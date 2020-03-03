سوريا قد تعود إلى الجامعة العربية... وغسان سلامة يستقيل.. ونتنياهو يفوز بالانتخابات

مواضيع حلقة اليوم: أبو الغيط يكشف عن اتجاه لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة يعلن استقالته بسبب الإجهاد، والليكود يتصدر الانتخابات الإسرائيلية ونتنياهو في موقع قوي نحو تشكيل الحكومة.

أبو الغيط يكشف عن اتجاه لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن هناك اتجاهًا لإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، لكن الأمر يحتاج إلى حسابات كثيرة سواء من الأعضاء أو من دمشق نفسها.

وقال أبو الغيط في حوار مع تلفزيون "العربية الحدث"، إن الجزائر تفكر في استعادة سوريا لمقعدها، وسيجري الجزائريون اتصالاتهم، فيما ألمح إلى اعتقاده بأن الظروف قد تكون غير مواتية.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد طالب الشهر الماضي، بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مجددا وإنهاء تجميد عضويتها. وقال إن سوريا تستحق العودة، لأنها وفية لمبادئها، كما أنها مؤسسة للجامعة، ومن أعرق الدول العربية.

قال الصحفي المتخصص في شؤون الجامعة العربية مراد فتحي:

إن موضوع عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة "لم يطرح رسميا على أجندة الجامعة بسبب عدم وجود توافق بين غالبية الدول العربية على العودة، لكن إذا نجحت الدبلوماسية الجزائرية في الحصول على توافق سيتم عرض هذا الموضوع في اجتماع وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقرر بالجزائر في يونيو/ حزيران العام الجاري".

وأوضح فتحي أن تصريح الأمين العام بشأن وجود نية لعودة سوريا إلى الجامعة لكن الظروف غير مواتية "يعبرعن الموقف العربي المتوافق عليه منذ 2012 والحديث يتكرر الآن عن الموقف الذي تطرحه الجزائر بشأن العودة والذي طرحه العراق أيضا لكنه لم يطرح رسميا، وقد يكون مطروحا في الكواليس بين الوفد الجزائري وبعض الوفود العربية ويتم الحديث عنه في وسائل الإعلام فقط وليس على المستوى الرسمي".

مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة يعلن استقالته بسبب الإجهاد

طلب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، إعفاءه من مهامه، قائلا إن صحته لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد.

وقال سلامة في تغريدة إنه سعى على مدار أكثر من عامين للم شمل الليبيين، وكبح تدخل الخارج، وصون وحدة البلاد.

ورجحت مصادر برلمانية ليبية، تعيين نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز مبعوثة أممية جديدة لليبيا، وأن ويليامز ستسير الأعمال خلال الفترة المقبلة حال قبول استقالة سلامة، لحين تعيين المبعوث الجديد لليبيا أو التوافق الدولي عليها.

أرجع المحلل السياسي، عبد الله الكبير، استقالة غسان سلامة إلى خيبة الأمل التي مني بها سلامة من المجتمع الدولي لعدم تقديم الدعم الكافي لخطته الثلاثية للمسارات العسكرية والاقتصادية والسياسية، حيث لم يكن هناك ضغط حقيقي من المجتمع الدولي كما وعده، مضيفا أنه نتيجة لذلك لم تكن الأطراف الليبية منخرطة بشكل جدي في الحوارات التي تهدف لحل الأزمة.

وأكد، الكبير أنه في ظل عدم وجود مبعوث أممي يحاول أن يقرب المسافات بين الأطراف الليبية فإن الوضع سيزداد تعقيدا في ليبيا خاصة أن تعيين مبعوث أممي جديد قد يستغرق بعض الوقت ومن المستحيل أن تتقارب أطراف الأزمة دون وجود وساطة.

الليكود يتصدر الانتخابات الإسرائيلية ونتنياهو في موقع قوي نحو تشكيل الحكومة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية تقدم حزب "الليكود" على تحالف "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس.

وحسب اللجنة، وبعد فرز تسعين في المئة من الأصوات، حصل "الليكود" على 29.3 في المئة مقابل 26.3 في المئة لـ "أزرق أبيض".

النتيجة وصفها نتنياهو بالانتصار الكبير، حيث تعطيه الفرصة للحصول على غالبية برلمانية وتشكيل حكومة باحتساب حلفائه في أقصى اليمين والأحزاب اليهودية المتدينة. كما أفاد الليكود بأن نتانياهو تحدّث إلى جميع قادة الأحزاب اليمينية واتفقوا على تشكيل حكومة وطنية قوية في أقرب وقت ممكن.

قال د.سعيد عكاشة الخبير في الشأن الإسرائيلي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية:

إن جبهة اليمين والأحزاب المؤيدة للاستيطان راهنت على وعد نتانياهو بضم المستوطنات بعد الانتخابات، وقد جرى حشد لليمين بشكل أتاح تحييد اتهامات الفساد التي تواجه نتانياهو بعد أسبوع من إعلان النتائج مشيرا إلى أنه قد يتمكن من تشكيل حكومة لكنها تبقى ضعيفة وعرضة للسقوط أو الابتزاز.

وأكد عكاشة أن نتنياهو لن يقبل على ضم غور الأردن وفق تصريحه الأخير حيث أن "الموقف الأمريكي واضح في هذا الشأن بأنه لا ضم لغور الأردن دون مفاوضات، وإذا قام نتنياهو بهذه الخطوة دون اتفاق مع الولايات المتحدة سيدخل في صدام مع الإدارة الأمريكية وهو ما يتفاداه نتانياهو بشكل كبير".

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