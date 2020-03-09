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17:06 GMT09 مارس/ آذار 2020
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    عالم سبوتنيك

    احباط هجوم كيميائي كان يخطط له الإرهابيين في سراقب... حفتر في زيارة لفرنسا بدعوة من ماكرون

    عالم سبوتنيك
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    قائد بالجيش السوري يؤكد العثور على مواد سامة كان يخطط الإرهابيون لاستخدامها في سراقب

    أكد قائد بالجيش السوري لـ "سبوتنيك"، العثور على مواد سامة بمدينة سراقب بريف إدلب، وهو ما يؤكد محاولات الإرهابيين القيام باستفزازات في هذه المدينة.

    وأضاف أنه "خلال أعمال الفحص تم العثور على عبوة ناسفة بأحد المساكن، بداخلها مادة صفراء، تأكد بعد الفحص أنها مادة الكلور السامة".

    في هذا الإطار قال الخبير العسكري والاستراتيجي، عمر معربوني، إن " هذه ليست المحاولة الأولي للجماعات الإرهابية لاستخدام الأسلحة الكيميائية، مضيفا أن هناك دول ساهمت في إيصال هذه الأسلحة للجماعات الإرهابية لتحقيق انتصارات ميدانية في لحظات حرجة كانت تعاني منها هذه الجماعات ..

    وحول أسباب زيارة وفد روسي لأنقرة  أوضح معربوني، أن  مهمة الوفد اعداد الملحق العسكري الخاص بإتفاق موسكو الذي ثبت مجموعة من القضايا علي رأسها تثبيت إنجازات الجيش العربي السوري بما يتنافى مع رغبة أنقرة،وكذلك إيجاد آليات لتسيير عمل الدوريات الروسية التركية.

    وأكد أنه بالرغم من صعوبة هذه المهمة إلا أن الموقف الروسي كان حازما بما يرتبط بسيادة سوريا .

    إيران تؤكد دعمها لتشكيل حكومة عراقية يختارها الشعب

    أعرب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، عن دعم طهران  لتشكيل سريع لحكومة عراقية نابعة من الشعب.

    وأتهم شمخاني "المحور الغربي العبري العربي ببذل جهودا حثيثة لزعزعة استقرار العراق".

    من جهته، قال عبد المهدي، إن " الشعب والحكومة العراقية يرفضان أن يكون بلدهم ساحة لتصفية خلافات وحسابات الدول الأخرى".

    في هذا الإطار،  قال المحلل السياسي إبراهيم السراج، إن " زيارة أمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تحمل أهمية كبري وهي زيارة طبيعية جدا ، حيث سيتم بحث العديد من الملفات وعلي رأسها اغتيال قاسم سليماني وكذلك ملف مكافحة الإرهاب و الملف الاقتصادي ، بالإضافة إلي العديد من الملفات العالقة بين الجانبين .

    واستبعد السراج، تدخلا ايرانيا في موضوع تشكيل الحكومة لأن طهران لا تريد مشاكل مع العراق، إلا أن إيران قلقة من التواجد الأمريكي المكثف علي الأراضي العراقية الأمر الذي قد يؤثر علي العلاقات بين الجانبين .

    قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر يصل فرنسا بدعوة من ماكرون

    أكد مصدر عسكري ليبي وصول القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

    وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" إنه من المتوقع أن يلتقي القائد العام خلال الزيارة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

    قال عضو مجلس النواب الليبي ،عصام الجهاني، إن زيارة  قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لباريس، الاثنين، مهمة لأن فرنسا تهدف  من خلالها تنشيط الحل السياسي في ليبيا.

    وأوضح الجهاني، أن اللقاء ستشهد أيضا مناقشة وقف إطلاق النار في ليبيا، معربا عن أمله أن يكون اللقاء امتدادا لمؤتمر برلين الذي يمتلك مخرجات جيدة .

    وحول الوضع الميداني  في ليبيا لفت ،عضو مجلس النواب الليبي، أن الجميع يحشد للحرب، وأن هذه  التحشيدات  تأتي نتيجة اتفاقات من تحت الطاولة لبعض الدول خارج ليبيا بهدف استمرار الحرب، مؤكدا علي أهمية أن يكون هناك حل سياسي متوافق مع الوضع العسكري الحالي .

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    فرنسا, سوريا
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