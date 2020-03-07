تفجير انتحاري قرب السفارة الأمريكية بتونس وترامب لا يستبعد وصول طالبان إلى الحكم في أفغانستان

تفجير انتحاري بالقرب من السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية والجيش اليمني يستعد لشن عملية عسكرية في محافظة الجوف على الحدود مع السعودية وترامب لا يستبعد وصول طالبان إلى الحكم في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية.

تفجير انتحاري بالقرب من السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية

قال المتحدث باسم الداخلية التونسية خالد الحيوني، إن العملية الإرهابية التي وقعت بالقرب من السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية، استهدفت تشكيلات أمنية، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الامن وإصابة 4 آخرين.

وأضاف، أن "العملية الإرهابية الجبانة واليائسة تدل على هزيمة واندحار تلك العناصر أمام نجاحات المؤسسة الأمنية والعسكرية".

وقال المحلل السياسي التونسي عادل الحاج سالم، إنه حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤليتها عن التفجير الانتحاري الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية، وأكد أن أي توقع لن يزيد على الرجم بالغيب.

كما قال إن العملية تبعث برسائل مفادها أن هؤلاء الإرهابيين مازالوا موجودين وهي علامة حياة ودليل على أنهم مازالو قادرين على الفعل، وهي أيضا رسالة للبرلمان بأن يكف عن مضيعة الوقت والجدل في مسائل لا طائل من ورائها، كما أن العملية تُعد كذلك رسالة في وقت حساس بالنسبة لتونس وتسميم للمجال العام والسياسي عن طريق القيام بعملية خطيرة من هذا القبيل.

الجيش اليمني يستعد لشن عملية عسكرية في محافظة الجوف على الحدود مع السعودية

أعلن الجيش اليمني التابع ، الخميس، استعداده لشن عملية عسكرية واسعة، ضد مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

إلى ذلك، قال أحمد عبيد بن دغر مستشار الرئيس اليمني، إن سقوط الجوف، قد يغير موازين القوى العسكرية بصورة نهائية في المعركة المصيرية مع الحوثيين.

في هذا الصدد، قال الدكتور معن دماج، أستاذ الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، إن الحرب في اليمن تشهد عددًا من المتغيرات، لكن الجديد هذه المرة أن الحوثيين بعد خمس سنوات في موقع المدافع تحولوا إلى مرحلة الهجوم خاصة في مناطق استراتيجية في الضالع والجوف".

وعن أسباب تغير موازين القوى اعتبر دماج في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك" أن "الأسباب كثيرة لكن الجوهر سياسي، خاصة بعد فشل التحالف العربي في احتواء خلافاته الداخلية ، ومنها ما حدث بين الإمارات والحكومة الشرعية، واتخاذ الأولى مواقف عدائية علنية من الحكومة، وتوجيه ضربات عسكرية مباشرة إلى الجيش اليمني، وتقديم الدعم إلى جماعات جهوية في الجنوب".

ترامب لا يستبعد وصول طالبان إلى الحكم في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك احتمال أن تستعيد حركة طالبان الحكم بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأكد ترامب من البيت الأبيض أنه يتعين على الدول أن "تتولي مسؤولية نفسها"، معتبرا أنه في نهاية المطاف، يجب على الحكومة الأفغانية ضمان أمنها بنفسها.

في هذا الصدد، قال إميل أمين، الخبير في الشؤون الأمريكية، إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمال وصول حركة طالبان للحكم في افغانستان يأتي في إطار إبرام اتفاق سلام بين الجانبين، في ظل وجود علامات استفهام عديدة على هذه الاتفاقية، خاصة بعد اعتبار بعض جنرالات الولايات المتحدة أن الاتفاق يمثل هزيمة لبلادهم، موضحًا أن تصريحات ترامب متغيرة دائمًا، وغالبًا لا يعي مضمون ما يقوله في التصريحات الإعلامية –على حد وصفه.