مقتل عدد من جنودها في إدلب

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تحدثا هاتفيا اليوم لمناقشة تنفيذ الاتفاقات بشأن محافظة إدلب السورية وسط تصاعد التوتر، مضيفا أن روسيا وتركيا على استعداد لمواصلة التنسيق فيما يتعلق بإدلب .

وقال لافروف أنه من المهم توحيد جميع الجهود لتجنب التصعيد في سوريا، وإن ما يحدث في إدلب لا يندرج تحت أي مادة من ميثاق حلف شمال الأطلسي " الناتو" .

ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج روسيا وسوريا لوقف الهجوم في إدلب وقال بعد اجتماع مع سفراء التحالف إن الحلف متضامن مع تركيا، وذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا في غارة جوية سورية بمنطقة إدلب.

قال اللواء الدكتور فايز الدويري، إن تركيا بالفعل على وشك مواجهة في إدلب لكن مع من؟ إذا كان مع الجيش السوري فهي بالفعل في مواجهة معه، أما الأطراف الأخرى مثل روسيا فهو أمر مستبعد وإن كان واردا.

وأشار الدويري إلى أن تركيا من الممكن أن تنتقم لمقتل جنودها لطمأنة الداخل التركي وقد يكون هذا الانتقام عن طريق استخدام ورقة اللاجئين مرة أخرى.

وأضاف الدويري إن اجتماع الناتو قد لا يسفر عن تلبية رغبات تركيا بدعم عسكري أو فرض حظر جوي، بسبب اصطدام أي قرار من هذا القبيل بفيتو روسي لأن الناتو لا يمكن أن يفرض منطقة حظر جوي دون الرجوع الى مجلس الأمن، والمرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق تركي روسي باستخدام الأجواء لطيران تركي .

البرلمان العراقي يفشل عن عمد في تمرير الحكومة الجديدة مع احتدام الأزمة

لم يتمكن الساسة العراقيون من الاتفاق على الحكومة العراقية الجديدة، وقال التلفزيون العراقي إن البرلمان أجل جلسة للتصديق على الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بسبب عدم اكتمال النصاب بعد أن قاطع الجلسة نواب يعارضون ترشيحاته.

وتواجه البلاد حركة احتجاجية حاشدة انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول ودفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالته بعد شهرين.

وعارضت الأحزاب السنية والكردية بشدة الحكومة التي اختارها علاوي خوفا من فقدان نفوذها وبموجب الدستور العراقي، إن لم يحصل علاوي على موافقة البرلمان على الحكومة سيكون على الرئيس برهم صالح تكليف شخص آخر بتشكيلها.

وقال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، نجم القصاب، إنه حتى اللحظة توجد مدة دستورية تستمر إلى الأحد حتى الثانية عشر بعد منتصف الليل، وربما يتم التوافق والتفاهم بين الكتل السياسية في الساعات الأخيرة من المدة الدستورية، وأضاف القصاب أن هناك أسباب عديدة عرقلت عمل الحكومة الجديدة منها تصريح مقتدى الصدر"زعيم التيار الصدري" الذي هدد فيه الشركاء وكل من لا يصوت على حكومة علاوي مما جعل الأطراف الأخرى ترى هذا الأمر غير مقبول في العملية الديمقراطية .

وأشار القصاب إلى أن الأسماء التي طرحت في الكابينة الوزارية تنقسم إلى شخصيات عاجزة على تسيير أعمال الحكومة ومنها أعمار متقدمة جدا في العمر لا تلبي طموحات المجتمع العراقي أو طموحات القوى السياسية الأخرى.

وبالحديث عن إمكانية الإعلان عن انتخابات جديدة مبكرة، قال القصاب إنه من المؤكد سيكون في مقدمة البرنامج الحكومي لمحمد علاوي لسببين أولهما أنه مطلب مجتمعي من قبل المتظاهرين وثانيا أنه مطلب مرجعي من قبل المرجعية في النجف.

سقوط الهدنة في ليبيا مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس

أفاد مصدر عسكري ليبي تابع للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في العاصمة الليبية طرابلس، باندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

فيما أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة استمرار خروقات الهدنة التي أعلنت في 12 يناير الماضي، بين الأطراف الليبية وآخرها قصف مطار معيتيقة.

وأعلنت السلطات الليبية في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، اليوم تعليق حركة الملاحة الجوية في المطار لحين إشعار آخر.

قال كامل المرعاش الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن التصعيد العسكري الذي قام ويقوم به المشير خليفة حفتر جاء كرد فعل لخرق اتفاق برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510 ، باستمرار ارسال المرتزقة والإرهابيين عن طريق تركيا، مشيرا إلى أن المسار الاقتصادي أيضا شهد تعثرا بسبب فشل غسان سلامه وتكتمه عن جداول الأعمال واختياره لشخصيات تحضر الحوار بغير رضى البرلمان الشرعي.

وأشار المرعاش إلى أن صمت المجتمع الدولي أمام تدفق السلاح على هذا النحو يرجح استمرار الحل العسكري والأمني، ويؤشر لتصعيد متزايد.

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