نواب بالكونغرس يطالبون بدعم "الناتو" لأنقرة...فلسطين ولبنان ينضمان لاتفاقية "أغادير" للمناطق الحرة

عناوين حلقة اليوم: بالتزامن مع زيارة وفد أمريكي للحدود السورية التركية، نواب في الكونغرس يطالبون بدعم الناتو لتركيا في إدلب، وفلسطين ولبنان ينضمان لاتفاقية "أغادير" الخاصة بإقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، والاتحاد الأوروبى يقدم 170 مليون يورو لمواجهة أزمة اللاجئين شمال غربي سوريا.

بالتزامن مع زيارة وفد أمريكي للحدود السورية التركية، نواب في الكونغرس يطالبون بدعم الناتو لتركيا في إدلب

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن عددا من النواب في الكونغرس الأمريكي، حلف شمال الأطلسي "الناتو" في محافظة إدلب شمالي سوريا.

ونقلت الوكالة عن السيناتور الجمهوري، ​ماركو روبيو​، أنه يجب على "​الناتو"، أن​ يقدم دعما جويا لتركيا، واستخباراتيا وماديا للمؤسسات الإغاثية المعنية ب​اللاجئين السوريين​".

يأتي ذلك تزامنا مع زيارة، قام بها وفد أمريكي رسمي، ضم مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، والسفير الأمريكي لدى أنقرة، لمعبر باب الهوى على الحدود السورية التركية.

قال الكاتب والمحلل السياسي، ماك شرقاوي، إن "هناك عدم فهم للمادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو والذي ينص على أنه إذا تعرضت دولة من الحلف لهجوم فإن دول الحلف تقف معها، لكن إذا قامت هذه الدولة بمغامرات عسكرية فإن هذا يخرج من نطاق المادة الخامسة.

وأضاف أن هناك موقف ملتبس تجاه توصيف العملية العسكرية التركية وأن الولايات المتحدة غير واضحة في موقفها تجاه هذا الأمر فهي لا تريد خروج تركيا من العباءة الأمريكية ودخولها بالتالي في الأحلاف المزمع إقامتها في المنطقة .

وأوضح شرقاوي، أن الولايات المتحدة تريد الخروج من الملف السوري وأن يدخل حلف "الناتو" لهذا الملف تحت مظلة القضاء على الإرهاب.

وتابع: "إن هناك نوعا من الشد والجذب بين الرئيس الأمريكي وأوروبا لتتخذ موقفا أكثر جدية في الملف السوري".

فلسطين ولبنان ينضمان لاتفاقية "أغادير" الخاصة بإقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية

انضمت فلسطين ولبنان، إلى اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية المعرفة بـ"اتفاقية أغادير".

من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، "على أهمية إنضمام فلسطين للاتفاقية، التي تهدف لتوسيع شبكة علاقاتها وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها والاستفادة من البعد العربي الاستهلاكي لتلك المنتجات".

في هذا الإطار، قال خبير الشؤون الجيو سياسية والاقتصادية، د. بيير عازر، إن "انضمام لبنان إلى اتفاقية "أغادير" لإقامة مناطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، "غير فاعل" بالنسبة للبنان، لأنه بلد صغير لا يمكنه الدخول في عامل المنافسة ضمن تجمعات إقليمية اقتصادية.

وأضاف أن لبنان "لا يملك الهيكلية المناسبة للاستفادة من هذه الاتفاقية، خاصة مع وجود دول كبيرة مثل مصر التي لديها بنية اقتصادية".

لكن المستشار المالي الدولي الفلسطيني، الحسن بكر، يرى أن الوضع نختلف بالنسبة لفلسطين، مؤكدا أن " انضمام فلسطين لاتفاقية أغادير، يشكل أهمية كبيرة لفلسطين خاصة في الفترة الحالية في ظل ما يدور في الفضاء السياسي المرتبط بالوضع الاقتصادي.

وأضاف أن "قدرة فلسطين علي الحصول علي المزيد من الاتفاقيات المشتركة مع الدول الأخرى يعزز من قوة فلسطين علي مستوي التأثير السياسي.

الاتحاد الأوروبى يقدم 170 مليون يورو لمواجهة أزمة اللاجئين شمال غربي سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص حزمة مساعدات جديدة لسوريا بقيمة 170 مليون يورو، لمواجهة الأزمة الإنسانية شمال غربي سوريا، وذلك خلال زيارة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل إلى أنقرة.

وكشف بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 170 مليون يورو لمساعدة الأشخاص الأكثر تضررا في سوريا، بما في ذلك 60 مليون يورو لمعالجة الأزمة الإنسانية في شمال غرب سوريا.

في هذا الصدد، قال الباحث في العلاقات الدولية، ناصر زهير، إن "المساعدات الأوروبية المقدمة لمواجهة الأزمة الإنسانية في شمال سوريا سيتم توزيعها للمنظمات التي تعنى بإغاثة النازحين والمهجرين من المناطق في سوريا".

وأشار إلى أنه "يوجد عمل أوروبي أكبر لأن هذه المبالغ لن تكون كافية لحل الأزمة الإنسانية المتواجدة في سوريا".

ولفت إلى أنها "ستكون حزمة أولى لتوزيع المساعدات ولكنها لن تكون الخطوة الوحيدة لأن الأوروبيين يعملون على مسارين سياسي وإنساني

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